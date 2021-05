OPPFORDRER RAJA: – Det en rettighet å utøve sin tro, og det er en rettighet å få elske den man vil, skriver Skeivt Nettverk i dette åpne brevet til kulturminister Abid Raja. Bildet er fra Oslo Pride i 2020. Foto: Berit Roald

Et forbud mot konverteringsterapi må på plass nå!

Du har et ansvar som kultur- og likestillingsminister, Abid Raja. Og det haster!

Konverteringsterapi er en livsfarlig praksis som må forbys, og vi stiller oss kritiske til det faktum at Norge fortsatt tillater denne praksisen. Et manglende forbud sender også alvorlige signaler til lhbti+ miljøet i Norge om at vi ikke er prioritert. Det siste året har vært tungt for alle og det har gjort mange mer sårbare da man ikke har hatt trygge møteplasser på lik linje som før. Koronapandemien er ikke en unnskyldning til å utsette et forbud mot konverteringsterapi. Tvert imot burde pandemien ha lært oss hvor viktig det er og å kjenne på trygghet og tilhørighet.

Vi i Skeivt kristent nettverk (SKN) ser med bekymring på responsen i Stortinget forrige uke der vi opplevde uklare svar på når og eventuelt om et forbud mot konverteringsterapi skal legges frem. Prosessen har pågått i 2 år, og problemet er der fortsatt. FN har anbefalt stater å forby slike praksiser og vi ser at flere land går etter denne anbefalingen, da kan ikke vi som et progressivt land som fremmer demokratiske verdier og som setter individets frihet høyt la være å gjøre det samme. Hva venter vi på, og hva gjør at regjeringen ikke har turt å ta et aktivt standpunkt til et slikt forbud ennå?

Det siste året har vi fulgt nøye med på Polen, Ungarn og Russland der lovendringer strategisk hvisker ut lhbti-personer og deres rettigheter. Vi som er skeive lever hver dag uten å ta våre rettigheter for gitt, da vi vet at de kan bli tatt fra oss like raskt som de ble gitt. Det er en reell redsel for oss etter hva som nå skjer i vår egen bakgård. Dette er ikke tiden til å utsette et forbud mot konverteringsterapi.

SKN er en interesseorganisasjon for skeive og støttespillere med kristen bakgrunn eller tilhørighet, og vi har flere medlemmer som har opplevd å bli utsatt for konverteringsterapi. Dette er en uverdig og skadelig praksis som har ødelagt for så mange, og vi vil ikke sitte stille i båten mens vi venter på at noe blir gjort.

Vi i SKN skal gjøre det vi kan for å bidra til en større forståelse og holdningsendring om at det å være skeiv ikke er et valg, og så må dere politikere sørge for at skadelige holdninger ikke kan føre til skadelige handlinger, og her har du et ansvar som Kultur- og likestillingsminister Abid Raja. Behovet for vern for de av oss som er lhbti+ er mye viktigere enn ønskene til en gruppe religiøse som krever å hevde sin rett til å påstå at vår seksuelle legning - og/eller kjønnsidentitet er feil og må helbredes.

Det en rettighet å utøve sin tro, og det er en rettighet å få elske den man vil. Argumentet om at et forbud mot konverteringsterapi svekker religions- og trosfriheten stemmer ikke, da noens trosfrihet stopper der den skader andre. Et forbud mot konverteringsterapi vil ikke hindre de som har et tradisjonelt syn i definisjonen om at ekteskapet og romantiske relasjoner er forbeholdt én mann og én kvinne. Det vil derimot beskytte de av oss som er lhbt+ i å bli forsøkt endret. Et slikt forbud taler også for et religiøst mangfold, da vi kan anta at langt fra alle innenfor ulike tros- og livssynssamfunn mener at det å være lhbti+ er feil.

Koronapandemien har vist oss at politiske endringsprosesser ikke nødvendigvis tar så lang tid. Ikke at vi skal gjøre en forhastet lovendring, men det er lite som taler imot at et forbud mot konverteringsterapi ikke skal innføres. Dere har hatt god tid til å utrede et forbud, og nå er det på høy tid at det innføres. Vi vet dere kan, bare dere vil. Abid Raja, nå haster det!

For Skeivt kristent nettverk:

Elisabeth Meling, Styreleder

Sara Myhrer, Kontaktperson

Tor-Håkon Eiken, Kontaktperson

Emilie Nancy Eiken, Kontaktperson

Tuva Lise Odberg, Kampanjedeltaker «Å få komme heim - Du er ikke alene #SKN»

Ruth Marie Stensland Donovan, Kampanjeansvarlig «Å få komme heim - Du er ikke alene #SKN»

Nikita Kristina Heggernes, Kampanjeansvarlig «Å få komme heim - Du er ikke alene #SKN»