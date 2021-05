PRISVINNER: – Jeg er ikke bange for at dø. Men jeg ville frygte at leve et stemmeløst liv i mørket, skriver Sara Omar. Foto: THIBAULT SAVARY / AFP

«De vil plante angst og tvivl i os»

«Jeg var tavs alt for længe. Men aldrig mere». Les den danske forfatteren Sara Omars tale i forbindelse med overrekkelsen av årets Bjørnson-pris.

SARA OMAR, dansk forfatter, mottaker av Bjørnsonprisen

Kære alle,

«Å leve et konsekvent liv, ville noe i verden, ville det med alvor – det koster.»

Sådan sagde Bjørnstjerne Bjørnson engang, og jeg kunne ikke være mere enig. Alt har en pris. Frihed har en pris. Rettigheder har en pris. At være menneske har en pris. Den pris jeg modtager i dag, har en pris.

Faktum er, at jeg fik dødstrusler blot to dage før offentliggørelsen af Bjørnsonprisen. Faktum er, at jeg lever under jorden. Faktum er, at jeg betaler en høj pris, hver gang jeg modtager en pris. Og faktum er, at jeg ikke længere kan tie om det. Tavshed har ikke ført mig nogen steder.

Der findes kræfter med ekstremistisk tilgang til livet, der ikke tåler det frie ord. Kræfter, der truer, intimiderer og skaber mismod i det fritænkende hjerte. Kræfter, der vil knække forfatterindens pen, udviske kunstmalerens motiv, stoppe musikerens symfoni, hvis ikke den spiller i takt med deres verdenssyn. Ekstremister, der med vold, magt, undertrykkelse og drab vil tvinge deres verdensorden ned over andre individer, hvis eneste gerning er, at de har ytret sig frit. Tegnet tegninger, skrevet bøger, og betroet sig til kunstens frihed.

Når obskurantismens fortalere ihærdigt forsøger at give os fritænkere, visionære, forfattere og kunstnere mundkurv på, så er deres formål at få os til at bøje af, og give køb på de værdier, vores demokratiske samfund er bygget på.

Det er dét, de vil opnå. De vil plante angst og tvivl i os. De ønsker, at vi skal undgå at udstille eller skrive værker, der kan skabe refleksion, selvrenselse og gøre plads til at stille livsændrende spørgsmål ved menneskehedens eksistensgrundlag og oprindelige fundament - at forfatterinder, som mig, skal stoppe med at skrive bøger. At vi som samfund skal lade som om, vi dyrker ytringsfriheden, mens vi slår knuder på vores egne tunger, og inderst inde forsøger at undgå at sætte os selv i en position, hvor vi demonstrerer, at vi har mistet troen på det frie ord. At vi egentlig bare ønsker at lukke øjnene og lade som om kampen ikke eksisterer. Påtaget trygge og uvidende, som hobbitterne i Tolkiens univers, om de kampe, der udspiller sig i verden omkring os.

Og nogle ville måske fristes til at give efter. At relativisere ytringsfriheden, så vi undgår at kritisere dem, der for alvor vil os det ondt. At pakke vores frygt ind i undskyldninger og bortforklaringer for at undgå at betale prisen.

Men nogle kampe kan man ikke lukke øjnene for. For hvis man gør, så vil man uundgåeligt blive indhentet af mørket. Før eller siden vågner man op til en virkelighed, hvor despoter eller patriarker bestemmer, hvad ens børn må sige, føle, tænke eller lære i skolen. Hvor demokratiet er erstattet med diktatur, og hvor tanken om det frie ord fortabes i glemslen.

Jeg genkender denne fare, fordi jeg taler ude fra de erfaringer, jeg har gjort mig, som en verdensborger, gennem livet. Denne fare er universel – den kommer ikke fra en enkelt tro eller et enkelt folk, men fra den svaghed, der potentielt findes i os alle. En svaghed, der får os til at dominere dét, vi ikke forstår. En svaghed, der fratager os empati. Og en svaghed, der forhindrer os i at kæmpe tilbage.

Hvis vi skal forhindre, at dette sker, må vi rette vores rygge og stå fast. Vi må undervise vores børn om de uigenkaldelige rettigheder, som alle mennesker fødes med, uagtet hvilket samfund, hvilke religiøse, etniske eller kulturelle rammer, de vokser op i. Og vigtigst af alt, skal vi benytte og levendegøre vores frihed til at ytre os.

For når vi frygtløst lader vores stemmer blive hørt, giver vi samtidig mod og stemme til dem, der lige nu befinder sig i mørket. Det mørke jeg taler om, er identitetsløst, bundløst og kvælende. Jeg ved det, for jeg kender det indefra.

Jeg blev først fri den dag jeg ikke havde mere at miste. Vejen ud af mit mørke, var at frigøre mit sind og min stemme og tage beslutningen om at skrive mine bøger. For mig var det simpelt. Uden ord og stemme - intet liv.

Det tog mig mange år at nå dertil. At finde modet til at tale, men også til overhovedet at opdage, at jeg havde en stemme. Jeg var tavs alt for længe. Men aldrig mere.

Jeg vil stå fast på min frihed over tanke, sind og stemme. Selv på vej til stening, vil jeg stå fast. På vej til piskning vil jeg stå fast. På vej til døden, vil jeg stå fast. Og hvis vi samlet står fast, så står de næste mange generationer også fast.

Jeg bærer denne kamp med den ultimative stolthed, men skammer mig over, at den stadig er nødvendig.

Denne Bjørnson Pris er ikke kun til mig – jeg dedikerer den til alle jer, der dagligt kæmper i det skjulte. Til alle de kvinder og børn, hvor end I er i verden, hvis ytringer er lænkede, fordi I undertrykkes, manipuleres, udsættes for vold, frihedsberøves og får frataget jeres ret til at være mennesker. Det her er jeres pris, jeg modtager den på jeres vegne. Det er jer, vi sammen kæmper for.

Og kære jer, der modtager denne pris: jeg har ikke glemt jer. Vi arbejder dag og nat lige nu, for at komme frem til jer i mørket. Vi arbejder så hurtigt vi overhovedet kan.

Det er mig en stor ære at blive tildelt Bjørnsonprisen. Dels fordi prisen har stor samfundsmæssig betydning, i og udenfor Norge, og dels fordi den står som et fyrtårn for hvad litteraturen og kunsten kan udrette. Jeg er særlig taknemmelig for anerkendelsen og for hvordan mine værker og min stemme er blevet modtaget af det norske samfund, og af litteraturelskere i Norge.

Dét der gør mig særlig glad, er tanken og ånden bag denne pris. Udtrykket for, at gode kræfter anerkender litteraturens styrke. Anerkender behovet for, at vi værner om vores frihed til at ytre os, kompromisløst og u-filtreret gennem litteraturen – med ansvar og årvågenhed.

Jeg glæder mig enormt meget til snart at gense mit norske publikum, og jeg vil endnu en gang takke for denne fornemme pris, som jeg vil bære i mit hjerte, så længe, der er blæk i mine blodårer.

Afslutningsvis vil jeg sige: Jeg er ikke bange for at dø. Men jeg ville frygte at leve et stemmeløst liv i mørket.

Takk.