KRITISK: – Tallene har talt - de rike blir rikere, og de fattige blir fattigere, skriver Alberte T. Bekkhus, i dette innlegget i VGs kronikkserie for unge, «25 under 25».

«25 under 25»: De økte forskjellene bør gjøre deg forbanna

I går ble ulikheten lagt fram svart på hvitt. Det bør gjøre deg sint.

ALBERTE T. BEKKHUS (21), Leder i Rød Ungdom

I går ble både Kapitals oversikt over de 400 rikeste og en SSB-rapport om ulikhet publisert. Det kan ikke lenger være tvil om at ulikhetene øker og at de øker fortere enn vi har trodd. Det bør gjøre oss forbanna.

Kapitals oversikt viser at det er flere milliardærer blant de aller rikeste. Rundt 90 prosent av de 400 rikeste er nå milliardærer. Oversikten viser oss at du må være rikere i år enn tidligere år for å få plass på lista. Og oversikten viser at godt over halvparten av de rikeste har blitt rikere siden 2019.

SSBs rapport gir også sjokktall. Den rikeste prosenten mottar omtrent 19 prosent av all inntekt 10 prosent høyere enn man anslo. 370 mennesker tjener 6 prosent av all inntekt i Norge. Samtidig betaler den rikeste promilla kun 9-17 prosent i skatt.

Samtidig vokser over 110 000 barn opp i fattigdom, flere hundre tusen er helt eller delvis ledige, og fra 2013-2018 opplevde 30 prosent av nordmenn reallønnsnedgang.

Det kan ikke spekuleres i hvorvidt ulikheten øker. Tallene har talt - de rike blir rikere, og de fattige blir fattigere. Når vi snakker om forskjells-Norge, er det dette vi snakker om. Det bør ikke bare gjøre oss bekymra, det bør gjøre oss sinte. Og det sinnet må vi omgjøre til politisk vilje og kamp.

For alle undersøkelser viser at store økonomiske forskjeller, også er forbundet med store sosiale problemer. Økonomisk ulikhet fører til mindre tillit, dårligere bånd i samfunnet, dårligere helse og kriminalitet.

Ikke bare er enorme økonomiske ulikheter skadelig for samfunnet, det kan heller ikke rettferdiggjøres. Nesten 70 prosent av de aller rikeste har arva, ikke jobba for, formuen sin.

Og selv de som har «jobba seg rike», har i realiteten ikke det. Jeg tror på at Reitan jobber mye, men store deler av hans og andre superrikes formuer, kommer fra andres arbeid. Det er ikke Reitan som står i kassa på Rema.

Det er vanlige folk som muliggjør de rikestes lønns- og formues-fest. Det er vanlige folk som har stått i og står i frontlinja i møte med covid-19. Det er vanlige folk som tar støyten av den økonomiske elitens lave skattenivå.

Noe er svimlende galt når de rikeste blir rikere på andres arbeid, mens bussjåførene må streike for at løfter i det hele tatt skal holdes. Hvis politikerne virkelig ønsker seg en bærekraftig velferdsstat i framtida, små forskjeller og en rettferdig fordeling, må de styrke fellesskapet, bygge opp velferdsstaten og ha et mer progressivt skattesystem. Ikke la elitens galopp fortsette.

Vi trenger et vendepunkt - for de enorme forskjellene er skadelig for samfunnet, skadelig for folk og – ikke minst – jævlig urettferdige.

Publisert: 25.09.20 kl. 15:10

