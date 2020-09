Kommentar

Partiet for engler flest

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Det nye partiet til Geir Lippestad og KrF-avhoppere er så godt og varmt at en snøball ikke har en sjanse der. Spørsmålet er om tilstrekkelig mange av den utrydningstruede rasen KrF-velgere lar seg friste til å ødelegge for Erna og co.

– Vi skal ta det beste fra alle partier og sette det i sentrum, sa partiets frontfigur Geir Lippestad på en episk utgave av NRKs Politisk kvarter.

Selv den mest durkdrevne kan vri seg i stolen av programleder Bjørn Myklebusts pågående spørsmål, men ikke Lippestad. Han avviste dem rett og slett som uinteressante. Mennesker er aldri et problem, slo han fast.

Lippestad ble kjent som forsvarer for Utøya-terroristen, og har senere hatt en karriere som byråd for Oslo Ap. Han er også kåret til årets navn, og ble veldig populær etter sin forsvarergjerning. Det er lett å se at den sympatiske advokaten har appell, men som politisk retoriker er Lippestad en tåkefyrste som setter høystemte politikere som Støre, Jagland, Hareide og Solheim fullstendig i skyggen.

Det nystiftede partiet legger FNs bærekraftsmål og menneskerettighetserklæringen til grunn for all politikk i sin nye plattform. Fattigdom skal utryddes, ulikhet skal bekjempes, klimaendringer skal stoppes og det biologiske mangfoldet reddes. Det tresiders partiprogrammet (her har for øvrig mange partier litt å lære), er gjennomsyret av ord som bærekraft, mangfold, utenforskap, likeverd, fellesskap og sosial rettferdighet. Særlig for funksjonshemmede, lhbti-personer, minoriteter, flyktninger og verdens fattige. Sentrum vil bygge broer mellom mennesker, ikke murer, slås det fast.

Man kjenner formelig hvordan englevingene vokser ut og glorien lyser mens man leser programmet. Det er nesten så Sylvi Listhaugs utskjelte begrep «godhetsposør» ber om en plass i den politiske ordboka.

Litt tyggemotstand finnes det dog. Partiet slår ring rundt EØS-avtalen og vil at oljenæringen skal legges ned innen 15 år. Lippestad synes også at det å bygge veier er gammeldags. Alle de tre tingene er det faktisk mulig å være uenig i, ikke minst i distriktene.

Når det er sagt. Det er helt sikkert politiske partier som er dannet på langt tynnere grunnlag enn dette.

Få levner det nye partiet store muligheter til å komme inn på Stortinget. Å etablere nye partier i Norge er svært krevende. Selv etter mer enn tredve år har ikke Miljøpartiet De Grønne kommet over sperregrensen. Og de var til gjengjeld en del av en europeisk, grønn bevegelse da de ble etablert, og har sterkt sakseierskap til vår tids viktigste sak. Steinar Bastesen lyktes i en tid med Kystpartiet, men da må man treffe godt på tidsånden.

Det er vanskelig å se hvilken tidsånd partiet med det noe misvisende navnet Sentrum treffer. Hva kan velgere finne her som de ikke kan finne hos MDG eller SV? Det er åpenbart et sterkt engasjement for Moria og flyktninger, men også der har venstresiden svarene de ønsker seg. At det er et reelt sentrumsparti, er i alle fall umulig å se av det som så langt er sagt og skrevet. Men akkurat det kan man saktens innvende om alle de tre sentrumspartiene om dagen. De er alle trygt plassert på hver sin politiske side.

Sentrum fremstår mest av alt som en nødhavn for skuffede Krf-ere. Spørsmålet er hvor mye de klarer å mobilisere. Inntrykket er at freden har senket seg sånn noenlunde i KrF etter det dramatiske veivalget. Folk har lagt det verste bak seg og jobber godt sammen. De som har mistet troen har allerede sluttet, og nye folk er ansatt. Om de røde, blå og gule merkelappene ikke er glemt, så har de i alle fall bleknet.

Knut Arild Hareide, Eirik Lunde og Ingelin Noresjø er viktige stemmer i partiet uten at man lenger tenker på dem som røde alibier. Selv om partiet tapte bioteknologislaget på Stortinget, bidro det til å binde partiet ytterligere sammen.

Men det er skjørt. Partiet har en møysommelig jobb med å bygge seg opp. Grasrota er i forvitring, helt uavhengig av veivalget. Det er få personer som holder liv i lokallag rundt om kring i landet. Selv om partileder Kjell Ingolf Ropstad står stødig, trenger han fortsatt både tid og trening for å få nok autoritet som frontfigur og debattant.

Selv om det har vært en stigende formkurve på meningsmålingene, blir kampen om sperregrensen beinhard. Få stemmer kan avgjøre. KrF har neppe særlig mye å gå på, og bare noen få stemmer til partiet Sentrum kan ødelegge for både KrF og Erna Solbergs drøm om gjenvalg.

Men man skal heller ikke avskrive helt at Sentrum kan virke mobiliserende for KrF. Det kan bidra til å samle kreftene i partiet, og gi økt oppmerksomhet om KrFs hjertesaker i valgkampen.

Selv om de tilsynelatende er coole, vil de følge Sentrum med argusøyne de neste dagene. Hvor mange nåværende og tidligere Krf-ere vil melde overgang? Hva er planen deres? Vil noen støtte partiet med penger?

Men valgkampeffekter trenger de ikke å bekymre seg for. Erna Solbergs statsråder burde ha FNs bærekraftspins nok til alle.

