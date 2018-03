PÅ TRUMPS BØLGELENGDE: USAs nye utenriksminister Mike Pompeo. Foto: AARON P. BERNSTEIN / X02988

Atomavtale i fare

leder

Publisert: 15.03.18 04:52

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MENINGER 2018-03-15T03:52:51Z

I Mike Pompeo har president Donald Trump fått en «ja-mann» som utenriksminister. Det kan bety et nei til atomavtalen med Iran.

Det vil være et alvorlig feilgrep hvis USA skulle skrote en av de siste tiårenes viktigste internasjonale avtaler. Dessverre er utnevnelsen av Pompeo et signal om at det kan skje. Den nye utenriksministeren er en like hard motstander av atomavtalen som Trump er. Som CIA-sjef er Mike Pompeo er blitt en av Donald Trumps aller mest betrodde medarbeidere og presidenten sier de to alltid er på samme bølgelengde.

Trump har tidligere sagt at han ikke ønsker «ja-menn» i sin administrasjonen og han har fremhevet fordelene ved at ulike syn kom på bordet. Men etter 14 måneder i Det hvite hus finnes det nesten ingen motstemmer igjen.

President Trump mener Iran-avtalen er den verste som noensinne er fremforhandlet. Han har ikke endret oppfatning, men har ventet med å si den opp etter protester fra blant avtroppende utenriksminister Rex Tillerson. Det forhindrer ikke at Trump på kort varsel kan bestemme seg for å bryte avtalen seks stormakter inngikk med Iran i 2015. Pompeo vil ikke gi ham motstand.

Iran-avtalen er meget viktig å beskytte. Landet gikk med på å trappe ned atomprogrammet og produksjonen av anriket uran. De åpnet også døren for internasjonale inspeksjoner fra atomenergibyrået IAEA. Motytelsen var at økonomiske sanksjoner gradvis ble opphevet. I høst fastslo IAEA at Iran etterlever sin del av atomavtalen fra 2015. Det finnes ingen gode grunner til å trekke seg fra den viktigste ikkespredningsavtalen på flere tiår. Å forkaste avtalen betyr at Iran fritt kan utvikle sitt atomprogram uten begrensninger. Det er et særdeles dårlig alternativ.

Vi er sterkt kritiske til det iranske regimets interne undertrykkelse og farlige innblanding i Midtøsten. På samme vis fordømmer vi Nord-Koreas atomvåpenprogram og trusler. Mens Trump gjerne vil forhandle med diktator Kim Jong-un, refser han samtidig Obamas diplomati i Iran. Det er nettopp i møte med slike regimer det internasjonale samfunn må stå sammen, stille tydelige krav og forhandle med styrke. Vi forventer at USA tar en lederrolle i slike diplomatiske bestrebelser, ikke at de trekker seg fra inngåtte og velfungerende avtaler som avtalen med Iran og klimaavtalen fra Paris. De tydelige tendensene til amerikansk alenegang og isolasjonisme, under slagordet Amerika først, er både beklagelig og urovekkende.