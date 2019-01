KRITISERER KRF: – Det var få som trodde at abortdebatten skulle slå til i 2018, men opp kom den og fortsatte inn i 2019, skriver Krohn-Dale (17). Her er Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Olaug V. Bollestad (KrF) og finansminister Siv Jensen (Frp) på Slottet forrige tirsdag. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Debatt

«25 under 25»: – Du tuller ikke med kvinners rettigheter, du tuller ikke med oss

Det er jo litt kleint at jeg som 17-åring må kjempe en kamp som våre mødre vant på 70-tallet. Men det er greit, vi tar opp kampen.

EMMA KROHN-DALE (17), Likestilling og inkluderingsansvarlig i Møre og Romsdal AUF.

Det er snart kommune- og fylkestingsvalg, og det har vært et ganske dramatisk år i norsk politikk. Vi har opplevd en Facebook-tabbe av daværende justisminister, tatt opp (allerede vunnet) abortdebatter, vi har fått kutt i stipend til studenter og vi fikk det offentlige helsetilbudet slengt i fleisen på tampen av nyåret. Det var mye som skjedde i 2018.

Men kjære medmennesker, det slutter ikke der. Vi møter nå en partileder som sa at ”klarer du å bære fram et barn, klarer du ett til”.

Men han legger seg tross alt flat og forteller at det var et ”krøkkete” utsagn. Det bekrefter at han ikke har sympati og medfølelse for kvinner som står i en svært sårbar situasjon.

Det var få som trodde at abortdebatten skulle slå til i 2018, men opp kom den og fortsatte inn i 2019.

Under et ekstraordinært årsmøte i fjor var vi vitne til en vill casanova-flørting fra Høyre rettet mot KrF, og vi innså hvor splittet partiet faktisk var. Abortloven ble et forhandlingskort i 2018 og frysningene ned ryggen var på plass.

Det sto mellom høyre- og venstresida og det var farlig jevnt. Erna fortalte om at det ikke var abortloven, men paragraf 2c det var snakk om. Samtidig snakker KrF om at de vil passe på de aller svakeste i samfunnet og sette en stopp for sorteringssamfunnet en gang for alle.

Det er et idyllisk mål. For likhet handler faktisk ikke om at vi skal være like som mennesker, men at vi skal ha like muligheter uansett hvor vi kommer fra. De velger uansett å samarbeide med den regjeringa som kutter i støtte, legger ned spesialskoler og strammer inn på penger til fysioterapi.

Så før dere slenger rundt med ord som sorteringssamfunn, bevis først at vi har plass til de dere er så opptatt av.

Vi kan altså puste lettet ut fordi KrF ikke fikk gjennomslag for lovendringen på paragraf 2c i abortloven. Men kvinners rett til å bestemme over egen kropp har uansett blitt innskrenket som følge av denne kompromiss-perioden.

Retten til selvbestemt fosterreduksjon ble ikke endret fordi flertallet av befolkningen ønsket det, men fordi flertallet på stortingsrepresentanter stemte for det. De har også fått en vetorett innen bioteknologi så eggdonasjon og tidlig ultralyd må vi legge fra oss for nå.

Dette er tross alt en debatt som ikke bare fortjener et stort fokus, men også krever det. Det er da viktig at vi ikke er stumme og lar de andre vinne. Det er vi kvinnene som skal vinne. Vi har nemlig kjempa den kampen for at kvinner skal ha rett til å bestemme egen kropp, vi skal ikke innskrenke på de rettighetene.

Vi skal framover, ikke bakover. For det er jo litt kleint da Kjell Ingolf, at jeg som 17-åring må kjempe en kamp som våre mødre vant på 70-tallet. Men det er greit det. Vi tar opp kampen vi. Det som uansett er sikkert er at vi vinner. For du tuller ikke med kvinners rettigheter, du tuller ikke med oss.