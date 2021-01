TAR ET OPPGJØR: – Instagram sender et signal om at en naken kropp er til for sex. At det å snakke om sex er «upassende» og at enkelte uttrykk eller meninger er uønsket, skriver Mario Alexander Rojas Bøckman i VGs kronikkserie for unge «25 under 25». Foto: Privat

Debatt

«25 under 25»: La oss snakke om sex!

Det er dramatisk at Instagram velger å slette, blokkere eller sensurere artister, kunstnere, sexarbeidere og aktivister. Instagram sender et signal om at en naken kropp er til for sex.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

MARIO ALEXANDER ROJAS BØCKMAN (25), aktivist og student

Kroppshår, lukt og identitet er noe man sjeldent lærer om i et klasserom. Hva slags selvbilde får unge mennesker når alt de ser er pornopung og glattbarberte kjønnsorganer? Dette kan bli realiteten når sosiale medier-giganten Instagrams nye retningslinjer trer i kraft.

Nylig gjorde Instagram endringer i sine bruksbetingelser. Blant annet har de endret ordlyden for hvordan de definerer «upassende innhold».

På Instagram driver jeg en konto der jeg deler innlegg om kroppsaktivisme og seksualundervisning.

Motivasjonen for å drive med dette kom fra et desperat ønske om å forstå meg selv.

Sterkere ble den da jeg forsto at jeg ikke var alene.

Selv om dette åpenbart er et behov for mange, er det spesielt de unge som deler aktivt og stiller spørsmål.

Nå sensurerer Instagram innhold som ifølge dem kan være «seksuelt innbydende». Dette omfatter ikke bare bilder, men også private meldinger og stories.

Som skeiv var det å møte verden skummelt. Det er en ekstrem tung byrde å bære. Jeg mottar stadig tilbakemeldinger fra følgere som opplever det samme.

Mange åpner seg opp til meg fordi de kan stille vanskelige spørsmål og dele sårbare opplevelser og erfaringer, helt anonymt. Mange uttrykker misnøye med seksualundervisningen i skolen, da den ikke er god nok.

Min og lignende kanaler er derfor et viktig forum for unge, seksuelle minoriteter og voldsofre, men disse står nå i fare for å bli slettet. Det er kritisk.

Kunstnere risikerer også å bli sensurert av Instagram. Tidligere denne uken snakket jeg med en visuell kunstner som maler nakne kropper.

Instagram hevder at kunsten hennes er «upassende» og «seksuell», og dermed blir kunsten slettet. Hun har ingen mulighet til å klage eller anke.

Det eneste hun får er en forhåndsvarsel om at profilen hennes kan bli slettet om dette gjentas.

Dette er dessverre tilfellet for mange kunstnere. Ved å slå hardere ned på nakenhet, går det utover den kunstneriske friheten.

Artister, sex-undervisere, sexarbeidere og seksuelle minoriteter i LHBT+ miljøet, blir også rammet av de nye retningslinjene.

Malerier, fotografier, åpne samtaler om sex eller annet som Instagram oppfatter som «upassende» eller «seksuelt innbydende» står nå i fare for å bli sensurert bort.

Instagram hevder at de nye retningslinjene ikke vil ramme marginaliserte grupper. Som aktivist er jeg ikke helt overbevist og stiller meg kritisk til Instagram.

Jeg mener plattformen bedriver sensur.

Jeg er også særlig bekymret for hvordan de nye retningslinjene vil påvirke de unge og deres behov.

Jeg har selv flere ganger opplevd at Instagram har slettet innholdet mitt. Dette er ikke innhold som strider med plattformens retningslinjer, men noe de tydeligvis anser som «upassende».

Bilder av kjønnshår, selv uten noen form for nakenhet, blir automatisk slettet. Man får ingen forklaring på hvorfor de har valgt å slette innholdet.

Du kan tenke deg hvordan dette påvirker unge menneskers selvbilde, når alt de ser er urealistiske kroppsidealer.

Det verste er at Instagram ikke bare truer med å fjerne inntektskilden din, men de kan også slette profilen din eller gjøre det mer eller mindre usøkbar.

Jeg kjenner flere som har bygget seg opp en karriere og fått en stor følgerskare på Instagram, for å så få profilen sin slettet uten advarsel eller begrunnelse.

Det vitner nesten om et slags diktatur, der du blir sensurert hvis ditt uttrykk og stemme ikke er ønsket.

Et monopol med lover og regler som baserer seg på kommersialitet, ikke etikk.

Instagrams nye retningslinjer rammer et helt miljø. Det er trist at ungdom som stiller spørsmål ved egen seksualitet mister trygge arenaer.

Det er for meg uforståelig at kvinner, i motsetning til menn, må dekke til kroppsdeler for å ikke bli objektivisert og seksualisert.

Vi lever i et overseksualisert samfunn der nakenhet blir synonymt med sex.

I en tid der mange sliter med å få endene til å møtes, er det dramatisk at Instagram velger å slette, blokkere eller sensurere sexarbeidere, kunstnere og aktivister. Instagram sender et signal om at en naken kropp er til for sex.

At det å snakke om sex er «upassende» og at enkelte uttrykk eller meninger er uønsket.

La oss for guds skyld snakke om sex, mens vi ennå kan.