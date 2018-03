Farlig vei mot nei

MØTER MOTSTAND: Aps energipolitiske talsperson Espen Barth Eide må håndtere EØS-motstand i eget parti. Foto: Achilleas Zavallis

Et veto mot EUs energimarkedspakke vil sette viktige norske interesser i fare.

Nei til EU og venstresiden i norsk politikk er nok en gang på krigsstien mot nye bestemmelser fra EU. Denne gangen handler det om regelsettet som regulerer kjøp og salg av energi. For energinasjonen Norge står viktige interesser på spill. Forhandlingene kan bli avgjørende for våre store eksportnæringer. Adgang til markedet i Europa er helt avgjørende, også for den norske kraftbransjen. Å sette denne adgangen i spill er uansvarlig politikk.

Norge må selvsagt stille krav og jobbe hardt for å sikre norske interesser i utformingen av ny politikk. Det har vi en lang og solid historie for å gjøre hver gang EU vedtar regelverk for markedene der vi er betydelige aktører. Våre nasjonale interesser er ikke alltid fullt sammenfallende med alle land i EU, og det kan by på utfordringer. I forhandlingene om energimarkedspakken er det viktig at vi beholder råderetten over våre egne energiressurser så langt det er mulig, samtidig som vi har full tilgang til det europeiske markedet.

Motstanderne mot energipakken drøfter i liten grad hva som blir konsekvensen av et norsk veto. Det sies at man kan inngå en egen bilateral avtale med EU om energi, men ingen vet hvordan den eventuelt vil bli, eller om det i det hele tatt er realistisk å få det til. De som ivrer for et veto går i praksis inn for en svært usikker gambling med markedsadgangen til en av Norges viktigste næringer. Slikt bekymrer selvfølgelig ikke Senterpartiet og den delen av venstresiden som benytter enhver anledning til å kjempe mot EØS-avtalen. Deres mål er jo som kjent å avvikle den. Men det er ikke ansvarlig politikk, og det tjener ikke norske interesser. Adgangen til EUs indre marked er en grunnleggende forutsetning for norsk velstand og norsk næringsliv, også på dette feltet.

Det er bekymringsfullt at LO har latt seg forføre av den populistiske og uansvarlige nei-fløyen i denne saken. Nå er Arbeiderpartiet satt kraftig press for å følge etter. Dersom Ap går inn på den farlige veien det er å legge ned et veto, står vi foran en historisk skifte i partiets Europa-politikk. Det er Espen Barth-Eide som håndterer saken i Ap stortingsgruppe, og han holder fast ved at man kan sikre viktige norske interesser ved å gå videre i forhandlingene med en rekke klare krav. Den linjen er verdt å følge videre.