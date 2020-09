Hanekamp om smittevern

Kommentar

Fra utsiden ser det mer ut som revirmarkering enn felles dugnad. Håndteringen av covid-19 blir enda mer forvirrende når Høyre-regjeringen og de Ap-styrte storbyene er i utakt.

I går var Raymond Johansen forbanna. Og det kledde ham. Det er lenge siden sist en norsk politiker viste like mye energi som byrådslederen gjorde på pressekonferansen om coronasituasjonen i Oslo. Bakgrunnen var Bent Høies bekymring for smittesituasjonen i hovedstaden. I helgen truet helseministeren med å overstyre Oslo dersom de ikke fulgte opp Helsedirektoratets råd.

Det er lett å forstå Høies bekymring. Smittetallene er urovekkende, og Oslo har helt særegne utfordringer. Det er lettere å få kontroll i en liten kommune i Østfold eller Trøndelag enn i landets hovedstad. Konsekvensene er også mye større.

Men Johansen hadde også grunn til å være litt irritert. Ikke bare har han siden mars fremstått som en slags streng vaktmester som har hyttet med pekefingeren i tide og utide mot slappe innbyggere. Kommunene har også utstrakt smittevernmyndighet. Så langt er man i all hovedsak fornøyd med hvordan kommunene har tatt ansvar. Men det kan se ut som Oslo er et slags unntak.

Høie har også en dårlig sak når han mener Oslo må følge Helsedirektoratet. Det er heller ikke slik at regjeringen har fulgt rådene fra Helsedirektoratet slavisk. Slik skal det også være. Det er politikerne som bestemmer.

Raymond Johansen på mandagens pressekonferanse. Foto: Fredrik Hagen

Hvis man har fulgt de to politikerne det siste halve året, er det lett å bli litt forvirret. For de har ment mye av det samme, men til litt ulik tid. Og tidvis kan det virke mer som en kamp om å være mest bekymret og handlekraftig, enn om realitetene.

I regjeringskretser har det lenge vært en viss irritasjon over Raymond Johansen. Han gikk ut få timer før regjeringen med å innføre skolestengning. Da var det nærmest et folkekrav å stenge skolene. Han etterlyste også tidlig at grensene ble stengt. Det etterlatte inntrykket var at Oslos byrådsleder var en statsmann som viste handlekraft, mens regjeringen med Erna Solberg i spissen kom nølende etter.

I ettertid har regjeringen fått mange muligheter til å gjenopprette det inntrykket. Med daglige pressekonferanser og tilnærmet informasjonsmonopol, har de hatt en stor talerstol under pandemien. Den har de i all hovedsak brukt godt, og det har de også fått godt betalt for. Høyre spratt opp på meningsmålingene, tilliten til statsministeren er rekordhøy og flere av statsrådene har nesten fått status som folkehelter. Særlig gjelder det helseminister Bent Høie.

Selvsagt har det plaget opposisjonen. I en fase var det nesten umulig å komme på med politikk, og alle forsøk på å kritisere håndteringen falt på stengrunn. Særlig hadde Arbeiderpartiet flere kritiske anslag som slo tungt tilbake på dem selv. Det var nesten så de ga opp å være corona-opposisjon.

Men mellom den Høyre-ledede regjeringen og de Ap-styrte storbyene har det bølget litt frem og tilbake.

Lenge var Oslo strengest i klassen med forbud mot alkoholservering. Et feilgrep av byrådet, sa Oslo Høyre. Heller ikke Oslos særegne stengetid kl. 24.00 var populært: – Snart bare Raymond Johansen som tror folk ikke kan oppføre seg ved midnatt, var dommen fra bystyrepolitikere fra Høyre.

Men pipen fikk snart en annen lyd. Da regjeringen i august innførte nasjonal skjenkestopp ved midnatt, protesterte storbyene. Det er feil å straffe næringen som har god kontroll, var reaksjonen fra blant annet Raymond Johansen. Senest 9. september sendte fem Ap-styrte storbyer og KS brev til helseministeren om å få opphevet tidlig skjenkestopp.

Også den mye omtalte debatten om munnbind har bølget frem og tilbake. Oslo har lenge etterlyst nasjonale retningslinjer om bruk av munnbind. Allerede tidlig i august var Raymond Johansen kritisk til at regjeringen ikke kom med klare råd om munnbind. Denne uka er inntrykket at regjeringen måtte presse en motvillig Oslo kommune til å påby munnbind i kollektivtrafikken.

Samtidig er det ikke mer enn en uke siden Folkehelseinstituttet «snudde» om munnbind. Helsemyndighetene har vært lunkne og ment at det viktigste grepet er å holde en meter avstand. Munnbind anbefales som et tilleggstiltak når det ikke er mulig. Deres argumenter har vært at det ikke er effektivt når smittetrykket er lavt. Samtidig advarte de også mot at det kunne gi falsk trygghet og at feilbruk kunne utgjøre smitterisiko for folk flest.

Samtidig er man altså forundret over at ikke alle bruker munnbind!

Helseminister Bent Høie minner stadig om meteren. Foto: Stian Lysberg Solum

Vi er inne i en fase av pandemien hvor det er lett å bli både forvirret og apatisk. Mange av oss som klamret oss til håpet om en normal høst, erkjenner at dette kan bli langvarig. De siste ukene har det haglet med påstander om hva som er rett og galt. Mange har nok falt litt av anbefalingene. Fem personer? Ti personer? Femti personer?

Samtidig som smittetallene er urovekkende høye, er antall sykehusinnleggelser og dødsfall heldigvis på et lavt nivå. Helsevesenet er langt unna å knekke sammen. Da kan det være verdt å minne om noen kloke råd:

Dette er et maraton. En lang fjelltur. Da er det viktig å ikke slite oss ut med tiltak som ikke er nødvendige og godt begrunnet. Da mister man både tillit og motivasjon. Samtidig må man holde fast på det viktigste i kommunikasjonen: Avstand, håndvask og holde seg hjemme når man er syk. Ikke glem meteren oppi alt mylderet.

De kloke ordene over tilhører både Bent Høie og Raymond Johansen. Men det hadde tatt seg ut om de sa det samme samtidig.

