8. mars-kronikk: Felleski og likestillingsfeller

Den internasjonale kvinnedagen en dag for å feire seire og for å kjempe nye kamper, en dag for å markere solidaritet og fellesskap. Men også en anledning til å reflektere over begrepet «likestilling» og hvordan det er noen spenninger mellom det og det stadig vanligere målet om «likeverd».

HILDE GUNN SLOTTEMO, professor i historie, Nord Universitet

Jeg elsker å gå på ski: den magiske følelsen en får av lange, seige turer i stjerneklare kvelder, med knirkende snø under skiene og en måne som kaster skygge. Eller kjappe, andpustne turer i gnistrende vintervær, med sol mot kinnene som lokker fregnene fram. Men forberedelsene misliker jeg sterkt: å hente fram skismurning, sjekke temperaturer og værmeldinger, vurdere løypeforholdene – alt før jeg finner fram klister eller Swix i riktig farge.

Ofte sniker jeg meg unna dette arbeidet; legger hodet innsmigrende på skakke, blafrer lett med øyevippene og smiler til min mann: Kan ikke du gjøre dette, kjære?

Skismøring er ett av utallige eksempler på arbeidsoppgaver som ofte fordeles ut fra kjønn i et parforhold. Klesvask, matlaging, skifte av sommer- og vinterdekk, vedhugging, restaurering- og vedlikeholdsarbeid er andre. Det finnes masse statistikk som viser hvordan arbeidsdelinga i de tusen hjem fortsatt skjer på grunnlag av kjønn.

Dette er samtaletema i mange venninnegjenger. I et likeverdig forhold fordeler en arbeidsoppgavene etter interesser og evner, sier både venninnene mine og jeg om arbeidsdelinga mellom oss og ektemennene våre. Å skulle fordele alt arbeid fifty-fifty er misforstått likestilling, er vi enige om. Kjønnene kan jo være forskjellige, men samtidig likeverdige, sier vi, mens vi flyr inn og ut av matbutikker, setter på oppvaskmaskina og sorterer skittentøyet i hauger. At kvinner og menn skal gjøre absolutt alt likt, på samme måte og med samme mengde, blir bare feil, fortsetter vi, mens vi pakker ned ungenes matpakker og legger skolebind på bøkene. Likestillingstenking gir ikke rom for individuelle interesser og forskjeller mellom mennesker, jo!

Dette er både riktig og fint, og det er lett å slutte seg til. Samtidig: Er det ikke også noe som skurrer? For hvor mye mangel på likestilling er det mulig å skjule under begrepet «likeverd»? Når jeg unngår å gjøre «mannsarbeid» – som å smøre skiene mine – med påstander om «likeverdighet», går jeg da i ei likestillingsfelle? I neste omgang kan jo min mann si at han ikke ønsker å vaske klær eller tørke støv – og henvise til de samme ideene om mangfold og ulike interesser. Vi er jo forskjellige, men likevel likeverdige, vel!

Begrepene «likeverd» og «likestilling» har sin historie. Begrepet likestilling har først og fremst vært knyttet til forholdet mellom kjønnene. Det har handlet om de politiske kampene kvinner har ført gjennom godt over hundre år. Målet har vært å oppnå rettigheter og goder som lenge var forbeholdt menn: stemmerett, rett til utdanning, lønnet arbeid og økonomisk selvstendighet.

Likestillingskampene i Norge har særlig foregått i to bølger. Kampen for formell likestilling var sterk i noen tiår fra slutten av 1800-tallet. Da var målet at kvinner skulle få de samme juridiske og økonomiske rettighetene som menn. På 1970-tallet var likestillingskampene igjen store, blant annet for å realisere de formelle rettighetene som allerede var blitt oppnådd. Det hjalp ikke med likestilling på papiret hvis det ikke fungerte i praksis.

Likestillingsbegrepet var særlig knyttet til forholdet mellom kjønnene, men ikke bare det. På 1960- og 1970-tallet ble det også mye brukt i arbeiderbevegelsen. Da var det mannlige arbeidere og funksjonærer som skulle likestilles. Ulike grupper ansatte skulle ha samme goder, rettigheter og vilkår på arbeidsplassene.

