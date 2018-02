KrF i drift

Foto: Hagen, Roar

Kristelig Folkeparti vil ut av regjeringsskyggen. Nå må partiet endelig velge side i norsk politikk

Esse, non videri. Å være uten å synes. Det er det valgspråket til den svenske Wallenberg-slekten, de søkkrike industriherrene som har forvaltet så mye makt i vårt naboland gjennom flere generasjoner. For Wallenbergerne har dette fungert godt. Makt kan utøves i det skjulte, resultater kan oppnås uten offentlig triumf og oppmerksomhet. Men det som fungerer på toppen av den svenske kapitalpyramiden har lav overføringsverdi til norsk politikk, særlig for KrF.

Valget i fjor plasserte KrF i en avgjørende vippeposisjon. Nøkkelen til flertall for den borgerlige regjeringen ligger hos dem. Det ligger mye makt der. KrF har brukt den, nå sist da Stortinget instruerte regjeringen til å legge vekk alle planer om mer handling på søndager. Søndagshandlingsregelen ligger fast takket være KrF.

I budsjettforliket som ble inngått i høst fikk også KrF betydelige gjennomslag for sine hjertesaker og kristne særinteresser. Med kløkt og forhandlingstaktikk sikret KrF sine interesser uten særlig ytre støy i det som var en udramatisk forhandling mellom Høyre, Frp, Venstre og dem selv. Slik kan KrF fortsette hele stortingsperioden, hvis partiet ønsker det. Bruke vippeposisjonen til å få gjennomslag og makt langt utover den marginale oppslutningen velgerne ga dem i fjor høst. Særinteressepartier som kan det politiske håndverket og har klare interne prioriteringer kan komme langt fra slike posisjoner. Som Wallenbergerne kan de være uten å synes. Esse non videri.

Men for et politisk parti hjelper det ikke med en rekke seire på Stortingets møterom og i de ulike budsjettkapitlene. Spesielt ikke for KrF som sliter blytungt med å nå frem til nye velgere. Partiet trenger en mer fremskutt og synlig posisjon i norsk politikk, både for å få mer oppmerksomhet om sine nye hjertesaker og for å utvikle programmet sitt videre. Et utpreget særinteresseparti kan vinne mange små slag, men det har en tendens til å bli usynlig i politikkens store linjer. Er man det får man ingen nye velgere. KrF har slitt med det i mange år. Styringsgevinsten fra det borgerlige samarbeidet mellom 2013 og 2017 gikk for det meste til Høyre og Frp.

De mest synlige politiske vervene for små partier er statsrådsposter. Å sitte i regjering løfter små partier ut av særinteresseskyggen, gir dem automatisk større bredde. Noen forvalter det dårlig i selve regjeringsperioden, men det gir ofte en gevinst i ettertid. Både SV og Senterpartiet gjorde gode valg i fjor. Jeg tror de åtte årene i regjering fra 2005 til 2013 var grunnmuren for den suksessen. Det lærte partiene viktigheten av å ha bredde i politikken, noe spesielt Senterpartiet gjorde seg god nytte av det siste året inn mot valget. Regjeringsdeltagelse kan koste på kort sikt, men skal partier være relevante over tid for dagens velgere må de vise at de kan ta og ha regjeringsmakt.

KrF gikk seg bort før valget i fjor, og klarte aldri å komme med noe forståelig svar på hva de mente om regjeringsmakt. Det ble de straffet for. Går partiet videre på denne kursen risikerer de å vingle seg selv ut av historien. Det har partileder Knut Arild Hareide nå tatt konsekvensene av. Han varsler at KrF nå må ta stilling til hvilken blokk de ønsker å tilhøre.

Skal partiet følge Venstre og bli en fast del av de borgerlige blokken? I så fall kan veien inn i regjering bli kort. Både Erna Solberg og Siv Jensen vil holde døren åpen, legge ut rød løper og sørge for at det finnes rikelig med eplemost på alle regjeringsmiddager dersom Hareide går den veien.

Eller skal KrF søke mot Støre og Ap og kanskje begynne en vei mot en Ap-ledet regjering der de selv er med. Flertallet finnes hvis Hareide vil, selv om han da må samarbeide med partier som står lenger unna KrF politisk enn Frp.

Hareide og KrFs valg kan bli et vannskille i norsk politikk. Det vil lage tydelige blokker, og er sannsynligvis eneste vei ut av uføret KrF er i nå. De trenger å synes.