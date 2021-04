Kommentar

Fredriks fall

Av Hans Petter Sjøli

ABDISERT: Fredrik Skavlan gir seg ikke på topp, men kan likevel se seg fornøyd tilbake på sin lange karriere på TV. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Fredrik Skavlan gir seg som talkshow-vert på TV. Jeg våger påstanden: Han er den beste vi har hatt.

«Oi», skrev jeg til en kollega da nyheten sprakk om at Fredrik Skavlan gir seg etter et kvart århundre i programlederstolen.

Ikke fordi nyheten kom som lyn fra klar himmel. Men fordi den likevel var en smule overraskende, for Skavlan er ikke helt typen til å gi seg når det butter.

Han skal fortsette en sesong til, skriver han på Facebook. Men så er det slutt. Programmet hans har den siste tiden vært ledet av dyktige Carina Bergfeld, til stor suksess i det som de siste årene har vært Skavlans hovedmarked: Det svenske.

For i Norge har han vært på defensiven lenge, og iallfall siden han meldte overgang til TV 2 i 2018. Den gangen skrev jeg, nokså eplekjekt, at Skavlan på TV 2 skurrer like mye som TV-urtidens svart/hvitt-sendinger, og spådde starten på slutten for NRKs tidligere fredagsgullgutt.

Jeg fikk rett, da, for en gangs skyld. Men det gir meg liten glede. For jeg kjenner på et visst vemod over at TV 2-«eventyret» ble en (varslet) fiasko, og at han allerede nå innser at en epoke er over. Han gir seg ikke akkurat på topp, for det har vært tre tunge år i kommersen, men det skal han ha, tross elendige seertall og stadig færre nedlastinger: Fredrik Skavlan er vår største og beste talkshow-vert i moderne tid.

Jeg våger den påstanden. Erik Byes tilhengere må ha meg unnskyldt. Dan Børge Akerøs også.

Hvorfor denne djerve påstanden? Hvorfor var han den beste? Jo, fordi han, kort sagt, var både journalist og underholder. Da han var på høyden var det noe magisk ved sendingene hans. Det var en slags spenning i luften. Og alle så på. Det var et felles leirbål for en hel nasjon.

I dag er talkshow-sjangeren gjennomregissert. Alt er avklart og researchet på forhånd. Det oppstår av og til en slags spontanitet i studio også hos den språksikre Anne Lindmo, for eksempel, men det er innstudert og avtalt spill. Det merkes.

Det er ikke noe galt i det, og Lindmo er per nå den udiskutable dronningen av norsk snakke-TV: dyktig, presis og passe folkelig. Men da Skavlan var i sitt ess var det en helt annen energi i studio – fordi han av og til maktet å vippe intervjuobjektene sine av pinnen. Ting sto faktisk litt på spill. Folket risikerte å få guacamolen i vrangstrupen.

Intervjuet hans med daværende LO-leder Gerd-Liv Valla i 2007 var kanskje det meste legendariske i så måte. Skavlan, med sin keitete og rødmende guttesjarm, skapte et magisk TV-øyeblikk som også fungerte som avslørende journalistikk. Den hardt prøvede Valla var ukomfortabel og preget av alvoret, og det hyggelige talkshowet ble plutselig til «hard talk», som britene kaller det.

En hel nasjon holdt pusten.

Noe slikt ser vi ikke lenger. TV-kanalene kjører safe i vår tid. Det pludres – profesjonelt, velprodusert og gjennomtenkt – men alltid på trygg avstand til det som preger de stadig oppdaterte nyhetssendingene og nettavisenes toppsaker.

Fredrik var nok på sitt aller beste da han var norsk talkshow-vert, med norske gjester, på norsk rikskringkasting. Da han forståelig nok ble lei av dette tok han med seg show og redaksjon ut til det store utland, og ble på en måte større enn gamlelandet.

Slikt liker ikke nordmenn, og han fikk hard motstand, både fra kontrært innstilte aviskommentatorer, men også i kommentarfelt og på sosiale medier.

Litt med rette, da, for med internasjonaliseringen av programmet, svant det hen som nasjonalt leirbål. Svensker og dansker, for ikke å glemme engelskmenn og amerikanere, er ofte bedre gjester enn de norske – vittigere, mer slagferdige, mer avslappede. Men intimiteten forsvant. Og relevansen. Fredrik ble på underlig vis nesten viktigere enn gjestene, slik hans store forbilde Michael Parkinson også var.

Men Skavlan er og var ingen Parkinson. Den britiske legenden satset på velformulert vidd og eleganse, mens Skavlan fløt på en gutteaktig, nesten naivistisk sjarm. Dette fikk gjestene i gang, så å si, han klarte å snike seg innpå dem, slik kun småbrødrene i en ungeflokk klarer. Ikke fordi de er morsomme eller charmante, men fordi de tør der andre tier, og rett som det er kan overrumple dem som tror de er med på koseprat.

STJERNESPEKKET: Mang en verdensstjerne har gjestet Skavlan. Her fra da Rihanna var på besøk. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Er talkshowet som sjanger over nå som TV i strømmingens tidsalder og noe helt annet enn det det var for bare fem-ti år siden? Er talkshowet en etterlevning fra tiden da TV var det mest magiske mediet? Gidder vi i dag å se på andre folk sitte og pludre når det er så mye annet å få med seg, ikke minst på det mye mer aktive nettet og i sosiale medier der vi selv er blant hovedpersonene?

Både ja og nei. Fredagstalkshowet er mest til å duppe til, halvt nedi rødvinsflasken, lett uinteressant og uaktuelt, men proft nok til at vi stadig vekk gløtter bortpå i håp om at noe halvinteressant skjer. Kanskje er den ukentlige «oppsummeringen» en sjanger for historiebøkene og bare det?

Men jeg savner et daglig talkshow. Som er i nuet, slik nyhetene ikke lenger er noe vi venter på, men som kommer over oss hele tiden. Et daglig og hyperaktuelt talkshow, det er det vi mangler her til lands. Et skarpt, morsomt program som ikke gjennomskriptes på forhånd og der programlederen har både TV-faglig og journalistisk pondus til å sette dagsorden og ha en slags aura av farlighet ved seg.

Der har vi en underspilt nisje i norsk TV, enten det går lineært eller på nett, når det faktisk skjer noe stort – et program som alle må se for å holde seg oppdatert i nyhetsflommen.

Omtrent som en god nyhetspodcast, altså. Kanskje det er noe for produsenten Skavlan å videreutvikle. Ikke med ham selv bak kamera, men som erfaren og dyktig bakmann?

Fredrik Skavlan har blitt en velholden mann av sitt lange TV-virke og vil nå være «lite mer Fredrik, och lite mindre Skavlan», som han sier til svenske SVT. Han er en framifrå cartoonist, og leverer for tiden på høyt nivå som kommentartegner i Dagens Næringsliv. Snart kommer det sikkert en bok også.

Han har nok å fortelle etter 25 år i stjernenes og samfunnstoppenes selskap, skulle vi tro.

PS! VG-kommentator Hans Petter Sjøli var medarbeider på et prosjekt i regi av Skavlans selskap Monkberry i 2013.