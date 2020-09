Leder

Selvpåført isolasjon

Foto: Roar Hagen

Først skroter Donald Trump den internasjonale atomavtalen i Iran. Deretter leter han den frem for å begrunne nye straffetiltak. Han forventer at europeiske allierte gjør det samme.

Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Det vil Frankrike, Tyskland og Storbritannia ikke gjøre. De står ved atomavtalen og påpeker det opplagte: USA kan ikke gjeninnføre FN-sanksjoner med henvisning til en avtale de ikke lenger er en del av.

I 2015 sto USA sammen med de tre europeiske landene, EU, Russland og Kina om å undertegne atomavtalen med Iran. I dag står USA alene.

les også USA med nye sanksjoner mot Iran: – Dette er alvorlig

Denne uken markerer FN 75-års jubileum, for første gang med en hovedforsamling som vil foregå digitalt. USA spilte en hovedrolle i opprettelsen av FN etter andre verdenskrig. Det er nedslående å se den nåværende amerikanske administrasjonen demonstrere utenrikspolitiske alenegang ved innledningen av årets hovedforsamling.

I 2015 advarte president Barack Obama den amerikanske Kongressen mot å stemme ned atomavtalen. Ikke bare ville det føre til at Iran uhindret kunne fortsette sitt atomprogram. Obama sa at USA kunne miste noe som er enda mer verdifullt: Amerikas troverdighet som en diplomatisk leder. Og amerikansk troverdighet som et anker i det internasjonale systemet.

les også Sammen mot Iran

Det er dessverre dette som har skjedd under president Donald Trump. USA har valgt å tre tilbake fra diplomatisk lederskap. I stedet for å fungere som et anker i stormfulle tider har Trump forlatt avtaler, undergravd internasjonale organisasjoner og regelmessig angrepet landets tradisjonelle allierte.

Striden om Iran er langt fra det eneste eksempel på at Trumps «Amerika først» i praksis betyr «Amerika alene». Svekket innflytelse er selvsagt et problem for USA, men også i høy grad for allierte og demokratiske land.

les også Trump svikter folket

Vi har ingen illusjoner når det gjelder Iran. Regimet undertrykker brutalt sin egen befolkning og fører en aggressiv og destabiliserende politikk i Midtøsten. De har også et atomprogram som med god grunn vekker dyp bekymring. Vi kan ikke stole på deres forsikringer om at atomprogrammet kun har fredelige hensikter. Verdenssamfunnet kan ikke tillate at Iran får slike våpen.

Nettopp derfor kom atomavtalen i stand i 2015, etter krevende forhandlinger. Den er ikke perfekt, men den setter klare begrensninger på Irans anriking av uran og den åpnet døren for internasjonale inspeksjoner. De europeiske landene arbeider hardt for å redde avtalen. USA har ikke oppnådd noe ved å stå alene. Sammen med allierte bør USA i stedet arbeide for å forbedre atomavtalen.

Publisert: 23.09.20 kl. 08:58

Les også