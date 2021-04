Kommentar

Frykten for mørkemannen

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: Roar Hagen

Flere eksplosive debatter kunne løftet KrF, om de våger eller klarer det. Men det er mer bekvemt å åpne lommeboken for alle gode formål.

Finnes det en partileder som har fått en mer krevende start enn Kjell Ingolf Ropstad?

Han var langt fra noe ferdig partilederemne da han fikk lederjobben i fanget etter det dramatiske retningsvalget. Halvparten av partiet håpet han ikke ville lykkes med å velge blå side. Det er vel ikke fritt for dem som fortsatt ikke ønsker helt at han skal lykkes.

Selv om roen har senket seg over partiet, er de livredde for å rive opp sårene. Paradoksalt nok ble det nystiftede partiet Sentrum, med flere KrF-avhoppere, kanskje det viktigste bidraget til å samle KrF.

Få politikere får så ulike skussmål som KrFs unge partileder. Blant partifeller og samarbeidspartnere omtales han konsekvent som en hedersmann. Ufortjent eller ikke, han fikk mørkemannsstemplet klistret på seg allerede før han ble partileder. Det vil nok henge ved ham lenge, om han så skulle finne på å danse med rosa fjærboa fremst i Pride-toget.

Der ligger også litt av KrFs kvaler. Som et kristent og verdikonservativt parti i et stadig mer sekularisert Norge kan de ikke vente å bli likt av alle. Men få partier er så redd for å prioritere og støte noen fra seg som det KrF er. Derfor er det lett for at «verdipartiet» minner mest om et «bruke penger-parti».

På målingene har det vel aldri sett mørkere ut. I likhet med Venstre er det lenge siden de lå stabilt over sperregrensen, men for KrF er den posisjonen langt skumlere. Venstre er slik skrudd sammen velgermessig at de kan få én prosent på målingene en dag, men som ved et mirakel gjenoppstå over sperregrensen den neste. De har svært få trofaste velgere, men mange velgere kan finne på å stemme Venstre, i et mer eller mindre svakt øyeblikk.

Få partiledere har fått en mer krevende start enn Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Lykkes han likevel, er det en liten bragd i seg selv. Foto: Terje Bringedal

For KrF er det stikk motsatt. De har en svært trofast, men stadig krympende velgerskare. Men KrF er ikke et parti man bare slumper til å stemme på. Selv om de kaller seg et folkeparti, er det et parti for de relativt få. Og deres store problem er at de henter nesten ikke nye velgere. Har de noe godt svar på det?

KrF traff tidsånden da de lanserte kontantstøtten og Verdikommisjonen sent på nittitallet. Kjell Magne Bondevik ble en populær statsminister som snakket om verdier, mens Valgerd Svarstad Haugland var en folkelig partileder som gjerne tok et glass rødvin. De ble nær halvert ved 2005-valget, og siden den gang har det gått jevnt nedover.

Kanskje kommer de aldri dit igjen, men det er rart om det ikke skulle være rom for et kristendemokratisk parti i Norge. Det mangler ikke strømninger i tiden de kan vinne på.

Når SV og Rødt vil ha fri abort frem til uke 22, med flere partier hakk i hæl, trenger man ikke være særlig konservativ for å få en klump i magen. De siste dagene har mange delt bilder av foster i uke 22 i sosiale medier. Det er noe vi stort sett har vært forskånet for i Norge, fordi det har vært ro rundt abortloven. Men når vi får auksjons-lignende tilstander om antall uker i abortloven, kan det trigge motkreftene.

Neppe slik at det kommer en stor flom av SV-velgere til KrF. Ei heller at flere blir abortmotstandere. Men det kan minne velgere som allerede står nær KrF om hvorfor det trengs et kristent verdiparti.

Samtidig er abort et tema KrF har litt berøringsangst for. For det er slik at når KrF sier en ting, blir det tolket annerledes (og verre) enn når andre sier det samme. De er så redd mørkemannsstemplet at de blir de tvunget til å bruke innestemme i krevende verdispørsmål.

Debatten om tvillingabort/fosterreduksjon er et eksempel. Innstrammingen hadde nok betydelig sympati i befolkningen. Men når forslaget kom fra Ropstad, ble det tolket som et angrep på kvinners rettigheter.

Og heller ikke helt uten grunn. Abortspørsmålet er krevende, og en sovende bjørn i partiet. Selv om flertallet lever godt med dagens lov, finnes det også abortmotstandere. Nå ønsker programkomiteen en mer pragmatisk holdning til abort, og Ropstad slår fast at KrF vil gi abortloven fred.

Men om abortsaken engasjerer få, er det andre samfunnstrender som treffer flere.

Familiepolitikk er noe KrF har troverdighet på. Tiden har i stor grad løpt fra kontantstøtten, men man trenger ikke lengte tilbake til husmortiden for å synes at dagens rammer for familielivet er i overkant trange.

Historisk har synet på hva som er den ideelle barndom endret seg mye. I dag er idealet at mor og far deler fødselspermisjonen helt likt mellom seg. Fra den dagen barnet fyller ett år, er barnehage plutselig det ideelle stedet. Toleransen for at noen vil velge annerledes, er ikke all verden.

Her burde det finnes et spillerom for KrF, men også her virker de i overkant redd for å gjøre noe upopulært. Derfor blir løsningene ofte heller å pøse på med kostbare ordninger, som ekstra ferieuker, gratistilbud, økt barnetrygd og lengre permisjon, heller enn å prioritere.

Samtidig prøver partiet å ta større eierskap til eldreomsorg, som har vært hovedsaken til deres svenske søsterparti. Det burde i alle fall treffe partiets kjernevelgere godt. Hvordan forslaget om en slags kontantstøtte til pleie av gamle foreldre vil slå an, er ikke godt å si.

En debatt med stor eksplosiv kraft, er knyttet til kjønn og identitet. På få år har hen, kjønnsnøytrale toaletter, det tredje kjønn, fødeforeldre, manneforbud på gatenavn og et alfabet av transpersonbegreper blitt en del av vårt samfunn. Her er følelsene sterke på begge sider, og det er lett å trå feil.

For noen er dette både fremmed og rart. Partilederen i det svenske søsterpartiet, Ebba Busch, gjorde det eksempelvis til et poeng i debattene at «jenter må få leke med dukker i barnehagen». Nå er nok disse debattene satt mer på spissen i Sverige, men det er ikke unaturlig om det kommer en motreaksjon som heller mot tradisjonelle familieverdier.

Men slike debatter er det lite spor av. På helgens landsmøte skal partiet diskutere atomvåpen, flyktninger, klima og oljeboring. Det er sikkert trygg og god indremedisin, men flytter neppe mange nye velgere, i alle fall ikke i retning KrF.

Det blir ikke lettere for KrF å bli kvitt mørkemannsstempelet når de frykter det aller mest selv.

