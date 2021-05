GIR RÅD: Sindre Viken Holsen. Foto: Privat

God helse trenger ikke koste skjorta

«Made by Berit Nordstrand» er metoden for deg som kjenner at statens råd og anbefalinger for kosthold blir for kjedelige og for billige. Men de aller fleste av oss kan leve sunt og bra på en enkel og billig måte.

SINDRE VIKEN HOLSEN, bachelor i fysisk aktivitet og ernæring

Med bakgrunn i min utdannelse er jeg over gjennomsnittet opptatt av kosthold og å gjøre gode valg. De aller fleste av oss kan leve sunt og bra på en enkel og billig måte bare vi har nok kunnskap.

Her er statens kostholdsanbefalinger et godt verktøy og passer for alle. «Hva med oss med irritabel tarm? Hva med oss med cøliaki?» – JA! De passer for alle!

Dessverre er det noen som bidrar til å komplisere sunt kosthold ved å hevde at bare særpregede og dyre matvarer er et spesielt godt valg.

Et eksempel er lege, seksbarnsmor, kokebokforfatter, foredragsholder, businesskvinne, influencer, livsnyter og programleder Berit Nordstrand.

Jeg er ingen lege, seksbarnsfar, kokebokforfatter, foredragsholder, businessmann, influencer eller programleder. Jeg er miljøterapeut og normallønnet, barnløs livsnyter med utdanning i fysisk aktivitet og ernæring. Jeg er som folk flest.

La oss si at jeg skal bake brød etter Nordstrands oppskrift. La oss si at jeg ikke har noen ingredienser hjemme, fordi jeg nettopp har skjønt at veien til god helse er å bli en Berit Nordstrander. Skal man bli en ekte Berit Nordstrander handler man urkorn, økologisk og på helsekostbutikker.

For den nette sum av 376 kr kan du bake to brød. Dette brødet kaller hun «hverdagsbrød». Litt av en hverdag!

Jeg prøver å bake brød der jeg følger statens kostholdsråd med vanlige melprodukter, det koster 150 kr. Jeg trengte bare gå innom dagligvarebutikken.

PÅ KJØKKENET: Berit Nordstrand er en norsk lege, forfatter og foredragsholder. Foto: Øyvind Nordahl Næss

Berit Nordstrand forfekter ofte produkter fra helsekostbutikker. I hennes matlagingsvideoer bugner det av helsekostprodukter. Hun tar oss med på direktesendt handletur på helsekostbutikker.

Følger man metoden, betaler man 70 kr for 150 gr mandler. Kjøper man vanlige mandler, betaler man 36 kr for 250 gr mandler.

Et råd i denne metoden er at du ikke skal kjøpe brød i vanlig butikk. Det inneholder supergluten. Det er ingenting som heter supergluten, men i Berit Nordstrands metode kaller hun det det.

Jeg bestemmer meg for å handle inn til Berit Norstrands gøyale og glutenfrie fiskepinner! Skal man bli den perfekte utgaven av seg selv så unngår man gluten.

Jeg tar med meg alle råd og tips fra Nordstrand, og handler for 470 kroner. Jeg måtte innom dagligvaren og helsekosten for å finne det jeg trengte.

Om jeg fulgte statens anbefalinger ville det kostet 215 kroner – jeg trengte bare gå innom dagligvarebutikken.

I «Berit Nordstrand-metoden» er man opptatt av å kose seg med gode byggeklosser for tarmbakteriene. La oss si jeg får lyst på kake. Jeg elsker klassikeren suksessterte. Flaks for meg at Nordstrand har en oppskrift.

La oss si at jeg ikke har noen ingredienser hjemme. Jeg handler i dagligvarebutikken og helsekostbutikken. Å kjøpe inn til denne kaken koster 716 kr. Se for deg å lage tidenes Berit Nordstrand-kakebord til konfirmasjonen.

Skal jeg handle inn til suksessterte etter en vanlig oppskrift fra matprat.no koster det meg 200 kr.

«Kaken til Nordstrand kan du kose deg med oftere!»

Det burde du ikke. Det er et dårlig kostholdsråd.

«Kokosblomstsukker er det sunneste!»

Jeg har endevendt alt for finne ut hva som gjør kokosblomstsukker så mye sunnere enn vanlig sukker. Jeg fant ikke noe bevis for det, men jeg fant ut at kokosblomstsukker koster 110 kr, og vanlig sukker koster 18 kr.

La oss late som at jeg lever som en Berit Nordstrander. Jeg bor alene og skal gjøre min ukentlige handel. Jeg har gått tom for basisvarer som havregryn, melk, rømme, påleggsost, frukt og grønt, kylling, fisk, egg og skinke.

Jeg må også kjøpe inn melkesyre fordi jeg har gått tom for min tepache – som er en fermentert ananasdrikk som gjør underverker for tarmbakteriene.

La oss si at jeg følger alle rådene hun har gitt meg. Sluttsummen ble 1000 kr.

Følger jeg statens råd, kommer prisen på 598 kr. Den fermenterte ananas-drikken måtte riktignok erstattes med Biola. Det er ikke verre enn det.

Opp i alle disse svimlende summer og priser registrerer jeg er at de som skryter av Berit Nordstrand-metoden i media gjerne er godt etablerte skuespillere, bestselgende forfattere, direktører, tv-profiler og idrettsstjerner.

Jeg legger meg ikke opp i hvordan de velger å leve.

Jeg vil bare nevne at disse personene har enn helt annen inntekt enn hva mange andre har, inkludert meg selv.

Nå tror jeg at jeg har understreket mitt poeng.

Du trenger ikke kjøpe spesielle varer på helsekostbutikken, og du trenger ikke følge spesielle råd som å bytte ut ost fra ku mot noe annet. Det er helt greit å kjøpe ketchup i butikk. Du trenger ikke å tenke at den ketchupen egentlig burde vært fermentert. God helse trenger ikke koste skjorta.

