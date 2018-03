MISTILLIT? – Nå er det opposisjonens rolle og plikt å vise at ord betyr noe, skriver Aps Fredrik Mellem. Foto: Vågenes, Hallgeir

Frem mistillit mot Listhaug

Publisert: 12.03.18 13:25 Oppdatert: 12.03.18 14:16

En samlet opposisjon har uttalt seg om statsråd Sylvi Listhaug på en sånn måte at det må få sin naturlige konsekvens.

FREDRIK MELLEM, leder i Oslo Arbeidersamfunn

En vil med rette kunne spørre seg om opposisjonen egentlig gjør jobben sin, hvis den ikke nå følger opp ved at det fremsettes et mistillitsforslag mot statsråden. Formuleringen av mistillitsforslaget er kanskje det som tar tid? Det er jo en stor meny å velge fra, men en skulle tro at det aller siste er det mest hensiktsmessige å holde seg til: En justisminister som på aller plumpeste vis og med tilbakelent overlegg, publiserer en påstand der hun kaller flertallet på Stortinget for terroristvenner?

Det er altså vår faktiske justisminister det her er snakk om.

I vårt parlamentariske system er det kanskje lett å tenke at regjeringen har jobben med å styre, mens opposisjonen på Stortinget har jobben med å klage og kritisere. Det er bare delvis rett. Stortinget har til oppgave å kontrollere regjeringen, men Stortinget har også til oppgave å holde landet med en regjering som er skikket til å være regjering. Slik representanter for flertallet har uttalt seg om Listhaug i det siste, er det vanskelig å forestille seg at det er et flertall på Stortinget som mener noe annet enn at Listhaug må fratre som statsråd. Hun er ikke skikket til å være justisminister og bekler stillingen med alt annet enn det vi forstår med uttrykket «statsrådsverdighet.»

Statsminister Erna Solberg burde selvsagt tatt saken i egne hender før Stortinget tar affære – men det er det absolutt ingenting som tyder på at hun vil gjøre. Dette til tross for det ikke bare er hele opposisjonen og dermed flertallet som er på krigsstien. Også regjeringspartiet Venstre og deler av Solbergs eget parti synes å mene at tålegrensen er nådd.

Kristelig Folkepartis parlamentariske leder sier selv at han ble så vantro at han trodde statsrådens Facebook-konto var hacket. Hvor vantro må han ikke da ha blitt da han forstod at dette ikke var tilfelle? Og hvor rystet må han ikke ha blitt da det gikk opp for ham at statsministeren synes dette kan passere?

«Ord betyr noe,» har min partileder Jonas Gahr Støre sagt mange ganger. Det har han selvsagt rett i. Nå er det opposisjonens rolle og plikt å vise at ord betyr noe.

Når regjeringen ikke er skikket til å være regjering – er det helt avgjørende at opposisjonen er skikket til å være opposisjon. Nå betyr det å fremme et mistillitsforslag mot statsråd Sylvi Listhaug . Da vil det også utkrystallisere seg hvilke representanter sine ord som betyr noe.