Freden som ikke kom

COMPIÈGNE (VG) De skulle skape fred i Europa. Slik gikk det ikke. Historien har noe å lære oss, 100 år etter.

November 1918: På bordet i en elegant restaurantvogn med vegger av mahogni ligger en avtale om våpenhvile. På den ene side av bordet sitter franske og britiske offiserer, på den andre side de slagne tyske representanter. Med tungt hjerte undertegnet det tyske rikets utsending Matthias Erzberger dokumentet.

11.11. kl. 11 ble det endelig stille ved fronten. Den store krigen var over.

Søndag er det 100 år siden våpenhvilen trådte i kraft og mange av verdens ledere møtes i Frankrike for å delta i minnemarkeringen og den franske president Emmanuel Macron sitt fredsforum.

Tegneren og jeg står utenfor den restaurerte restaurantvognen i Compiègne, nord i Frankrike og nær skyttegravene som delte Europa.

– Vognen er ikonisk. Her slutter den første og her begynner den andre verdenskrigen, sier tegneren.

Krigen fra 1914–18 hadde vært så forferdelig at den skulle gjøre slutt på alle kriger. I stedet innledet Den store krigen et blodig århundre. Fredsavtalen i Versailles året etter ga ikke varig fred, men la kimen til en ny krig.

Spisevognen er som tatt ut av Orientekspressen. Den ble åsted for et historisk drama i to akter, 1. og 2. verdenskrig. I dag står vognen på museum i skogen i Compiègne. Her kan vi følge sporene som ledet til katastrofen. Her kan vi lære om de politiske ledere som antente en nasjonalistisk ild som skulle fortære Europa. Vognen forteller en historie om blodig tysk revansj for en ydmykende fredsavtale. Og mest av alt om millioner av tapte liv.

De siste 20 årene før krigsutbruddet hadde vært preget av fred i Europa. Av teknologiske og sosiale fremskritt. Dette var den vakre tiden, Belle Époque. De færreste så krigen komme. Når det likevel skjedde sommeren 1914 antok man at krigen ville være over før jul. Den varte i fire år og etterlot seg en tapt generasjon.

Spisevognen var den franske feltmarskalk Ferdinand Fochs fremskutte hovedkvarter. Her ble de tyske representanter i 1918 levert et ultimatum som de måtte godta. Erzberger, som hadde undertegnet våpenhvilen, ble myrdet av høyreekstreme tre år senere. I Tyskland ble de harde vilkårene i fredsavtalen oppfattet som en ydmykelse.

Vel 20 år senere var rollene byttet om. Adolf Hitler ville ha hevn. Den tyske fører forlangte at Frankrike i 1940 måtte undertegne kapitulasjonen i den samme jernbanevognen. Deretter ble den kjørt til Berlin og vist for det tyske publikum som et symbol for en historisk revansj. Vognen brant i krigens siste dager og den vi ser i dag er lik den opprinnelige, bygget på samme sted og tid.

I dag er krig mellom Frankrike og Tyskland utenkelig. I ruinene etter 2. verdenskrig forsto stormaktene at et forpliktende samarbeid og en europeisk integrasjon var nødvendig for å hindre fremtidige katastrofer. Slik la de grunnlaget for fredsprosjektet EU. De visste hva som skjedde etter den første krigen: Den økonomiske depresjonen og den kollektive avstraffelsen av et helt folk ga næring til politisk ekstremisme og militarisme. Alt måtte gjøres for å unngå en repetisjon.

I dag tar mange fred i Europa for gitt. Men de siste tiårene med fred er unntaket på et kontinent som så ofte er blitt en slagmark. Vi vet ikke om det vil vare. Nasjonalismen vokser og den blir farlig når den fremstår aggressiv og utadrettet, oss mot dem. På de politiske ytterfløyene er forpliktende internasjonalt samarbeid brakt i vanry. Institusjoner som skulle sikre fred og konfliktløsning er under angrep. Dagens hatefulle retorikk i sosiale medier kan iblant minne om eksempler jeg ser på krigspropaganda i det historiske museum i Péronne.

Med stor entusiasme og sterk nasjonalistisk overbevisning marsjerte unge europeere i 1914 til en nådeløs slagmark der de ble gasset, bombet og massakrert. Ingen forlot skyttergravene uten å ha blitt merket for livet.

Vi fortsetter reisen nordover, gjennom et åpent, vakkert kulturlandskap i retning Somme, åsted for et av de største og mest blodige slagene i 1 verdenskrig. Snart kommer vi til landsbyene og høydene som ble en del av krigshistorien, Beaumont-Hamel, Thiepval, Delville-skogen og mange andre. Her kan man se fra den ene krigskirkegård til den neste. De hvite gravsteinene står på lange rekker. Mange var bare 18 år da de falt. Noen har ikke navn og da står det skrevet: En soldat i Den store krigen. Kjent av Gud.

Ved Somme kjempet tre millioner soldater langs en 45 km lang front. Slaget varte i 140 dager og de allierte drev de tyske styrkene noen kilometer tilbake. Det krevde ufattelige store menneskelige ofre. Over en million mennesker ble drept, såret eller savnet. Og ennå skulle krigen fortsette i ytterligere to år.

På toppen av det gigantiske krigsmonumentet i Thiepval vaier det franske og britiske flagg. Det er bygget til minne om mer enn 73 000 savnede britiske soldater. Her ligger blomster og hilsener fra besøkende fra mange land, noen med påskriften: “Vi skal ikke glemme.” De store ofre og dyrekjøpte erfaringer fra 1. verdenskrig taler til vår tid. Vi kan ikke ta fred i Europa for gitt. Freden må forsvares.

Stillheten brytes av en stor gruppe franske skolebarn. De er på ekskursjon for å lære om krigen. De løper rundt med sine notisblokker, oppslukt av oppgavene de har fått. Det gjør godt å se. Det gir håp om det er mulig å lære av historien.