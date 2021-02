EN TITT I SPEILET? – Heller ikke Senterpartiet klarte å gjøre noe med fraflytting da de satt i regjering. Også Sp iverksatte hva de selv omtaler som sentralisering, skriver Venstres André Skjelstad. Fra venstre tidligere Sp-leder Anne Enger, nåværende Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og tidligere Sp-leder og kommunalminister Åslaug Haga. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Debatt

Senterpartiets narrespill

Å skape et inntrykk av at denne regjeringen driver med nådeløs utarming og neglisjering av Distrikts-Norge, legger ikke opp til et sunt debattklima. Det er på tide at Sp må svare for sitt narrespill.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ANDRÉ SKJELSTAD, kommunalpolitisk talsperson i Venstre

Foto: Odin Jæger

Senterpartiet har tatt på seg rollen som politisk superhelt, som skal rydde opp i regjeringens angivelige rasering av distriktene. I Norge tror vi på våre politikere og når Vedum hevder at dagens regjering sentraliserer i slik grad at det er skadelig for land og folk, så forventer man at det er sant. Han forleder oss til å tro at hans eget parti stod imot all sentralisering.

For et parti som liker å se bakover i tiden er de bemerkelsesverdig lite bevisste hva de selv gjorde (og ikke gjorde) da de satt i regjering. I åtte år hadde de anledning til å snu alle trender som de i dag kritiserer regjeringen for å ønske velkommen.

Bak klirrende kaffekopper og Vedums hjertelige latter skjuler det seg åpenbart en frykt for å snakke om sine egne år i førersetet. Tre kommunalministre på åtte år. To av dem attpåtil Sp-ledere. Jeg vil tro at alle hadde like gode intensjoner for Kommune-Norge, som enhver kommunalminister må og skal ha. Men var det virkelig slik at Sps kommunalministre utførte mirakler for landet vårt med slik treffsikkerhet og suksess, at merittene stiller enhver blågrønn kommunalminister i forlegenhet, uansett hva vedkommende måtte foreta seg?

Hva er det jeg etterlyser? Som anstendig parti burde Sp være ydmyk overfor det faktum at de hadde kommunalministeren i alle årene mellom 2005-2013. Heller ikke de klarte å gjøre noe med fraflytting. Også de iverksatte hva de selv omtaler som sentralisering. De snakker i dag som om ingen ufordelaktige distriktspolitiske grep ble gjort. Men også grendeskoler, sykehustilbud, gårdsbruk og videregående skoler ble lagt ned på deres vakt. Faktisk er det slik at Sp i regjering troner på toppen av flere nedleggingsstatistikker sammenlignet med borgerlige resultater.

Mens Stoltenbergs angivelige månelanding på Mongstad ble symbol på Aps politiske mageplask i regjering, står Åslaug Hagas krasjlanding av regionreformen tilbake som Sps skamplett. 6000 arbeidsplasser skulle flyttes ut. På Senterungdommen landsmøte i 2006 meddelte hun at «Det jeg kan garantere, er at det vil være første gang i historien at det blir foretatt en betydelig overføring av oppgaver ut fra stat til kommunene». Som kjent sitter garantiene løst hos Sp. I dag kjenner vi fasiten. Den borgerlige regjeringen gjennomførte reformen og har flyttet ut flere oppgaver enn de rødgrønne. Av alle er det Sp som har vært mest høylytt i sin kritikk. Vi skjønner tegningen.

Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa gjøv løs på den «ødeleggende» sentraliseringen, urbaniseringen og utflyttingen, en trend vi allerede har sett i flere tiår. For å skaffe seg håndfast bevis fikk man Norsk institutt for by- og regionforskning til å levere på bestillingen med overskriften «Sentraliseringens pris» Det må ha vært en tung dag i Kommunaldepartementet da rapporten senere slo fast at sentralisering ikke har noen betydelige kostnader for samfunnet.

Kommunalminister og Sp-lederen Liv Signe Naversete skulle dra det hele i land. I fire år satt hun på posten. Var det slik at Naversete reiste rundt i Norge som en ukronet distriktsdronning med gavepakker til alle landets kommuner? Svaret er nei. Tvert imot viser en video med nesten 200.000 visninger på YouTube at også Naversete møtte utfordringer i Distrikts-Norge. Mange har kanskje også glemt at hun styrket sitt statssekretærkorps med å hente inn en mann fra First House. Noe Trygve Slagsvold Vedum i dag lager sirkus rundt om den blågrønne regjeringen gjør det samme. Sps selvbevissthet er uransakelig.

Vi er nødt til å henvende oss til våre velgere på anstendig vis. Ikke late som om det rødgrønne regjeringsprosjektet aldri har eksistert. Ikke late som om Sps tre kommunalministere utførte mirakler. Ikke late som om man ikke trenger å ta ansvar for tidligere meritter eller mangel på sådan. For Sp bør minnes om at også de hadde styringa. Også de lot seg frustrere av at kommuneøkonomien aldri kan bli god nok. Fordi en eller annen dag vil de igjen stå med makta. Og da vil det smerte dypt å ikke ha møtt politiske motstandere eller velgere med større aktsomhet. Velgerne fortjener å vite hva Sp vil gjøre annerledes om de kom til makta igjen.

For som Liv Signe Naversete selv oppsummerte sine kommunaløkonomiske prioriteringer da hun gikk av som kommunalminister: «Det kunne alltids vært mer. Vi kommer aldri dit hvor alle behov er mettet».