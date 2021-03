OMSTRIDTE KARAKTERER: – Elevene har rett til å bli gjort kjent med hva det blir lagt vekt på i fastsettelsen av standpunktkarakteren i kroppsøving. Da må kunnskapsgrunnlag være klart, forutsigbart og forståelig, skriver kronikkforfatteren. Foto: Thomas Brun

Debatt

En mulig vei mot rettferdige kroppsøvingskarakterer

Om få dager skal nytt støtteskriv for vurdering i kroppsøving publiseres. Jeg mener støtteskrivet bør skrotes, og at alle nødvendige avklaringer må bakes inn i selve læreplanen.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ERLEND ELLEFSEN VINJE, dosent, USN og OsloMet

Foto: Espen Winther

Disse avklaringene er blant annet knyttet til relasjonen mellom elevenes faglige kompetanse og elevens forutsetninger, fremgang og motoriske/idrettslige ferdigheter.

I forskrift til opplæringsloven kan vi lese at «Forutsetninger (…) skal ikke inn i vurderingen i fag», og at «Innsats er bare en del av grunnlaget for vurdering, dersom det følger av læreplanen i faget». En bedre formulering ville vært at «elevens innsats og forutsetninger er en del av grunnlaget for vurdering, dersom det følger av læreplanen i faget».

For slik er det, og har det vært i kroppsøving i mange år. Et av kompetansemålene elevene skal oppnå etter 10. trinn gir også hodebry: «Elevene skal kunne trene på og utvikle ferdigheter i varierte bevegelsesaktiviteter».

Ved å endre innledningen til «elevene skal kunne trene mot å utvikle (…)», kunne flere utfordringer ved karaktersettingspraksisen i faget blitt løst.

I retningslinjene som gjaldt for kroppsøvingsfaget fram til høsten 2020 finner vi denne oppsummerende setningen: «Når elevens forutsetninger er en del av kompetansemålet, vil de trekkes inn i vurderingen». Også i det tilbaketrukne støtteskrivet om vurdering kom det fram at elevenes forutsetninger er del av grunnlaget for både underveis- og standpunktvurdering.

I en kronikk om dagens vurderingspraksis i kroppsøving antyder Utdanningsdirektoratet endringer. Det vil si at de nå ser ut til å mene at formuleringen om at «forutsetninger ikke skal trekkes inn i vurderingen i fag», også skal gjelde for kroppsøvingsfaget. Avdelingsdirektørene Huse og Børnes fastslår nemlig, med utgangspunkt i kroppsøving og etter min mening feilaktig, at «elevens forutsetninger fortsatt ikke skal trekkes inn fag».

Huse og Børnes går etter hvert bort fra sitt utgangspunkt, da de også skriver at det er: «(…) krevende å forklare helt presist hvordan elevenes forutsetninger skal tas hensyn til, i vurderingen av elevenes kompetanse». Jeg mener det vil være mer enn krevende å forklare lærere at man skal «ta hensyn til elevenes forutsetninger» i vurderings- og karaktersettingsprosessene, men samtidig «unngå å trekke elevens forutsetninger inn» i de samme prosessene.

Denne uklarheten er kanskje den største utfordringen som må overvinnes gjennom forståelige formuleringer i et nytt støtteskriv.

les også Lærere i coronaskolen: Økt press for å «pumpe» opp karakterer

Det har vært skissert ulike tolkninger om hvorvidt elevens fremgang er relevant i sammenheng med karaktersetting. Dette er i hovedsak basert på det nevnte kompetansemålet. En endring til å «trene mot å utvikle (…)» vil fjerne denne utydeligheten og gjøre kompetansemålet i tråd med det meste av annen beskrivelsen av faget i ny læreplan. En forståelse av at «grad av utvikling» skal vurderes, vil kunne legge til rette for mer testing og rangering av elever: det motsatte av retningen som er skissert i fagfornyelsen.

I både det tilbaketrukne støtteskrivet og i nytt høringsforslag finner vi følgende sitat: «Det er ikke selve resultatene i prestasjoner eller ferdigheter på et visst nivå som skal ligge til grunn ved vurdering».

Meningene er delte blant de mange kroppsøvingslærere, -studenter og forskerkolleger jeg har drøftet denne formuleringen med. Spesielt kompetansemålet der elevene skal trene og utvikle ferdigheter, blir benyttet til å argumentere for at også ny læreplan fortsatt åpner for at elevenes ferdighetsnivå er relevant. Flere hevder at nivået på elevenes ferdigheter bør være en indikator på hvordan man har trent og utviklet seg.

Utdanningsdirektoratet ser ut til å ha bestemt seg for at tolkningen om at ferdigheter på et visst nivå ikke skal ligge til grunn ved vurdering, er den eneste rette. Da bør man sikre at alle kompetansemål formuleres i tråd med denne tolkningen, men også klargjøre om denne er forpliktende for lærere.

Lover, forskrifter og læreplaner er forpliktende – det er ikke nødvendigvis et støtteskriv. Jeg mener derfor støtteskrivet bør skrotes, og at alle nødvendige avklaringer må bakes inn i selve læreplanen.

Elevene har rett til å bli gjort kjent med hva det blir lagt vekt på i fastsettelsen av standpunktkarakteren deres. Da må kunnskapsgrunnlag være klart, forutsigbart og forståelig. Når støtteskrivet om få dager publiseres, kan du selv avgjøre hvor forståelig det ble gjennom å følge denne lenken.