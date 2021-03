FREMTIDENS TRUSLER: – For å lykkes mot neste potensielle pandemi, trenger vi et pandemiforsvar hvor de viktige forsvarsgrenene er forskere, helsearbeidere, forskningsinfrastruktur og et internasjonalt forskningssamarbeid, skriver forskerne. Foto: Forskningsrådet

Debatt

Vi trenger et pandemiforsvar

Corona bør være den siste pandemien som lammer oss. Vi har kunnskap, teknologi og helsesystemene som skal til for å forhindre ny pandemi. Men for å lykkes må vi bygge et pandemiforsvar.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ANNE KJERSTI FAHLVIK, områdedirektør for næringsutvikling og nyskaping, Forskningsrådet

OLE JOHAN BORGE, avdelingsdirektør helseforskning og helseinnovasjon, Forskningsrådet

Pandemier har forekommet en rekke ganger gjennom verdenshistorien. Men det behøver slett ikke være slik fremover. Vi har gjennom det siste året vist at det med fremdragende forskning, smittesporing, tidlig varsling, internasjonalt samarbeid og privat-offentlig samspill er fullt mulig å ha tro på at dette er den siste pandemien.

Lokale epidemier vil nok komme med ujevne mellomrom, men de behøver ikke utvikle seg til pandemier. Spørsmålet vi bør stille oss er hva vi skal gjøre for at en pandemifri fremtid skal bli en realitet og ikke forbli teknologioptimisters fremtidsdrømmer.

For å lykkes trenger vi et pandemiforsvar hvor de viktige forsvarsgrenene er forskere, helsearbeidere, forskningsinfrastruktur og internasjonalt forskningssamarbeid.

En stor del av løsningen er nemlig forskning, kunnskapsdeling og en nærmest mulig sanntidsoversikt over hva som forårsaker smittsomme sykdommer i verden. Vi må også forstå sammenhengene i naturen og hvordan de påvirkes av menneskelig aktivitet, og vice versa.

Kappløpet for å utvikle en Covid-19-vaksine har gitt oss ny vaksineteknologi. De RNA-baserte vaksinene kan designes, lages og produseres svært raskt. Vi snakker om timer og dager. Oppskriften kan sendes digitalt til alle verdens hjørner og produksjonskompetanse og -kapasitet kan bygges en rekke plasser for å sikre rask vaksinetilgang. Det er i dag ikke urealistisk å planlegge for at det kan ta mindre enn 100 dager fra en ny virusvariant forårsaker alvorlig sykdom til at vi kan ha en effektiv vaksine klar.

Metodene for å identifisere og karakterisere smittsomme sykdommer er allerede i dag svært gode, og de vil bli enda bedre. Med utviklingen innen genteknologi og datateknologi er vi snart i stand til å kartlegge i detalj hvordan smittsomme sykdommer utvikler seg og spres mellom mennesker og i naturen over hele verden.

Da coronaviruset kom til Norge i slutten av februar var det flere medisiner som ble sett på som lovende, men de var naturlig nok ikke testet på Covid-19-pasienter. Norske forskere svarte på utfordringen superraskt. Allerede 18. mars annonserte WHO-direktøren sammen med helseminister Bent Høie oppstart av SOLIDARITY-studien, og første pasient som deltok i studien var i Oslo.

CEPI er en internasjonal organisasjon med hovedkontor i Norge. De har som mål om å utvikle vaksiner for en tryggere verden og er viktige i arbeidet med å utvikle vaksiner mot COVID-19. Det er lett å være enig i CEPIs visjon «Å skape en verden der epidemier ikke lenger er en trussel mot menneskeheten».

Gjennom pandemien har kunnskap om forskningsresultater og indikatorer om smittespredning blitt allemannseie og mange har virkelig fått øynene opp for verdien av helsedata og helseregistre. I et sterkt pandemiforsvar trenger vi å dele helsedata med hele verden for raskest mulig å kunne identifisere fiender (les virus og bakterier) på fremmarsj.

Forskningsrådet måler jevnlig befolkningens tillit til forskning. Den er nå rekordhøy og nær 90 prosent – med helseforskere på topp. Forskning og helsetjenestene må sammen etablere et sterkt pandemiforsvar. Det er den enkleste og rimeligste måten vi kan forsvare oss mot fremtidige, ukjente trusler. Et slikt forsvar vil ha tillit fra folk flest.