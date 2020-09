SVARER VG: – Det vil være feil å si at VG snakker med høyrepopulistenes stemme. Høyrepopulistenes stemme er langt mer skingrende. Men virkelighetsbildet som tegnes er det samme. Foto: Aschehoug

Replikk: VGs høyrepopulistiske virkelighetsbilde

VG gjør debatten om Moria dummere ved å flytte oppmerksomheten bort fra begreper som solidaritet, rettferdighet, forpliktelse og fellesskap, til å late som om det handler om å være «snill» eller «slem».

HÅVARD SYVERTSEN, forfatter

«Det er ikke slemt, eller uttrykk for et kaldt hjerte, å ville ta imot 50 asylsøkere fra Hellas. De som nå krever at Norge skal ta imot 500 stedet for 50, er ikke nødvendigvis snillere enn dem som sier nei», skriver VG i sin lederartikkel i dag.

Det er ikke slemt av VG å skrive dette. Riktignok tegner de med en dempa retorikk det samme bildet som Sylvi Listhaug gjorde da hun innførte begrepet «godhetstyranner», men det er ikke slemt. De færreste av oss er jo slemme i egen selvforståelse, og det gjelder nok også både Listhaug og VGs lederavdeling.

les også VG MENER: – De som nå krever at Norge skal ta imot 500 stedet for 50, er ikke nødvendigvis snillere enn dem som sier nei.

Riktignok gjør VG debatten dummere ved å flytte oppmerksomheten bort fra begreper som solidaritet, rettferdighet, forpliktelse og fellesskap, til å late som om det handler om å være «snill» eller «slem». Som om de som er for å hente flere flyktninger fra Moria er eller tror at de er snillere som individer enn de som er imot. Som om det det egentlig handler om ikke er politikk, men iscenesettelse av «snillhet». Det er ikke slemt, men det er veldig dumt. Det gjør egentlig all saklig debatt umulig.

Likevel vil det også være feil å si at VG her snakker med høyrepopulistenes stemme. Høyrepopulistenes stemme er langt mer skingrende.

Men virkelighetsbildet som tegnes er det samme.

