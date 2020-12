KORRIGERER VG: – Vi kjenner ikke til de økonomiske virkningene av å innføre tapsgrenser for Rikstotos spill, men mener det er viktig at myndighetene legger til rette for begge enerettsaktørene, skriver Berit Kjøll. Foto: Frode Hansen

Norges idrettsforbund støtter opp om Rikstoto

VG påstår at NIF har sendt et brev til politikere der vi ber om at Norsk Rikstoto skal innføre tapsgrenser på linje med det Norsk Tipping har. Dette er direkte feil.

BERIT KJØLL, idrettspresident

Styreleder i Det Norske Travselskap hevder at Norges idrettsforbunds (NIF) innspill i saken om tapsgrenser for Norsk Rikstoto er et slag under beltestedet. VG påstår at NIF har sendt et brev til politikere der vi ber om at Norsk Rikstoto skal innføre tapsgrenser på linje med det Norsk Tipping har. Dette er direkte feil og feilgjengitt av VG.

Norges idrettsforbund har sendt brev til politikerne på Stortinget med anmodning om å gå imot Fremskrittspartiets forslag om å fjerne dagens tapsgrenser på 1,5 millioner kroner i måneden. Dette er noe helt annet enn å be de om å innføre samme tapsgrense som Norsk Tipping har i dag, noe ingen har foreslått.

Årsaken til at vi sendte brevet, er at Fremskrittspartiets forslag begrunnes i hensynet til hestesportens økonomi. Norge har i dag en enerettsmodell som er begrunnet utfra hensynet til ansvarlighet og sosialpolitikk.

Vår bekymring er at dersom man endrer begrunnelsen fra ansvarlighet og hensynet til problemspillere, til ønsket om å generere mest mulig penger til overskuddsmottakere både i hestesporten og gjennom spillemidlene fra Norsk Tipping, vil hele enerettsmodellen og den norske pengespillmodellen være i fare. Det er det denne saken handler om for oss.

Norges idrettsforbund støtter opp om Rikstoto. Vi skriver i brevet til Arbeiderpartiet: «Vi har i vårt høringsinnspill til ny pengespillov vært opptatt av at enerettsaktørene må få mulighet til å lykkes med sine kanaliseringsoppgaver for at norsk pengespillpolitikk skal nå sine mål. Norge er, etter NIFs mening, avhengig av å ha sterke enerettsaktører som kan møte konkurransen fra de utenlandske gamblingselskapene.»

NIF kjenner ikke til de økonomiske virkningene av å innføre tapsgrenser for Rikstotos spill, men mener det er viktig at myndighetene legger til rette for begge enerettsaktørene, slik at de kan lykkes med sine viktige samfunnsmessige oppgaver innenfor ansvarlige rammer. Dette er noe ganske annet enn «et slag under beltestedet».

