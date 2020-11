Kommentar

USA tilbake i velkjent i rolle

Av Per Olav Ødegård

Foto: Roar Hagen

Joe Biden vil forsøke å gjenoppbygge det Donald Trump brukte fire år på å rive ned. Biden ønsker å gjøre Amerika stort igjen på den internasjonale arena.

Til sentrale posisjoner i den nye regjeringen nominerer den påtroppende presidenten personer han kjenner godt. Hans utenrikspolitiske team består av folk med lang erfaring og ekspertise. Alle spilte viktige roller i Barack Obamas administrasjon.

Anthony Blinken (58) blir ny utenriksminister. Jake Sullivan (43) blir nasjonal sikkerhetsrådgiver og Linda Thomas-Greenfield (68) overtar som FN-ambassadør. De må godkjennes i Senatet. Det er ikke nødvendig for Bidens nyutnevnte internasjonale klimautsending, tidligere utenriksminister John Kerry.

NY STAB: Dette er noen av Joe Bidens utnevnelser til sentrale posisjoner i den nye administrasjonen: Fra venstre og fra toppen: Joe Biden, Avril Haines som skal lede nasjonal etterretning, kommende FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield, klimautsending John Kerry, minister for Homeland Security Alejandro Mayorkas og påtroppende utenriksminister Anthony Blinken. Foto: [ANDREW CABALLERO-REYNOLDS, WIN MCNAMEE, THOS ROBINSON, BERTRAND GUAY, BRAD BARKET, MANDEL NGAN] / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Biden vil forsøke å gjenskape en verdensorden som fantes før Trump. Det er lettere sagt enn gjort. Verden har endret seg på fire år. USAs troverdighet og innflytelse i verden er blitt mindre i disse årene, mener Biden. Hans første store utfordringer blir uansett å håndtere pandemien og en økonomi i krise.

Men tiden er snart ute for Trumps “Amerika først”-politikk. I stedet for amerikansk alenegang vil Biden gjenopprette og styrke båndene til USAs tradisjonelle allierte. Bidens utvalgte deler hans syn på betydningen av internasjonalt samarbeid og amerikanske lederskap for sterke allianser.

Dette vil gi noen umiddelbare forandringer. Trump tok USA ut av klimaavtalen fra Paris, Verdens helseorganisasjon (WHO) og atomavtalen med Iran. Biden vil hurtig melde USA inn i både Paris og WHO. Å redde Iran-avtalen vil kreve tid og forhandlinger.

Kerry var USAs sjefforhandler i Paris. Hans nye oppdrag er et uttrykk for at Biden ønsker at USA igjen skal ta et lederskap i internasjonal klimapolitikk.

NY ROLLE: Anthony Blinken utpekes til ny utenriksminister. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Før presidentvalget uttalte både norske og andre europeiske ledere seg diplomatisk og forsiktig. De ønsket selvsagt fortsatt samarbeid med Det hvite hus, uansett hvem USA valgte. Men det er ingen tvil om at valgresultatet ble mottatt med glede og lettelse i de aller fleste europeiske hovedsteder. En årsak var at Trump er uforutsigelig. Han mener selv det er en styrke, men det gjør bare de allierte usikre. De mislikte Trumps vedvarende angrep på multilaterale avtaler og organisasjoner. Den utenrikspolitikk USA har ført i etterkrigstiden var ikke til å kjenne igjen. Biden ønsker at USA igjen skal ta lederskap. Han vil styrke alliansene med andre demokratiske land.

Det er fine erklæringer, men han vil bli bedømt på resultatene. Akkurat som Trump var opptatt av å gjøre om på mye av det Obama oppnådde i utenrikspolitikken, vil Biden raskt forsøke å slette sporene etter Trump.

NY ROLLE: Linda Thomas-Greenfield overtar som FN-ambassadør. Her avbildet sammen med Hillary Clinton. Foto: LARRY DOWNING / Pool Reuters

Blinken har arbeidet tett sammen med Biden i 20 år. Før det skrev han utenrikspolitiske taler for president Bill Clinton på 1990-tallet. Han var Bidens rådgiver da han ledet Senatets utenrikskomité. Blinken ble viseutenriksminister og assisterende nasjonal sikkerhetsrådgiver i Obamas presidenttid.

Det knytter ham til både opp- og nedturene i Obamas utenrikspolitikk. Et av de mørke kapitlene var USAs respons på den arabiske våren, som utartet til krig og sammenbrudd i land som Syria, Irak og Libya. Men Blinken hadde også en viktig rolle i å samle en koalisjon med over 60 land for å bekjempe den såkalte islamske stat (IS). Blinken er en god venn med den yngre Jake Sullivan. Han har vært rådgiver for Biden, Obama og Hillary Clinton. Sullivan spilte en viktig rolle i arbeidet med Iran-avtalen i 2015. Det kan komme godt med når USA vil forhandle om betingelsene for å igjen å bli del av den internasjonale traktaten.

Linda Thomas-Greenfield har jobbet i utenrikstjenesten i 35 år. Hun ledet arbeidet med å utforme Obama-administrasjonens politikk i forhold til Afrika. I Bidens hvite hus vil FN-ambassadøren igjen ta plass i regjeringen, etter at stillingen ble nedgradert under Trump. Snart blir Norge medlem av Sikkerhetsrådet og må heise flagg i internasjonale kriser. Da er det en fordel å ha USA som en aktiv og konstruktiv medspiller i FN.

Kinas vekst er Bidens største utfordring, slik det også var for Trump. Konflikten med Kina er ideologisk, sikkerhetspolitisk og først og fremst økonomisk. Det handler om hvem som skal vinne det globale kappløpet om å utvikle og kontrollere dagens og morgendagens informasjonsteknologi og kunstige intelligens.

Trump valgte å gå alene inn i en handelskrig med Kina. Biden sier han vil bygge en samlet front av allierte og partnere som kan konfrontere Kina på områder hvor det er nødvendig: -Når vi slår oss sammen med andre demokratier blir vår styrke mer enn fordoblet. Kina har ikke råd til å ignorere halve verdensøkonomien, skrev Biden i en kronikk i Foreign Affairs tidligere i år. Men han vil samarbeide med Kina på områder som klima, global helse og rustningskontroll.

Biden tilhører en generasjon amerikanske politikere som alltid har vært opptatt av de transatlantiske bånd. Han beskriver NATO-alliansen som de liberale demokratienes bolverk. Det handler om mer enn å øke forsvarsbudsjettene, selv om også det er påkrevet. Biden understreker at NATO er en allianse som bygger på verdier. Det er også en hjørnestein i USAs forsvar.

Det kan være som Danmarks tidligere Washington ambassadør Friis Arne Pedersen sier til Politiken: -Joe Biden blir den siste proeuropeiske, pro-atlantiske, klassiske amerikanske president.

Kanskje. De politiske stemninger har endret seg. USA er blitt mer fokusert mot Asia, på bekostning av Europa. Den utviklingen vil fortsette. Men den største forandring akkurat nå er at USA er i ferd med å gjenoppdage verdien av 70 år gamle allianser som er sterke nok til å tåle de politiske stormer som kommer iblant.

