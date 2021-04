DÅRLIG SELSKAP? – Tragisk nok står rusreformen i fare for å falle i møte med løgner, misoppfatninger og autoritære holdninger både på rødgrønn og borgerlig side fra Stortingets nye reaksjonære tospann Frp og Senterpartiet, skriver MDGs Lan Marie Berg. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Still opp for de svake, Ap!

Kommende helg har Arbeiderpartiet muligheten til å stille seg i front i en viktig sosial reform som vil bekjempe klassejustis, styrke rusomsorgen og øke tryggheten og rettssikkerheten til mange av samfunnets svakeste. Rusreformen som regjeringen har foreslått på bakgrunn av solide faglige vurderinger, er et stort steg i riktig retning for Norge.

LAN MARIE BERG, byråd i Oslo og stortingskandidat (MDG)

Rusreformen er en del av en utvikling som har foregått over lang tid, der partiene har flyttet seg gradvis i retning av fakta og fornuft, bort fra straffelinja. Dette er en utvikling som skjer i nesten alle vestlige land, og den er positiv. I Norge har de fleste partiene flyttet seg, kanskje med unntak av blant annet MDG, som har stått for denne politikken lenge.

I grunn burde det være pinlig for venstresiden at dette progressive forslaget til en rusreform kommer fra en borgerlig regjering. Men når reformen nå ligger på Stortingets bord, er det på tide å slutte rekkene og si tydelig JA. Ja til hjelp, ikke straff for folk som sliter med rus. Ja til at politiet prioriterer sine begrensede ressurser til å forfølge gjenger, ikke brukere. Ja til at ungdommer som eksperimenterer med rus blir møtt med et system som leder dem på rett vei, ikke brennmerker dem som kriminelle for resten av livet.

Tragisk nok står reformen i fare for å falle i møte med løgner, misoppfatninger og autoritære holdninger både på rødgrønn og borgerlig side fra Stortingets nye reaksjonære tospann Frp og Senterpartiet. Frp har overkjørt sin egen Stortingsgruppe og bestemt at de skal være mot. Frps ruspolitiske talsperson Kari Kjønaas Kjos har trukket seg i protest. Senterpartiet stempler dette som «frislipp», og insisterer på at straff er nødvendig for å bekjempe rusmisbruk, på tross av at det faglige grunnlaget sier det motsatte. Ikke bare det: ifølge Trygve Slagsvold Vedum og hans nye makker Jan Bøhler er dette en «gavepakke til gjengene». Sannheten er det motsatte: når politiet kan bruke mindre krefter på å jage etter brukere, kan de fokusere innsatsen mot organisert kriminalitet.

Det er som om store deler av Stortinget rett og slett ikke er interessert i å lese de grundige vurderingene som ligger til grunn, og i stedet faller tilbake på gamle kjepphester, fordommer og forenklinger. Her gjelder det å tøffe seg mest mulig og være «hard» og «streng».

Kriminaliseringen av rusbrukere har hatt store menneskelige kostnader. Å stemple mennesker som trenger hjelp som kriminelle er en eldgammel måte å diskreditere dem på, og skyve dem ut av det gode selskap. Heldigvis har vi i Norge siden 90-tallet fått stadig større forståelse og medfølelse med de som før foraktfullt ble omtalt som «narkomane». Viktige forbilder som Nini Stoltenberg har stått fram med sitt misbruk, sin sykdom og sin skam, og bidratt til å vise fram at rus ikke bare er noe som rammer «de andre». Men all verdens sympatierklæringer er verdiløse om vi ikke også oppdaterer lovverket vårt.

Faktum er nemlig at vi ikke har et lovverk eller et politi som reflekterer den nye forståelsen vi har fått for de rusavhengiges liv, eller for forskjellen på å ta seg en joint og å være Gjermund Cappelen. Dagens lovverk gjør at folk som bruker ulovlige rusmidler kan kvie seg for å kontakte politiet av frykt for straff for bruk og besittelse. I VG kunne vi denne helga lese om «Frode» som fikk 2000 kroner i bot da han ringte politiet etter at en venn hadde tatt overdose, og «Thomas», som fikk en rusdom på rullebladet etter å ha ringt politiet da vennen døde i en trafikkulykke.

Enda mer skremmende er nyhetene om at politiet kan ha gått lenger enn det lovverket tillater i jakten på ulovlige rusmidler. Ifølge Justisdepartementet selv, er kan det «ikke foretas ransaking for å undersøke om man kan finne bevis for at noen kan ha begått andre, og for politiet ukjente, straffbare handlinger enn forholdet som ligger til grunn for ransakingen». Men høringsrunden om rusreformen har avdekket at politiet helt rutinemessig gjennomfører ransaking av brukere for å jakte på selgere.

Disse ransakingene kan være brutale. Stavanger Aftenblad forteller om fire kamerater som delte en joint bak en skole i Klepp og ble anholdt av politiet. De dro av dem bukse og boksere, og fikk beskjed om å holde opp pungen, og de ble også undersøkt rundt rumpa. To av dem mistet også førerkortet. Dette er både en voldsom maktbruk og en drøy sanksjon for å røyke seg en joint. Kanskje er det også ulovlig. Så sent som denne uken ble en video spredd på sosiale medier av en ung mann som blir tvunget til en ydmykende kroppsvisitering, inkludert kjønnsorganene, av en politimann, foran vennene sine.

Politiets tolkning av det gjeldende lovverket må naturligvis ryddes opp i, uansett hva som skjer med rusreformen. Men dette viser hvor skadelig det er når straff er den overordnede rammen for ruspolitikken.

Vi vet også at straffelinja rammer ulikt. Det er langt større sjanse å bli tatt for bruk av ulovlige rusmidler om du heter Abdullah og bor i Groruddalen enn hvis du heter Audun og bor i Holmenkollen. Dette viser også hvor uklokt det er å forsøke å lage et regelverk som skal skille mellom «avhengige» og andre, slik deler av Stortinget ønsker seg. Et vilkårlig system som legger opp til utstrakt bruk av skjønn, gir dårlig rettssikkerhet og kan gi grovt urettferdige utslag.

Historien er full av politikere som har gjort karriere på å være harde mot de svake, og stigmatisere de som stikker seg ut og ikke passer inn i det store fellesskapet. Arbeiderpartiet kan være stolte av alle gangene de har gjort det motsatte, og stilt seg på de svakes side, og tatt dem inn i varmen. Denne helgen har de en ny sjanse til å stille seg på riktig side av historien: stem ja til rusreformen!