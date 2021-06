HAREIDE-UTSPILLET: – Dersom vi ikke er bevisst om at idretten er politisk mister vi evnen til å vurdere hvilke politiske interesser det er idretten faktisk fronter, skriver Tomas A. Røen. Foto: AFP/BJØRN S. DELEBEKK, VG

Debatt

Idretten ER politisk!

Alt vi kan velge er hvilke politiske interesser vil vi at den skal fronte.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

TOMAS ALFRED RØEN, høyskolelektor i internasjonal politikk, Bjørknes Høyskole

Foto: Bjørknes

De siste dagenes diskusjon om Pride-markeringer i fotball-EM har aktualisert debatten om forholdet mellom idrett og politikk. Sist i rekken var det klønete hjertesukket fra Rosenborg-trener Åge Hareide.

Idrett er imidlertid politisk, enten vi vil det eller ikke. Dersom vi ikke er oss det bevisst mister vi evnen til å vurdere hvilke politiske interesser det er idretten faktisk fronter.

Mange bekymrer seg for at det å lyse opp et stadion i regnbuefarger skaper en kobling mellom idrett og politikk. Hva tenker de samme menneskene om at Paris Saint Germain og Manchester City er en del av utenrikspolitikken til henholdsvis Qatar og Emiratene? Eller om at det siste tiårets beste syklist, Chris Froome, tjener pengene sine på laget Israel Start-Up Nation? Eksemplene på politiske interesser i spill i idretten er mange.

les også Åge Hareide beklager at han kalte Pride-bevegelsen for propaganda

Debatten om forholdet mellom idrett og politikk har en tendens til å blusse opp i møte med politiske uttrykk utfordrer status quo. I 1968 var det kontroversielt at to sprintere benyttet anledningen på seierspallen til å strekke en arm i været for svartes rettigheter.

I dag skaper markeringer for homofilisaken rettigheter kontrovers. Minoriteter som krever endring i et etablert system er utfordrende, ikke minst for idretten, som har tradisjon for å være verdikonservativ.

Politikk handler om å velge og fordele verdier, og er en uløselig del av all menneskelig virksomhet. Jo før idrettsledere og vi idrettsinteresserte erkjenner dette, jo bedre blir vi i stand til å velge hvilke verdier det er vi bidrar til å fronte igjennom idretten.