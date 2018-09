TA TIDEN TILBAKE: – Selv ble jeg utbrent da jeg var 28. Jeg trodde jeg kunne gjøre alt. Knaggene fortalte hvem jeg var. Men hvem er jeg når jeg ikke gjør noe? Foto: Illustrasjonsbilde: V_Sot / iStockphoto

Hvorfor er hverdagen så slitsom?

Vi ironiserer over tidsklemma og lager humor av hvor stressa vi er, men egentlig er vi slitne inn til margen.

KATHRINE VIGDEL, forlagsredaktør

«August er den nye januar», sa den personlige treneren. Treningssenteret var behagelig fredelig denne dagen midt i juli, stille før stormen ved skolestart. «Folk kommer tilbake fra ferie med ny giv, sprengklare for å erobre hverdagen igjen.»

Der fokus i januar er på sommerkroppen, er august-fokuset på å fylle hverdagen med det som er sunt og rett og viktig, for eksempel å trene. Vi gleder oss til å gjenoppta aktiviteter, eller starte nye. Trening, kurs, kveldsmøter, jobbhverdag, skolestart, blanke ark og fargestifter.

Så kommer vi uti september. Nylukta av hverdagen er borte. Vi er i ferd med å innta tralten, den som består av litt for mange planer enn dagen har timer og kroppen har overskudd. Og da kjenner vi det kanskje, det lille stikket i magen når vi ser på kalenderen og skal planlegge inn enda flere ting: Denne høsten blir travel. Hvordan skal jeg rekke alt? Og så kommer jul der alt er bare stress. Vi teller ukene, månedene til gulroten – neste ferie.

De siste årene er det blitt trend å eie færre ting, rydde i skuffer og skape orden. Bøker om opprydning selger som hakka møkk. Men selv om hjemmet har mange tomme flater og boden et sirlig system, er vi like slitne som før. Der vi rydder og forenkler i de fysiske omgivelsene, kjører vi på som før med aktiviteter. Kalenderen er en fysisk manifestasjon av alle valg vi tar om hva slags hverdag vi skal leve. Vi ironiserer over tidsklemma og lager humor av hvor stressa vi er, men egentlig er vi slitne inn til margen. Feriedagenes ro og mak føles et lysår unna. Det går fort ett år til neste gang vi kan fordype oss i en roman på samme måte.

Hva er det vi holder på med?

I seg selv er det ingenting feil med å lage systemer, eller bruke tid på meningsfylte aktiviteter som for eksempel trening. Det er inspirerende å gyve løs på en splitter ny hverdag og fylle den med masse aktivitet og samtidig kvitte seg med ting. Da føler man seg flink. Problemet oppstår når flinkheten dekker over der hvor skoen egentlig trykker: den nagende følelsen som kommer utover høsten om at vi lever livet i et annet tempo enn det vi egentlig ønsker. Livet er i lengden ikke bærekraftig.

Å rydde i skap er enkelt, for det er noe utenfor en selv. Men å rydde i kalenderen, kutte ned på aktiviteter, skape rom og tid til det uforutsette og det vi har behov for, det utfordrer oss på et helt annet plan. Kalenderen vår sier nemlig noe om hvem vi er i møte med andre, hvordan de oppfatter oss og hvem vi fremstår som. Aktivitetene er som knagger vi henger vår identitet på. Utfordringen er når disse knaggene blir selve vår identitet: De forteller oss hvem vi er. Tenk bare på når vi møter nye mennesker. Det første vi spør om, er gjerne: Hva gjør du?

Dermed blir det veldig vanskelig å kutte ned og kutte ut, å leve livet litt saktere. Man må ofre anerkjennelse og ansiennitet, kanskje noen ganger økonomisk trygghet, og for mange koster det for mye til at man våger.

De gamle grekerne hadde to begreper for tid: kronos og kairos. Kronos er den lineære tiden, den som styrer livet og kalenderen vår; mengdetiden slik vi oppfatter den og som tikker ubønnhørlig i sekunder, timer, dager. Kairos er derimot av mer kvalitativ art – det er øyeblikkene, når tiden liksom stanser og det skjer noe spesielt. Kairos er hellig. Noen møter Gud der. Vi går inn i kairos-tid når vi skrur av autopiloten og blir oppmerksom øyeblikket. Å skape mer rom i kalenderen tror jeg handler om å skape rom for mer kairos. Der oppstår anledninger til for eksempel å nyte naturen, å kjenne på stillheten og lære seg øvelser i denne, å kjenne takknemlighet over det man allerede har, å lese en bok i ro og mak, å ta del i barnas lek, å rusle, potle, sysle, sanse og bare være til stede.

Verden trenger gründere, arbeidsjern og folk som står på barrikadene for det som er sant og rett. Hjulene går rundt når folk bretter opp ermene. Og noen mennesker er skrudd sammen slik at de trives best når kalenderen er tettpakket. Livet føles meningsfullt når det er fylt med aktivitet.

Men det jeg oftest hører, er at folk er slitne. Det er for mye å gjøre. Det er for mye som skjer. Hverdagen forsvinner i den ene aktiviteten etter den andre. Dagene er lange, men årene korte. Og det vi ikke trenger mer av, er utbrente mennesker som har kjørt seg selv i grøfta på grunn av forestillingen om at livet er ment å være hektisk.

Selv ble jeg utbrent da jeg var 28. Jeg trodde jeg kunne gjøre alt. Knaggene fortalte hvem jeg var. Men hvem er jeg når jeg ikke gjør noe?

Mer enn eksistensiell glede over en fullpakket kalender tror jeg at vi mennesker, når det kommer til stykket, lar oss berøre av det enkle, det jordnære, det som bare oppstår og som føles mer som gaver. Sola som glitrer gjennom løvet når man tar omveien hjem gjennom skogen. En tilfeldig prat med en fremmed på en parkbenk. Lesestund med poden. Lukten av nykvernet kaffe. Raslingen av avisen når man blar om etter å ha lest en dybdesak. Å legge seg nedpå litt. Praten som varer lenge etter at middagen er fortært.

Å ha tid til sånne ting er kanskje belønningen på den andre siden av offeret det er å kutte ned.