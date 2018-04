Foto: Roar Hagen

Pass bedre på EØS

leder

Publisert: 02.04.18 05:33

I vinter holdt det på å rakne da store deler av det EØS-vennlige Arbeiderpartiet plutselig gikk imot europeisk samarbeid om energi.

– Vi må lære oss å slåss for EØS, sa statsminister Erna Solberg til NTB i påsken . Statsministeren mener at EØS-avtalens tilhengere har vært for dårlige til å forsvare den. Det er vi enig i.

Det var på håret da Stortinget før påske vedtok tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke og energibyrået Acer . Ja-et ble sikret av Arbeiderpartiet , som etter sterk indre strid, stemte for.

Det skulle egentlig bare mangle. Når det likevel holdt på å glippe, var det fordi få var forberedt på å argumentere for samarbeidet. Mange trodde dette gikk av seg selv. Men i en velregissert kampanje klarte motstanderne å samle oppslutning med tidvis pompøs retorikk og forvridde fakta. Særlig var det bekymringer for «arvesølvet» og for dyrere strøm som dominerte. At viktige stemmer i industrien gikk inn for samarbeidet, var ikke nok. Acer fikk feilaktig skylden, selv etter at statsministeren kom på banen og forsikret at Acer ikke øker strømprisen eller truer norsk eierskap til vannkraften.

Da hadde faktafeilene fått florere i månedsvis. Fordelene ved samarbeidet, samt ulempene ved å si nei, kom helt i skyggen. I skyggen havnet tydeligvis også forankringen mot andre EØS-land. Nå meldes det om økende motstand mot Acer fra Island, uten at det er lett å se noen åpenbar, god grunn. Island er en øy, også energimessig. Men motstanden derfra kan i verste fall by på problemer for Norge, som er avhengig av Islands ja.

EØS-avtalen har etter vår mening sine svakheter. Et EU-medlemskap ville for eksempel gitt oss stemmerett i Acer. Det får vi ikke nå. Men for tiden er EØS det pragmatiske alternativet.

I en liten, åpen økonomi som Norge er det vanskelig å se noen fordeler ved å isolere seg. Norge trenger samarbeidet med kontinentet. Vi selger dem blant annet gass og vannkraft. Eksportindustrien støtter av samme grunn europeisk samarbeid. Miljømessig er vi også avhengig av EU. Om vi skulle tatt alle kuttene vi har forpliktet oss til alene, ville det betydd dyrere og mindre effektive kutt. Slik er det på område etter område. Norge trenger et velfungerende EØS. Fremover vil det komme flere saker som ligner Acer. Da må vi være bedre forberedt.