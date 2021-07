KRITISK: – Forbrukerrådet velger i sin rapport å se det digitalt programmatiske annonsemarkedet i et vakuum, men dette gir et feil inntrykk av hvordan situasjonen i reklamemarkedet er, mener Rune Paulseth.

Svarer Forbrukerrådet: − Vi i Facebook støtter forbrukernes rettigheter

Det er synd at en viktig organisasjon som Forbrukerrådet baserer seg på myter fremfor fakta når de løser samfunnsoppdraget sitt.

Publisert: Nå nettopp

RUNE PAULSETH, Norgessjef i Facebook

Denne uken rykket Forbrukerrådet ut med en pressemelding der de kunngjør at de ønsker å forby det de velger å kalle «overvåkningsbasert markedsføring».

Vi deler, uten tvil, Forbrukerrådets syn på at personvern bør være et prioritert fokusområde. Derimot må en kunne forvente at de baserer seg på nyanserte fakta når de gir anbefalinger om lovutforming.

Forbrukerrådet peker på seks hovedområder: brudd på personvernet, manipulering, diskriminering, desinformasjon, undergraving av konkurranse og sikkerhetsrisiko. I alle eksemplene baserer Forbrukerrådet seg på en svært forenklet versjon av virkeligheten.

«Forbrukere har ingen mulighet til å vite eller forstå hva som samles inn, hvem informasjonen deles med og hvordan den benyttes.»

Verden har kommet langt siden denne påstanden var sann. Vi har bare den informasjonen som folk velger å dele med oss, og denne blir ikke gitt videre til tredjeparter. Vi gjør også mye for å opplyse brukere om hvordan tjenesten vår fungerer, blant annet ved at vi tilbyr en rekke verktøy for å se og kontrollere hvilken informasjon man deler. Hvis man ønsker, kan man også slette all informasjon man noensinne har delt med oss.

«Selskaper med inngående kjennskap til oss kan utforme budskap i forsøk på nå oss når vi er mest mottakelige, om det er ved politiske valg eller gjennom reklame for slankeprodukter, usunn mat eller pengespill.»

Annonsører får ikke tilgang til «inngående kjennskap» om brukerne gjennom Facebook. De har derimot tilgang til aggregert kampanjedata som viser sted, aldersgruppe og kjønn på de som har interagert med en annonse. Dette ligner på hvordan annonsører kjøper reklameplass på TV, basert på hvilke programmer som går på et gitt tidspunkt.

«Annonsesystemene bidrar til at økte muligheter for diskriminering, for eksempel ved at personer ekskluderes basert på inntekt, kjønn, etnisitet eller seksuell orientering, eller at enkelte forbrukere må betale mer for en tjeneste eller vare.»

Diskriminering er en viktig problemstilling, og vi følger nøye med på alle metoder for misbruk av våre systemer, og reagerer raskt for å unngå at annonseverktøyet vårt blir brukt til å diskriminere mennesker. Våre retningslinjer for annonser forbyr tydelig all form for diskriminerende praksis, og annonsører kan ikke bruke annonseverktøyet vårt til å urettmessig målrette mot bestemte grupper av mennesker eller ekskludere de samme menneskene fra å se annonser. Dette må derimot ikke forveksles med å vise relevant reklame til relevante personer.

«Manglende innsikt i hvor annonser blir vist kan fremme og finansiere tjenester og innhold som baserer seg på falsk og ondsinnet informasjon.»

Vi har gjort en rekke tiltak og investeringer over flere år for å bekjempe falske nyheter og desinformasjon, samtidig som vi tilbyr god innsikt i hvor annonser kommer fra. Facebook forbyr annonser som inkluderer påstander som er frarådet av tredjeparts faktasjekkere eller organisasjoner med spesiell kompetanse.

Annonsører som gjentatte ganger publiserer informasjon som bryter med retningslinjene om falske nyheter og desinformasjon kan få begrensninger i sin evne til å annonsere på Facebook. I vårt annonsebibliotek, kan man til enhver tid se hvilke annonser som kjøres på Facebook, og hvem som er avsender.

«Forretningsmodellen favoriserer selskaper som samler inn informasjon på kryss av tjenester og plattformer.»

Forbrukerrådet velger i sin rapport å se det digitalt programmatiske annonsemarkedet i et vakuum, men dette gir et feil inntrykk av hvordan situasjonen i reklamemarkedet er. Sannheten er at reklame i tradisjonelle flater som TV, radio, og print, fremdeles er populært, og vi konkurrerer med disse hver eneste dag, om å tilby annonsørene best mulig effekt for sine reklamekroner. Det er heller ikke slik at annonsører kan samle informasjon om enkeltbrukere på våre plattformer, og rapportene de kan hente ut etter endt kampanjeperiode inneholder kun konsoliderte og anonyme data.

Vi i Facebook støtter forbrukernes rettigheter helhjertet. I så måte er vi enige med Forbrukerrådet om det endelige målet, men veien dit må brolegges med fakta, ikke myter.