ADVARER: – På Stortinget sprer noen av våre fremste folkevalgte et falskt budskap om at pasientene nektes effektiv behandling. Dette er stein til en bør som er tung nok fra før, skriver legene. Sylvi Listhaug og Bent Høie her sammen med ALS-syke Cathrine Nordstrand.

Overleger: − Listhaug villeder ALS-syke

Sylvi Listhaug skaper inntrykk av at det finnes effektiv behandling mot ALS, men at hjerteløse leger holder den tilbake.

TRYGVE HOLMØY, professor/overlege ved Universitetet i Oslo

OLE-BJØRN TYSNES, professor/overlege ved Universitetet i Bergen

Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) lammer musklene og fører til tidig død. Dessverre finnes det ingen effektiv behandling. I Stortingets spørretime 1. februar sa Listhaug: «I USA har ALS-syke fått en såkalt «right to try». Når en medisin har gått gjennom første fase med utprøving, kan syke prøve medisinen. Slik får de et halmstrå å gripe etter.

I Norge blir ALS-syke møtt av leger som er bekymret for alvorlige bivirkninger av medisiner som ikke er ferdig utprøvd.»I Nidaros fulgte hun opp den 11. mars: «I helsevesenet blir ALS-pasienter presentert for en dødsdom og en liten brosjyre, og sendt hjem for å google.»

Vi har arbeidet med ALS-syke i mange år. Vi vet at tillit er fundamentalt for at livet med ALS skal bli best mulig. Pasienten må kunne stole på legen. Det blir vanskelig når ledende politikere skaper et inntrykk av at legene egentlig ikke bryr seg. At de holder tilbake effektiv medisin. At du kanskje kunne blitt frisk om du ikke var så uheldig å bo i Norge.

Dessverre finnes det ingen quick-fix mot ALS. Ytterst få amerikanske ALS-pasienter har fått tilgang til behandling gjennom «right to try». Ordningen gir ingen slik rettighet for pasientene. Den gir eierne av medikamentene en mulighet til å selge eller gi bort medisinen som ikke er ferdig utprøvd, uten å påta seg ansvar. De har ingen plikt til å gjøre dette, og gjør det svært sjelden. Et seriøst legemiddelfirma vil heller teste medikamenter i kliniske studier. Dessuten må noen – som oftest pasienten – betale.

La det være klart: Vi ønsker at pasienter med ALS skal få tilgang til all effektiv behandling, etablert eller eksperimentell. Vi har flere ganger skrevet ut medikamenter som ikke har vært godkjente, der tidlig fase av utprøving var lovende. Vi har også hjulpet norske pasienter til å delta i kliniske studier i USA. Vi organiserer nå en klinisk studie i Norge (NO-ALS studien). Det gir reelt håp bidrar til å flytte feltet et lite stykke forover. For pasientene kan det være krevende å delta i slike studier. Ikke alle ønsker å møte til alle undersøkelsene som må til. Men det er mye lettere når studien skjer i Norge.

Størst utsikt til store fremskritt er det for de relativt få pasientene som har en genetisk årsak til sykdommen. I noen tilfeller kan man blokkere det syke genet. For å få tilgang til slik behandling så snart som mulig, undersøker vi sammen med Sykehuset Telemark forekomsten slike genfeil blant norske ALS-pasienter.

I fravær av kur må vi hjelpe pasientene så godt vi kan på andre måter. ALS-pasientene følges tettere i spesialisthelsetjenesten enn noen andre nevrologiske pasienter. I kommunene strekker pleiere, assistenter og ikke minst pårørende seg lenger enn noen kan forlange.

På Stortinget sprer noen av våre fremste folkevalgte et falskt budskap om at pasientene nektes effektiv behandling. Dette er stein til en bør som er tung nok fra før.