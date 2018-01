POST FESTUS: Erik Bye og Festus (Ken Curtis) fra «Krutrøyk» på Marienlyst i 1971, da NRK samlet hele Norge foran TV-skjermene i de tusen hjem. Foto: Knai, Vidar

«NRK er blitt det nye symbolet på likegyldighet og urban arroganse»

Publisert: 23.01.18 17:47

Tar du distriktsnyhetene fra en lisensbetalende nordmann, tar du livslykken fra henne med det samme.

Det var NRK som samlet nasjonen. Vi gikk i land med Erik Bye og Festus, forsto politikk gjennom Herbjørn Sørebøs bifokale briller og inntok lørdagspizzaen med Tusberg og Tande-P. Mandag diskuterte vi TV-helgens innhold, mens vi forberedte oss mentalt til Fjernsynteatret tirsdag. Som vi også flokket oss rundt.

I dag er NRK like splittende som ulven, skal man tro regionpressen og bifallende lokalaviser.

NRK er blitt det nye symbolet på likegyldighet og urban arroganse. Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen har fått tildelt rollen som sentrumsbølle i periferiens skolegård.

Har man ståsted utenfor Bygdøy Allé fremstår Eriksens disposisjoner som kladden til et kjent dikt av presten Martin Niemöller:

Først kom de for å ta meieriet, men jeg protesterte ikke, for jeg var ikke meierist.Så kom de for å ta posten og banken, men jeg protesterte ikke, for jeg var ikke post- eller bankmann.

Så kom de for å ta lensmannskontoret, men jeg protesterte ikke, for jeg var ikke lensmann. Så kom de for å ta Ønskediktet, men jeg protesterte ikke, for jeg var ikke dikter.

Da de kom for å ta fra meg distriktsnyhetene, var det ingen igjen på distriktskontorene som kunne protestere.

Stridens kjerne er det sentrale NRK-vedtaket om å redusere distriktskontorenes lokale TV-nyheter et kvarter før Dagsrevyen til en oppsummerende bolk på fem minutter. Rettere sagt fire. Strengt tatt tre minutter med innhold, pluss promo og intro, som det heter på NRKs eget stammespråk.

Denne programposten skal riktig nok komme som tre oppdateringer i løpet av kvelden. I tillegg er distriktskontorenes nesten-Dagsrevy, «Norge i dag», lagt ned. Erstatningen, «Norge nå», er et ambulerende talkshow med tilgjort distriktsprofil.

Dette har utløst et ras av kritikk mot Marienlyst, især fra nord. Men selv i en landsdel hvor man tradisjonelt har raus omgang med invektiver overfor søringer og lav terskel for tiltaleformer knyttet til legemsdeler av hest, er det bemerkelsesverdig høy temperatur på ordskiftet.

Uansett snømengde, kulde eller vindstyrke, om havet er svart eller sjarken går ned, spytter nordlendingen i nevene og lar seg knapt affisere. Det er aldri så galt fatt at det ikke kunne vært enda verre, sier han Analius i Sjetthollet og skoggerler mot branntomta der huset pleide stå. Det kunne vært naustet.

Men når Nordnytt uteblir, eller distriktsnyhetene fra Nordland bare har rom for ett innslag om ranaværinger som frykter for arbeidsplassene på Mo, da er det ingen karslig røst som brummer «Vi står’an av».

Det er en oppriktig indignasjon som har spredt seg. Kuttet i distriktssendingene blir så vel i Nord- som i Midt-Norge, og i dalstroka sønnafor, tolket inn i en større sammenheng, der NRKs lokale representasjon er skåret ned og atter ned.

Mens NRK-sjefene, som medieledere flest, terper insisterende på at færre folk, mindre ressurser og andre flater egentlig betyr bedre journalistikk og at pressen aldri har hatt gunstigere vilkår enn nå, sitter det et publikum nørdst i grendom og føler seg ganske snytt.

Med fjorårets påtvungne DAB-reform i mente, oppfattes årets amputasjon av NRKs distriktsnyheter som nok en bekreftelse på at Marienlyst anser bygdefolk som kollektivt infisert av skrantesyke. Det er en flokk som før eller siden bare skal tas ut likevel.

For Thor Gjermund Eriksen handler det derfor nå om å sette inn tiltak som lisensbetalerne merker. Og det lyt skje fort, for å si det med ord fra Søndagsposten. Ellers kan han få merke forgjengerens postulat om verdien av å bære havre til en død hest. Knapt noe endres raskere i vår tid enn medievaner.

Apropos forgjengeren . Altså Einar Førde. Mens han reiste rundt og åpnet det ene distriktskontor etter det andre hvor Bjartmar Gjerde noen år i forveien hadde lagt ned en grunnstein, har etterfølgernes skjebne vært å avhende de samme fasiliteter og samlokalisere restredaksjonene i leide kontorbygg.

Sist ut og inn i så måte, er NRK Nord-Trøndelag; inntil nylig føydalherrer i eget hus på Steinkjers tak. Nå leilendinger ved en brufot i bygdebyen. De har lidd felles skjebne med vertsfylket og blitt fusjonert med NRK Trøndelag i Trondheim. I likhet med enkelte ungdomspolitikere vet de hva asymmetrisk makt er.

Også i fylket tidligere kjent som Nord-Trøndelag er lokalpressen og deres lesere på lokalkringkastingens side. DK-redaktør Merete Verstad, selv barnefødt i egnen, har måttet forsvare sine egne sjefer i Oslo, og har i et lengre debattinnlegg bedt om at publikum i det minste må få gi NRK og det nye sendeskjemaet en sjanse før de sabler ned omleggingen.

I NRKs helgemagasin «Ukeslutt» lørdag fikk kringkastingssjefen personlig stå til rette for all denne sentraliserende elendighet som er vederfart nasjonen på hans vakt. Hverken Esther (86) eller Roger (51) – sistnevnte tidligere statssekretær for NRKs generalforsamling, kulturministeren – var fornøyd med svaret.

Dette har bragt vår nye kulturminister Trine Skei Grande (V) på banen. Mandag forlangte hun en redegjørelse fra NRK om hvordan distriktstilbudet skal forbedres og formidles. Blir det NRK i butikk?

Å spre distriktsinnholdet på flere flater er nødvendig. Dagens brukere er like fragmentert som innholdet. Skal NRK beholde sin posisjon som ledende allmennkringkaster, må folk treffes der de er. Nettopp derfor var det en unødvendig provokasjon å kutte distriktsnyhetene for kanalens kjernepublikum – trolig de eneste som ser på såkalt lineær TV.

Ulempen med å være kringkastingssjef i Norge er at det er litt over fire millioner andre som vet bedre hvordan jobben burde vært gjort.

Samtidig kan Thor Gjermund Eriksen hver eneste dag sette seg i sin sjefsstol vel vitende om at institusjonen han leder faktisk betyr noe for folk flest. Slik samler NRK Norge likevel.