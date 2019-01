VIL IKKE SELGE MER KRAFT TIL UTLANDET: Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Odin Jæger

Leder

Hold an, Trygve

Senterpartilederen krever omkamp om strømkabler til utlandet. Det må kunne kalles en tjuvstart.

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum vil ha det han kaller en omkamp og et «nei» og han vil ha det nå, sier han til VG. Det dreier seg om utenlandskabelen for kraft til Skottland som vurderes bygget.

Kabelen er omstridt, ikke minst fordi den vil sende en god slump norsk vannkraft ut av landet. Det vil gi store inntekter i kassa. Men det vil også øke kraftprisen noe for norske forbrukere de neste årene. I tillegg er initiativtakerne bak kabelen såkalt private aktører, og ikke staten, selv om kreftene bak er kraftprodusenter som overveiende er eid av det offentlige.

Kabelen er nå inne til konsesjonsbehandling før saken havner på energiministerens bord. Det er altså noe tidlig med omkamp, saken er ikke avgjort ennå. Men dette er til sjuende og sist et politisk spørsmål. Det er opp til firepartiregjeringen og altså Stortinget å si hva de mener. Og det kan gå begge veier.

Slagsvold Vedum har sterke krefter med seg når han sier nei til kabelen. I fjor leverte Statnett i sin høringsuttalelse. Denne helt sentrale aktøren i norsk kraft mener vi skal utsette byggingen. Kraftkrevende industri er imot kabelen. De frykter prisøkningen som de mener vil gi dem alt for dyr kraft. Venstresiden på Stortinget er også imot kabelen fordi private aktører står bak. I Stortinget i fjor endte Acer-debatten i et kompromiss mot privateide utenlandskabler.

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat som nå vurderer konsesjonssøknaden. De skal komme med sine faglige råd før regjeringen sier sitt. Og det er klart de må få sluttføre den påbegynte konsesjonsbehandlingen.

Vi regner med at også Slagsvold Vedum ønsker at hans kjernevelgere, grunneiere og mange småkraftprodusenter blant dem, skal behandles etter reglene når de søker konsesjon Vi stopper ikke opp midt og forskutterer et nei før saken er belyst fra alle sider.

I Norge liker vi å skryte av forutsigbarhet og trygge rammevilkår for næringslivet. Om det ender med et nei til denne kabelen, må det svaret komme etter en grundig og seriøs behandling som kvalitetssikrer samfunnsøkonomien i prosjektet og tar næringslivet på alvor.