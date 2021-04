Leder

Bidens svar på Kinas utfordring

President Joe Bidens første tale i Kongressen viser at han ikke er mindre opptatt av Kina enn sin forgjenger. Men Biden vil bruke andre metoder enn Donald Trump for å vinne konkurransen med den gryende supermakten i øst.

Biden brukte det meste av tiden til å snakke om saker som opptar den amerikanske middelklassen, særlig arbeid, helse og utdanning. Han presenterte et ambisiøst reformprogram som vil ta USA i retning av velferdsordninger som er vanlige i Europa.

Det gjenstår å se hva Biden klarer å få gjennomført, tatt i betraktning at demokratene kun har et syltynt flertall i Kongressen.

Flere ganger i sin tale kom Biden tilbake til hvilken utfordring Kina utgjør. Han viste til sine tidligere samtaler med president Xi Jinping, som i største alvor mener at Kina vil bli den mest betydelige nasjon i verden. Biden sa at Xi og andre autoritære ledere mener at demokratiet ikke kan konkurrere i det 21 århundre.

2021 startet med et uhørt angrep på det amerikanske demokratiet da tilhengere av Donald Trump stormet Kongressen i et forsøk på å omgjøre et lovlig og rettferdig valgresultat. Demokratiet besto prøven, men Biden stilte følgende spørsmål: Kan demokratiet levere resultater i forhold til borgernes mest presserende behov? Kan demokratiet overvinne løgner, sinne, hat og frykt som har splittet oss?

Verdens autoritære ledere vedder på at USA mislykkes. Biden sa at bilder av mobben som angrep Kongressen i deres øyne var bevis for “det amerikanske demokratiets solnedgang”. Presidenten sa at de autoritære lederne tar feil, men at USA må bevise at de tar feil.

For å vinne i konkurranse med autoritære stormakter mener han USA må foreta de største offentlig investeringen i en generasjon. Det handler om barnehager og skoler, men også en massiv investering i infrastruktur, teknologi og arbeidsplasser. Ved hjelp av store offentlige programmer vil han vinne den globale konkurransen i 21 århundre.

Biden sa at USA ikke søker konflikt med Kina, og heller ikke en eskalering av spenningen i forhold til Russland. Men Biden understreket at USA alltid vil forsvare menneskerettigheter og grunnleggende friheter. Presidenten sa at USA skulle være et “arsenal for demokrati” i verden.

Biden sa at han i samtaler med et stort antall statsledere hadde hørt de si: Vi ser at Amerika er tilbake, men hvor lenge vil det vare? Det er et godt spørsmål med tanke på det har skjedd de siste fire årene. Det er særdeles viktig for alle demokratiske land at USA forsvarer felles verdier og prinsipper. Det er blitt maktpåliggende i en verden der autoritære regimer er på offensiven.