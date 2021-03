Leder

Kielland-sviket

Myndighetene sviktet de overlevende og etterlatte etter Alexander Kielland-ulykken i 1980, mener Riksrevisjonen i en ny rapport.

Riksrevisjonens undersøkelse konkluderer med den nest mest alvorlige graden av kritikk. Særlig påtaler den manglende oppfølging av pårørende og etterlatte. Sviket er ifølge riksrevisor Per-Kristian Foss ekstra stort fordi «det skyldtes nedprioriteringer, ikke uvitenhet».

Rapporten avdekker også svakheter ved den offentlige granskningen av Norges verste industriulykke. Likevel ikke nok til å trekke hovedkonklusjonene om årsakene til ulykken i tvil.

Boligplattformen Alexander Kielland kantret 27. mars 1980 på Ekofiskfeltet i Nordsjøen. 123 av de 212 om bord omkom. 30 av dem aldri ble funnet.

Støtteorganisasjonen for overlevende og etterlatte etter ulykken er glad for at kritikken av myndighetene er så tydelig på flere punkter. Det såkalte Kielland-nettverket er likevel skuffet og overrasket over at det ikke bes om ny gransking.

Det er en overraskelse vi deler, gitt rapportens kritiske tone og innhold. Vi forstår likevel Riksrevisjonens innvending. Det er mer enn 40 år siden ulykken fant sted. Det tekniske bevismaterialet er i stor grad borte. Selve plattformen ble i 1983 senket på 700 meters dyp.

For etterlatte og pårørende innebærer Riksrevisjonens kritikk en moralsk oppreisning. Rapporten nevner spesielt hvordan Sosialdepartementet unnlot å sørge for at ektefeller, barn og foreldre etter dem som omkom, ble fulgt opp.

Riksrevisjonen mener dessuten det er sterkt kritikkverdig at myndighetene ikke gjennomførte en fullstendig kartlegging av ansvaret til eierselskapet Stavanger Drilling og operatøren Phillips Petroleum etter ulykken. Heller ikke departementene og direktoratene gjorde egne vurderinger av hvordan selskapene hadde ivaretatt ansvaret, eller om de skulle ilegges sanksjoner.

Ifølge professor Marie Smith-Solbakken, som bidro til at Stortinget i 2019 ba Riksrevisjonen gjennomføre en ny undersøkelse, er punktet om ansvar viktig. Det kan bidra til å forklare at ulykken aldri oppnådde en omforent historie, fremholder hun.

Den skarpe kritikken som gjennomsyrer rapporten til tross, så mener Riksrevisjonen at myndighetene fulgte opp anbefalingene fra granskingsarbeidet. Det påpekes at regjeringens granskingskommisjon gjorde grundige tekniske undersøkelser og at det fremkom bred enighet om at ulykken skyldtes utmattingsbrudd i et støttestag. Samtidig kritiseres det at granskningskommisjonen i 1981 ikke gikk inn på andre årsaksforklaringer.

Det henger også som en skygge over den tidligere etterforskningen at en fransk ekspertgruppe i 1985 imøtegikk de norske anklagene om at bruddet bunnet i sveisefeil ved verftet i Frankrike hvor riggen ble bygd.

Konsekvensen av den franske rapporten ble et hemmelig forlik i 1991 der dette frafalles. Rent prinsipielt burde dette blitt forsøkt belyst i en ny granskning. I likhet med Riksrevisjonen tror vi i imidlertid det på grunn av tiden som har gått vil være altfor stor usikkerhet rundt ny teknisk informasjon.

Riksrevisjonens undersøkelse er likefullt en bekreftelse på sviket de berørte i Kielland-ulykken ble utsatt for. Nå er det opp til våre folkevalgte å vurdere hvordan Stortinget skal svare på rapporten.