Leder

Taxfree over og ut

Et regjeringsutvalg foreslår å skrote taxfree-ordningen. Det er et forslag vi støtter.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Den entydige anbefalingen fra «Norge mot 2025»-utvalget er den siste i en rekke innstillinger fra flere hold de siste elleve år som tilrår det samme. Det finnes ingen rasjonelle grunner for å opprettholde et system som premierer de hyppigst forretningsreisende på bekostning av den norske statskassen, miljøet og Vinmonopolets eksistens.

Som en ubyråkratisk måte å innføre mindre mengder alkohol og tobakk i et ellers strengt omsettings- og tilgjengelighetsregime, hadde taxfree en viss legitimitet da dette ble innført. I dag har ordningen svak politisk forankring, selv på den avgiftstrette høyresiden. Interessant nok er ekspertutvalget som foreslår å avvikle taxfree ledet av Jon Gunnar Pedersen, tidligere finansminister Siv Jensens statssekretær.

les også Avgiftskutt og folkehelse

I rapporten heter det at «ordningen undergraver det norske avgiftssystemet og den norske alkohol- og tobakkspolitikken, øker tilgjengeligheten og forbruket av alkohol og tobakk, og utfordrer Vinmonopolets stilling».

Det påpekes videre at taxfree påfører staten et såkalt provenytap på om lag to milliarder kroner årlig. Ordningen har dessuten «uheldige klima- og miljøeffekter, ved at den bidrar til lavere billettpriser, slik at flytrafikk og utslipp er høyere enn de ellers ville vært». Alt ifølge regjeringens ekspertutvalg.

I likhet med det svenske Systembolaget driver Vinmonopolet på en sosialpolitisk dispensasjon fra EU/EØS-regelverket om fri flyt av varer og tjenester. Avgiftsfri omsetning av alkohol utfordrer Vinmonopolets legitimitet, og utgjør på det vis en direkte trussel mot et system som sikrer et bredt tilbud i hele landet. Vinmonopolet er både et ruspolitisk virkemiddel, men også en garantist for at folk flest, uansett hvor de bor, skal ha tilnærmet lik tilgang til varer av høy kvalitet, til samme pris.

les også VG mener: Heia Vinmonopolet!

Taxfree er gjerne rettferdiggjort med at ordningen er en primærinntektskilde for det statlige aksjeselskapet Avinor, og dermed delfinansierer underskuddet ved flere små og mellomstore flyplasser. Slik har den eiendommelige ideen om at kortbanenettet forutsetter salg av billig brennevin blitt brukt som et distriktspolitisk argument.

Men driftsunderskuddet ved flyplassene er kun på litt over en milliard kr. i året. Taxfreetapet samt reduserte momsinntekter er tre ganger høyere. Avgiftene på tobakk og alkohol utgjør rundt 20 milliarder årlig.

Ved å avvikle taxfree-ordningen og finansiere flyplassene direkte over statsbudsjettet, kan regjeringen fortsatt sitte igjen med noen milliarder til å harmonisere avgiftsnivået mellom Norge og Sverige. Foruten å sikre Vinmonopolets esksistens, redusere handelslekkasjen østover og sikre arbeidsplasser i detalj- og dagligvarehandelen her hjemme, ville det også innebære en miljøgevinst.

Taxfree-ordningen er utgått på dato. La den også gå ut av tiden.