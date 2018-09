Foto: MORTEN MØRLAND

Den lange veien fra Anita Hill

MENINGER 2018-09-23T09:41:04Z

«Seksuell trakassering» ble for alvor et begrep etter behandlingen av Anita Hill i det amerikanske Senatet for 27 år siden.

kommentar

Publisert: 23.09.18 11:41

Ingress i Dagbladet 16. oktober 1991:

«Den fattige negergutten fra Georgia er blitt dommer i USAs høyesterett. Clarence Thomas ble i natt godkjent som livsvarig medlem av verdens mektigste domstol. Flertallet i et splittet senat avviste sexanklagene fra den vakre jusprofessoren Anita Hill».

Språk er makt, men makten forskyver seg. I dag ville det blitt ramaskrik over en slik innledning på en nyhetsartikkel. Men forandringene kommer som lilleviseren på en gammel klokke. Vi ser ikke bevegelsen, vi merker den over tid. Nesten ingen skriver eller snakker helt slik vi gjorde for rundt 25 år siden lenger. Holdningene har forandret seg, og det vises best i språket.

Den siste uken har Anita Hills navn vært tilbake i nyhetene, som følge av overgrepsbeskyldningene mot Donald Trumps nominasjon til Høyesterett, Brett Kavanaugh.

Parallellene til høringene for «pappa» George W. H. Bushs nominasjon Clarence Thomas, er åpenbare. Thomas var en konservativ svart dommer med alle formaliteter i orden da Bush nominerte ham til den ledige plassen i høyesterett.

Da høringene gikk mot avslutningen, ble det kjent at en tidligere medarbeider av Thomas, jusprofessor Anita Hill fra universitetet i Oklahoma, hadde beskyldt ham for «uønsket seksuell oppmerksomhet» da de jobbet sammen i Utdanningsdepartementet ti år tidligere.

Hill ble innkalt for å forklare seg for Kongressen den 11. oktober 1991. Og høringen ble en slik tv-overført «Bare i Amerika»-forestilling som får hele verden til å stoppe opp og måpe.

Hill fortalte om hvordan hun hadde avvist Thomas tilnærmelser tidlig i arbeidsforholdet. Og hvordan dette hadde ført til at han hadde begynt å beskrive, i fargerike detaljer, hva slags pornofilmer han hadde sett, hvilke seksuelle preferanser han hadde og hvordan han en gang høylytt hadde spurt henne hvem som hadde plassert et pubushår i colaflasken han drakk av.

Han var sjefen hennes, og hun opplevde det som vanskelig å forholde seg til situasjonen.

Det vil de fleste forstå i dag, men den gang lå en betydelig del av sympatien hos «den fattige negergutten» i konflikten med «den vakre jusprofessoren».

Og skillelinjene gikk gjerne mellom kvinne og mann. Jeg husker diskusjoner rundt kantinebordet fra den gang hvor jeg selv argumenterte: Det er umulig å vite hvem som har rett her. Hvis senatet stopper utnevningen av Thomas, er det fritt frem for en slags seksuell Mccarthyisme hvor hvem som helst kan rette udokumenterte beskyldninger mot hvem som helst for å stoppe utnevnelser man ikke liker.

Andre menn argumenterte med at ja vel, så Thomas bedriver grisepreik. Hvis det skulle være diskvalifiserende, kunne man like godt si opp en fjerdedel av de ansatte i vår redaksjon også. Det hadde ingenting å si for hans juridiske kvalifikasjoner.

Jentene sa mindre. Men et par av de mer voksne ga uttrykk for at de følte sympati med Hill og hennes situasjon. Og at ja, det hadde vært flere mannlige ledere de hadde vært utsatt for i norsk presse som det hadde vært ekstremt ubehagelig å jobbe for, nettopp fordi de holdt på som Thomas. De syns ikke det hadde vært unaturlig om slik oppførsel fikk konsekvenser for jobben, men de virket litt resignerte.

Og uansett; den totalt mannsdominerte justiskomiteen i Senatet var ikke overraskende enig med oss gutta. De ble spekulert i at Hill fantaserte. At hun led under den tvilsomme diagnosen «erotomani». At hun hadde vrangforestillinger om at Thomas var erotisk interessert i henne og feiltolket alt han sa og gjorde inn i en slik kontekst

Flere vitner fikk forklare seg til Thomas fordel (de hadde aldri opplevd noe sånn), mens to kvinner som ville bekrefte hennes oppfatning av dommeren, fikk ikke forklare seg.

Konservative kommentatorer utenfor Senatet gikk lenger. Hill ble utastt for et rent karakterdrap. Skribenten David Brooks kalte Hill «A little slutty and a little nutty», litt horete og litt gæren. (Brocks har senere tatt et oppgjør med sin rolle som ytre høyre-aktivist i boken «Blinded By the Right», og beklaget til Hill).

Så senatorene, under ledelse av Obamas senere visepresident Joe Biden, stemte Thomas gjennom, riktig med det knappeste flertall for en høyesterettsdommer noensinne.

Men noe var forandret. «Seksuell trakassering» var etablert som begrep. Og i løpet av de neste tiårene utviklet bevisstheten seg til det vi kjenner som #MeToo-bevegelsen.

Og det er under denne forståelsen Kavanaugh skal forklare seg om påståtte overgrep i morgen. Det blir en brattere motbakke enn den Thomas møtte i 1991. Og dialogen kommer til å foregå i et helt annet toneleie – takket være Anita Hill.