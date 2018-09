MISTER VELGERE: Innenriksminister Horst Seehofer (t.h.) og statsminister i Bayern Markus Söder står i spissen for CSU. Partiet taper velgere både til høyre og venstre. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Dagen derpå i Bayern

MENINGER 2018-09-26T07:19:25Z

Valg i Bayern følger et kjent mønster: Når stemmene telles opp har den kristelig sosiale union (CSU) vunnet, som regel med absolutt flertall. Den tiden ser ut til å være forbi.

kommentar

Publisert: 26.09.18 09:19

Årets oktoberfest kan ende i politisk bakrus for forbundskansler Angela Merkels søsterparti i Sør-Tyskland. CSU har hatt makten i Bayern siden 1957. Med to unntak har de oppnådd rent flertall i valgene. For et parti som er vant til å få 50 til 60 prosent av stemmene er dagens meningsmålinger på om lag 35 prosent nedslående.

Valgets vinner kan bli det høyreradikale og innvandringsfiendtlige Alternativ for Tyskland (AfD). Flyktningkrisen i 2015, da en million mennesker strømmet over grensen til Bayern, har brakt store og varige forandringer i det politiske landskapet. Den største profitøren er AfD.

Selv om 85 prosent velger andre partier enn AfD er det de høyreradikale som setter dagsorden. Bayerns statsminister Markus Söder (CSU) har tatt mål av seg til å hente hjem velgere som har latt seg lokke til AfD. Det skal skje ved å vektlegge AfDs hjertesaker, migrasjon og kulturell identitet.

Det ser ikke ut til å virke etter hensikten. Konservative partier i Europa bør merke seg at CSUs nedtur fortsetter etter at partiet tok en krapp høyresving for å stanse de høyreradikale. De som støtter AfD foretrekker originalen fremfor kopien. Samtidig vil en del konservative som tar avstand fra fremmedfrykt finne seg andre partier.

I den siste Bayerntrend-målingen får CSU 35 prosent, mot nesten 48 prosent ved valget i 2013. De Grønne går kraftig frem til 17 prosent, en fordobling i forhold til forrige valg. Sosialdemokratene (SPD) faller fra over 20 prosent til 11 prosent, på denne målingen. De høyreorienterte Frie Velgere får 11 prosent og det samme gjør AfD, som ikke i dag er representert i Bayerns parlament. I enkelte meningsmålinger får AfD opp mot 15 prosent oppslutning.

Mønsteret er det samme på nasjonalt plan. De tradisjonelle styringspartiene, CDU/CSU og SPD, går markant tilbake. Kristeligdemokratene har fått en sterk utfordrer på ytre høyre fløy. De Grønne og Fridemokratene (FDP) går frem.

I den tyske regjeringen opptrer CSU som frittalende kritikere av Merkels asylpolitikk. Innenriksminister Horst Seehofer utløste i sommer en forbigående regjeringskrise ved åpent å utfordre kansleren. I Bayern har Söder opprettet en grensestyrke for å forsvare det han kaller bayerske og kristne verdier, selv om tilstrømmingen av asylsøkere i dag er sterkt redusert.

-Migrasjon er alle problemers mor, sa Seehofer på et partimøte i Brandenburg tidligere i september.

I år har Bayern vedtatt et obligatorisk krav om kors ved inngangen til alle offentlige bygninger og kontorer i Bayern. Korset skal minne om Bayerns kulturelle identitet, som det heter.

Den legendariske og erkekonservative Franz Josef Strauss ledet CSU fra 1961 til sin død i 1988. Han var delstatsminister i ti år og hadde flere statsrådsposter i den tyske regjeringen. Strauss er høyt aktet av etterkommerne i sitt eget parti. Han var tydelig på at det aldri måtte komme noen reell opposisjon på høyre fløy. Det skulle ikke være noe til høyre for CSU.

I valgkamp-propaganda hevder AfD at Strauss ville ha støttet dem hvis han levde i dag. Det har fått Bayerns statsminister Söder på offensiven:

-Franz Josef Strauss ville ha bekjempet AfD, og vi bør gjøre det samme. Det er vårt oppdrag. Vi må gjøre det med mot og besluttsomhet, sa han nylig på et valgmøte.

Men i stedet for å distansere seg fra AfD, har CSU nærmet seg ytterfløyen politisk. Slik lykkes AfD med sitt budskap om at asylsøkere utgjør en trussel mot ro, orden og tradisjoner. Frykten er AfDs våpen, og de bruker det effektivt. De har til og med skremt CSU.

Lite annet enn innvandringspolitikk kan forklare det politiske oppbruddet. For de etablerte partiene er det særlig urovekkende at oppslutningen om AfD øker i en tid med sterk økonomisk vekst.

Det velstående Bayern er mer konservativt enn det øvrige Tyskland. Arbeidsledigheten er under tre prosent og den økonomiske veksten er sterkere enn i andre delstater. Men innvandring er ikke noe nytt for delstaten, som tidligere har tatt imot mange fra sør og øst. Over 1.1 millioner i Bayern, ni prosent av befolkningen, har utenlandsk bakgrunn. Den største gruppen kommer fra Tyrkia og det tidligere Jugoslavia. De har bidratt til at økonomien blomstrer. To av tre næringslivsledere i Bayern sier det største hinderet for økonomisk vekst er mangelen på faglærte arbeidere. 260 000 jobber er ikke besatt.

CSU kommer fortsatt til å styre Bayern etter valget 14. oktober. Men neppe alene.