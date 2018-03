FERDIG: Frps Sylvi Listhaug Foto: Håkon Mosvold Larsen/ NTB scanpix

Nødvendig avgang

leder

Publisert: 20.03.18 19:43

Sylvi Listhaug hadde mistet Stortingets tillit. Da ble det umulig for henne å fortsette.

Parlamentarismen er helt grunnleggende for det norske demokratiet. Stortinget er og skal være øverst i maktpyramiden. «All makt i denne sal» er noe mer enn en frase, det er et konkret uttrykk for at de som sitter med utøvende makt kun kan beholde den så lenge Stortinget gir dem lov til det. Dette er ikke jus eller et sett med regler, det er et spørsmål om tillit. Uten tillit fra Stortinget kan ikke statsråder bli sittende. Statsråder trenger selvfølgelig også tillit fra statsministeren, sine partiledere og partiene, men det grunnleggende er tilliten fra Stortinget. Forsvinner denne er det over og ut.

For Sylvi Listhaug var det det som skjedde. Hennes utsagn i norsk offentlighet om at et flertall på Stortinget satte terrorister foran Norges sikkerhet ble ikke akseptert av nasjonalforsamlingen. Listhaug måtte unnskylde det hun hadde gjort, og trekke innlegget på Facebook tilbake. Det gjorde hun forrige torsdag. Hun måtte også tåle et såkalt daddelvedtak, som er en skarp kritikk fra Stortinget mot en statsråd. En kritikk de fleste statsråder tar med stort alvor.

Saken kunne stoppet der, men det gjorde den ikke. Listhaug la igjen et inntrykk av at hun hverken tok kritikken med det alvoret den fortjente, eller at hun oppriktig sto bak sin egen unnskyldning. Avsløringen av at hun hadde moderert den unnskyldningen hun og statsministeren hadde blitt enige om at hun skulle fremføre, bygget opp under dette. Et flertall på Stortinget begynte å tvile på om Listhaug egentlig fortjente den tilliten en statsråd må ha. Mandag kom KrF frem til at hun ikke gjorde det.

Når en fellende mistillit er etablert, bør en statsråd gå. Man trenger ingen avstemning da. I Listhaug-saken ble det spekulert i om Erna Solberg kunne true med at hele regjeringen i så fall ville slå følge. Men mistilliten rettet seg ikke mot noen andre enn Listhaug. Og den handlet ikke om noe Listhaug hadde gjort på vegne av regjeringen, men om noe hun hadde gjort helt på egen hånd. Til og med i strid med statsministerens vilje, kom det frem. At Erna Solbergs regjering skulle gått av i solidaritet med en statsråd som helt alene hadde satt seg i en umulig situasjon overfor Stortinget, hadde ikke vært riktig. Til slutt kom også Sylvi Listhaug til den konklusjonen, tok konsekvensen av de feilene hun hadde gjort, og gikk av. Parlamentarismen virker fortsatt, 134 år etter at den ble innført av dagens regjeringsparti Venstre.