Derfor er Norge best i corona-klassen

Av Astrid Meland

LITE FOLK: En stor fordel i Norge når det gjelder corona er at det er god plass og lav befolkningstetthet. Her fra Geiranger, uten et menneske i sikte. Foto: Stella Bugge

FIKK SMITTEN RASKT NED: Både Norge og Finland innførte tiltak tidlig, men har også naturgitte fordeler. Bildet er fra håndball-EM. Foto: Bjørn S. Delebekk

Det er ett år siden det første mennesket fikk corona. Kinesiske myndigheter har tidfestet den verste dagen i dette århundret til 17. november 2019.

Den søndagen mener de en 55-åring fra Hubei ble smittet med SARS-CoV-2. Antagelig av en flaggermus.

Og mer skulle det ikke til. Nå har minst 60 millioner verden over fått viruset.

Kanskje var det ikke akkurat slik det skjedde. Andre mener viruset fantes i Italia alt i september. Mye er fortsatt uvisst. Midt i bølge to er det for tidlig å konkludere. Men arbeidet med å evaluere er i gang.

HELSINKI HAVN 18. MARS: Finnene isolerte seg og trappet ned på reiser da coronaen brøt løs. Foto: MAURI RATILAINEN

Norges corona-kommisjon skal etter planen levere sin rapport i mars neste år. I Sverige kommer første delrapport straks. Den kan bli tøff. Verdens helseorganisasjon har leid inn New Zealands tidligere statsminister for å avdekke hva de gjorde feil.

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) har allerede kommet med sin første rapport om bølge 1.

VANLIGVIS JULEMARKED: Nå er festplassen i Bergen preget av en teststasjon for corona. Foto: Hallgeir Vågenes

Norge er et av de landene som kommer best ut. Vi var blant dem som raskest klarte å presse smittetallet ned. Pluss at vi fikk ned intensivinnleggelsene. Og dette gjorde vi med minst nedgang i økonomien.

Norge brukte 27 dager på å få kontroll på pandemien, altså å få smittetallet ned til under 1. Sverige brukte 58 dager, Storbritannia 54. Malta var best med bare 11 dager.

17. MAI 2020: Det ble en spesiell nasjonaldagsfeiring i Norge i år. Foto: Odin Jæger

Dette har Norge fått til, til tross for at vi på noen områder har hatt blant de mildeste tiltakene i Europa.

Norge er for eksempel blant de landene med kortest stenging av skoler, bare Danmark holdt stengt færre dager. Sverige holdt åpent hele veien.

Norge har heller ikke hatt noe portforbud. Lenge brukte vi ikke munnbind.

Solberg-regjeringen var derimot strengere enn snittet på reiserestriksjoner inn og ut av landet. Og møteplasser som barer og treningssenter var stengt lenger i Norge enn i Europa.

Mens Storbritannia er det landet som ligger an til størst økonomisk nedgang, ligger Norge og Finland an til å få minst nedgang.

Landene som lykkes med å sette inn tiltak tidlig nok, har klart seg best både økonomisk og virusmessig, mener OECD.

Og grunnen til at flere land fikk høye dødstall til tross for portforbud og «lock down», kommer ifølge OECD av at de var for sent ute.

Italia stengte ned bare en dag før dødstallene var nådd et faretruende nivå (10 døde per million). Spania hadde bare fire dager på seg, Frankrike syv, Belgia syv og Storbritannia ti, til forskjell fra Ungarn, Litauen og Polen som hadde en hel måned på seg fra de stengte ned til de nådde det nivået.

STOCKHOLM PÅ HØYDEN I PANDEMIEN: Et jazzband spilte på Glenn Miller Café i Stockholm den 5. april i år. I Norge måtte barer stenge helt. Foto: Pontus Orre

De ulike institusjonene hvor folk bor, har vært hardt rammet av dødsfall i mange land.

Norge var et av flere land som var først ute med tiltak på slike institusjoner. Disse ble innført 6. mars, en uke før nedstengingen ble offentliggjort 12. mars.

Frankrike, Italia, Spania og Storbritannia ventet minst to måneder fra det første covid- 19-dødsfallet til de hadde klart et opplegg for institusjonene.

Og med smitte på institusjoner blir dødeligheten høy. Det store flertallet av døde i Europa er eldre.

Sverige derimot, var raskere på pletten her. De innførte tiltak i institusjonene 30. mars.

Likevel brukte Sverige lengre tid på å få ned antall innlagte sammenlignet med Frankrike og flere andre land med mye smitte og strenge restriksjoner.

Det kan ha å gjøre med at svenskene ble møtt med råd, ikke påbud. Og at de kanskje ikke så på situasjonen som like alvorlig.

Vi ser i alle fall på mobildata at Sverige var det landet som hadde lavest nedgang i fartingen blant folk i vår. I Sverige gikk folks reiser og aktiviteter ifølge OECD ned 8,5 prosent. I Spania var reduksjonen på over 22 prosent.

Så skal det sies at i Norge gikk tallet ned bare med 10 prosent fra mars til mai. En hjemlig forklaring på den raske nedgangen i smitten, er at folk hadde begynt å isolere seg før tiltak ble innført.

APRIL: De holdt åpent på nattklubben Patricia i Stockholm, i tråd med regelverket i Sverige. Foto: Pontus Orre

I de svenske mediene er OECD-rapporten blitt presentert som ren slakt. Men den gir i virkeligheten støtte til flere av statsepidemiolog Anders Tegnells forklaringer.

For han har et poeng når han vil sammenligne Stockholm med Brussel og London og ikke Oslo og Helsinki.

– Det er viktig å understreke at høye dødstall eller overdødelighet ikke nødvendigvis betyr en mindre effektivt myndighetsrespons til viruset, skriver OECD.

For tiltak er ikke alt. En rekke faktorer som folk som Tegnell ikke kan gjøre noe med, er sentrale. Som andelen eldre, befolkningstetthet og tillit.

Sverige ser også ut til å få lavere økonomisk nedgang enn snittet, til tross for at landet er hardt rammet av pandemien.

OECD fremhever tre land som har klart å begrense skadene både på helse og på økonomi.

Det er Estland, Finland og Norge.

Disse landene har ganske sikkert gjort mye bra. Men samtidig er det ingen tilfeldighet at vi snakker om landene med lavest befolkningstetthet i Europa.

Og dermed en særegen kultur. For alle har vel hørt om Toivonen som etter fire dagers festing i stillhet kom på å si «skål», hvorpå Pekka surt svarte «skal vi prata eller skal vi supa?»

