KRITIKK: – En helseminister må tåle at en journalist som Fredrik Solvang konfronterer ham med vitenskapelighet usikkerhet. Kanskje helseministeren har det samme krav om lojalitet til vitenskapen som han har til pressen, spør Einar Øverenget. Foto: Vidar Ruud, NTB/Høgskolen i Innlandet

Debatt

Når kritikk blir illojalt

Det som driver vitenskapen frem er det samme som holder demokratiet i gang: Kritikk, motstand, uenighet, opposisjon. Vi har nettopp vært vitne til en statsråd med manglende forståelse for dette helt grunnleggende prinsippet – både med hensyn til demokratiet så vel som vitenskapen.

For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

EINAR ØVERENGET, professor i filosofi, Høgskolen i Innlandet

Når NRK-programleder Fredrik Solvang i Debatten fremhever at «Folkehelseinstituttet sier faktisk at det er svakt vitenskapelig grunnlag for å anbefale munnbind», så er ikke det bare korrekt – de har gitt uttrykk for det – det er også derfor et helt betimelig spørsmål til en helseminister. En helseminister har stor makt – og når inngripende beslutninger vedtas så må man forvente saklige begrunnelser.

Pressens rolle som den fjerde statsmakt er avgjørende i et demokrati, og pressens samfunnsrolle er oppsummert i Vær-varsom plakaten. La meg kun nevne to viktige punkter:

1.2. Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk.

1.3. Pressen … kan ikke gi etter for press fra noen som vil hindre åpen debatt, fri informasjonsformidling.

les også Solvang svarer Høie: – Ikke hans propagandaapparat

På bakgrunn av dette skulle det være naturlig å forvente at en helseminister tok utgangspunkt i spørsmålet og forklarte hvorfor man velger et så inngripende tiltak som påbudt munnbind når det er et svakt vitenskapelig grunnlag for å anbefale det.

Det gjorde ikke Bent Høie. Han svarte i stedet på følgende måte:

«Fredrik, du kan ikke skape usikkerhet om dette. Dette er alvorlige spørsmål. Folkehelseinstituttet står bak alle munnbindreglene i Oslo. Punktum.»

Med andre ord, i stedet for å besvare spørsmålet, tar helseministeren seg den frihet å hevde at Solvang ikke skulle ha stilt spørsmålet. Solvang påsto ikke at FHI ikke stilte seg bak de vedtatte reglene, han ville ha en kommentar til at disse reglene velges selv om en faginstans som FHI anser det har et svakt vitenskapelig grunnlag.

Hva er det vi er vitne til her? Det vi er vitne til er at et medlem av regjeringen faktisk mener at pressens oppgave er å ikke skape usikkerhet om beslutninger tatt av regjerningen – snarere enn det som faktisk er dens samfunnsmandat som blant annet er «ikke å gi etter for press fra noen som vil hindre åpen debatt, fri informasjonsformidling».

Det vi er vitne til er nettopp det som er farlig når frykt danner grunnlaget for politikk – og det er at de som sitter i posisjon venner seg til å utøve makt på en måte som ikke inviterer til motstand, kritikk og opposisjon. Og, som jeg ved flere anledninger har fremhevet – det tar ikke lang tid å venne seg til det. Vi er ikke vant til dette i Norge – og vi bør ikke venne oss til det.

les også Høie i strupen på NRK-Solvang: – Dette er alvorlige spørsmål

Det vi bør venne oss til – og det gjelder særlig de som utøver makt – er at makt utfordres med krav om saklige begrunnelser. I politikken skal dette ivaretas av en opposisjon som hele tiden utfordrer de som sitter i posisjon – slik at de som sitter i posisjon hele tiden tvinges til å fremme saklige argumenter og begrunne sine beslutninger. Makt må alltid holdes i sjakk av en opposisjon.

Pressens oppgave er å være med å påse at så skjer – at for eksempel maktfordeling og transparens faktisk finner sted – og at opposisjon faktisk eksisterer. Det siste handler om at pressen løfter frem kritikk og uenighet og slik sett ivaretar sitt «ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk».

Det er bekymringsfullt at en statsråd ikke viser forståelse for dette – og i stedet tenker at pressen har som oppgave å være lojal mot makten. Det er å bevege seg vekk fra demokratiets spilleregler og, i denne sammenheng, drar statsråden også med seg vitenskapen over i noe som er sterkt uvitenskapelig.

Når FHI nå stiller seg bak munnbindreglene kan det være mange grunner til det – men det har ikke nødvendigvis noe med vitenskap å gjøre. Og det er ikke engang nødvendigvis kritikkverdig.

Selv om det er et faktum at FHI mener, eller i hvert fall har ment, at det er et svakt vitenskapelig grunnlag for bruk av munnbind, så kan det selvsagt skje – som ofte kan være tilfelle når man kommer i berøring med politikk – at man er pragmatisk og stiller seg bak en beslutning.

Men når Høie avfeier spørsmålet med å fremheve at FHI stiller seg bak munnbindreglene, så tilslører han dette – og dermed beveger han seg bort fra hva vitenskap handler om: Det er tvil, usikkerhet og kritikk som er selve drivkraften i vitenskapen. Ikke skråsikkerhet.

En helseminister bør kunne vise forståelse for dette – og faktisk tåle å bli konfrontert med vitenskapelighet usikkerhet. Men det skjedde ikke.

Hvem vet, kanskje helseministeren har det samme krav om lojalitet til vitenskapen som han har til pressen?

Publisert: 29.10.20 kl. 10:42