På tampen av 1900-tallet ble begrepet «likestilling» mer avleggs, både når det gjaldt forholdet mellom kjønnene og som klasseorientert begrep. Likhet og likestilling ble problematisk fordi det innebærer noen dilemmaer. Sterke likhetsidealer kan gjøre det vanskelige å akseptere og håndtere forskjeller. «Likhet» skjedde dessuten lett på majoritetens premisser: Det var i stor grad kvinner som tilpasset seg og ble «lik» menn, ikke omvendt. Det var de som var normen. Men hvis kvinner skulle være likestilt menn, hvordan skulle det som ble oppfattet som kvinnelige interesser, evner og særegenheter bli ivaretatt?

Slike spørsmål gjorde at begrepene ble krevende å bruke. Det var dessuten lett å blande sammen de ulike nivåene begrepet «likhet» kunne brukes om: snakket en om like egenskaper og evner? Like rettigheter og plikter? Om resultatlikhet eller like muligheter? Det ble skrevet mye fint og klokt om dette innenfor historisk og samfunnsfaglig forskning.

De siste tiårene har begrepet «likeverd» i en viss grad tatt over for begrepet «likestilling». Det retter oppmerksomheten mot mangfold, variasjon og individuell forskjellighet. Ulikheter i levemåter og livsstiler blir ikke bare akseptert, men også hyllet. Likeverds- og mangfoldsideologien er basert på en forståelse av forskjell som en positiv verdi. Gradvis har det tatt over for eller supplert forståelsen av «likhet» og «likestilling» som ideologisk og politisk målsetting. Likeverd, ja, det er fint, sier vi i venninnegjengen, mens vi fnyser av begrepet «likestilling»: Det er å gjøre vold på våre individuelle interesser, ønsker og personlighetstrekk. Vi har jo ikke lyst til å smøre ski eller skifte dekk på bilen! Og kvinner og menn må få lov til å være forskjellige, ikke sant?

Begreper som mangfold og likeverd fikk et videre bruksområde enn likestillingsbegrepet hadde hatt: Det er ikke bare kjønn som favnes inn i det, men også forhold som etnisitet, religion og seksualitet. I det stadig mer flerkulturelle norske samfunnet ble det større oppmerksomhet om hvordan ulike former for forskjell, som kjønn, klasse, etnisitet og seksualitet, virker sammen.

I dag oppfattes ofte begrepene «likestilling» og «mangfold» som nært beslektet, nærmest som synonymer. De nevnes gjerne i samme åndedrag, som selvfølgelige elementer i idégrunnlaget til et åpent, inkluderende og demokratisk samfunn. Samtidig er det visse spenninger mellom dem. «Likhet» og «likestilling» handler om at alle skal behandles likt, slik at forskjeller ignoreres. Mangfold, derimot, handler i større grad om retten til å være annerledes, enten det dreier seg om etnisitet, religion, kultur eller kjønn, sier historikeren Hege Roll-Hansen i boka Med kjønnsperspektiv på norsk historie fra 2020. Utviklinga fra likhet og likestilling som kulturell verdi til mangfold og likeverd som noe positivt, har vært tydelig.

Det er noen dilemmaer i samtidas sterke vekt på «likeverd» og mangfold. På den ene sida er det positivt at det er rom for individuelle forskjeller mellom menn og kvinner, mellom ulike typer mennesker og mellom forskjellige grupper. På den andre sida kan dette bidra til å legitimere mangel på likestilling i våre liv. Og den underordninga som lett kan skje er vanskeligere å angripe og diskutere, for den er jo «selvvalgt».

Jeg vet ikke hva svaret på slike utfordringer er, men det skaper noen krevende balanseganger for oss alle. Selv valgte jeg den enkleste løsningen: Jeg kjøpte et par smørefrie felleski. Slik unngår jeg å havne i likestillingsfella.

Tror jeg… God 8. mars!