Forbrukerrådet maler fanden på veggen

Å male fanden på veggen gir masse oppmerksomhet i media, men hjelper det norske forbrukere?

HANS-ERIK RAMSDAL, administrerende direktør i NorgesEnergi

Strømselskapene blir nærmest stemplet som kriminelle av Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet. Vi kjenner oss ikke igjen i krigstype-retorikken, og her er mine svar til påstandene:

«Lureri, fusk og fanteri!»: Nei, vi driver lovlig. De kritiske prisjegerne er blant våre viktigste kunder, og de hadde stukket av for lenge siden hvis vi lurte dem.

«Hemmelige tillegg og ulovlige avtaler»: Dette «hemmelige» er en kostnad for innkjøp av kraft som beløper seg til cirka 20 kroner per år for en gjennomsnittlig strømkunde. Det er relativt langt fra Blyverkets påstand om «tusenvis av kroner» Vi er trygge på at våre avtaler følger loven, men dersom tilsynet skulle være av en annen oppfatning så forholder vi oss naturligvis til det.

«Useriøse aktører»: NorgesEnergi utfordret bransjen og de gamle monopolistene da vi startet med strømsalg for over 20 år siden. De fleste som har byttet strømleverandør de siste 10 årene har byttet til NorgesEnergi. Vi har stor tiltro til norske strømkunder og tror ikke de hadde gjort det om de ikke opplevde oss som troverdig og seriøse.

Forbrukerrådet krever full åpenhet rundt prissettingen. Det synes jeg er litt underlig. Når man kjøper en vare, om det er bukse eller en bil, så opplyser ikke selgeren om hvor mye penger bomullsbonden sitter igjen med, hva transportkostnadene er eller hva butikken har av fortjeneste. Ingen selgere er 100 prosent åpne om alt. Det ville skadet den sunne og gode konkurransen.

Det er få bransjer i Norge hvor priskonkurransen er like hard som i strømmarkedet, og det er med på å skape større åpenhet rundt produktene våre. Men vi anerkjenner at det prisbildet kan være vanskelig å få oversikt over. Prisen på strøm varierer fra time til time, og kan svinge over tid og det mange variabler som påvirker den. Forbrukerrådets sammenlikning med bankrenter, som holdes fast eller justeres litt annenhver måned blir derfor ikke korrekt i mine øyne.

Som strømbransje skal vi tåle kritiske blikk. Vi skal jobbe for å gjøre avtalene våre enklere å forstå – og gjøre det lettere for kundene å sette seg inn i produktene våre.

Forbrukerrådet gjør en viktig jobb, men må ikke bli enøyde i sin kamp. Det siste året har prisen på strøm vært rekordlav. Likevel har kundene fått høye strømregninger. Årsaken til det er det norske avgiftsnivået og prisen på nettleie. Hvem skal hjelpe forbrukerne i den kampen, Blyverket?

