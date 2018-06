VIL BYGGE BARNEHJEM I AFGHANISTAN: Justisminister Tor Mikkel Wara. Foto: Tore Kristiansen

Publisert: 20.06.18 05:42

Norge og Danmark bør gå videre på samarbeidet om å bygge barnehjem i Afghanistan.

Norske og danske myndigheter jobber med å opprette det som vekselvis kalles omsorgssenter, retursenter og barnehjem i Kabul , ifølge Aftenposten . Afghanske myndigheter er med på samtalene om senteret som skal ta imot tvangsreturnerte mindreårige og lokal ungdom, ifølge justisminster Tor Mikkel Wara (Frp).

Redd Barna er sterkt kritisk. Organisasjonen kaller planene «et eksperiment med barns liv» og viser til den dårlige sikkerhetssituasjonen i Kabul. Redd Barna beskriver Afghanistan som et av verdens verste og farligste land å bo i for barn.

Og det stemmer nok. At Norge og Danmark tar imot alle disse barna, er som kjent ikke et alternativ. Å ta imot en håndfull av dem, er heller ikke nødvendigvis det mest rettferdige. Det går ut over andre tiltak vi kan sette inn i Afghanistan.

Da den rødgrønne regjeringen i 2009 begynte å se på planer om å bygge barnehjem i Afghanistan, var det etter en erkjennelse om at vi brukte mer penger på noen hudre mindreårige asylsøkere her hjemme, enn vi gjorde totalt på bistand til Afghanistan.

I 2015 tok vi imot nær 5500 enslige mindreårige asylsøkere. Da er det ikke mye penger igjen til annet. Særlig er det dyrt å ta imot barn under 16 år, som kommer under barnevernets omsorg. Det er bedre å bruke pengene mer effektivt i Afghanistan, for eksempel på utdanningstilbud for flere, som det nå er snakk om.

Så er nok selve flukten til Norge antakelig strabasiøs nok til også å kunne betegnes som et farlig eksperiment med unges liv. Unge sendes med menneskesmuglere, risikerer dødsfall, skader og traumer. I Norge ender mange med midlertidig opphold. De ikke har rett til beskyttelse, men barn kan ikke returneres uten at det finnes omsorgspersoner i hjemlandet. Med et barnehjem i Kabul kan de returneres straks, eventuelt vil de aldri ta turen.

Her finnes få enkle løsninger. Å få bygget barnehjemmet, er tydeligvis også lettere sagt enn gjort. Målet må være at færrest mulig uten beskyttelsesbehov reiser til Norge. Slik kan vi heller hjelpe flest mulig i Afghanistan.