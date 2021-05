Leder

Journalistikk under angrep

KNEBLER PRESSEN: Den polske presidenten Andrzej Duda kom til makten i 2015. Siden har det blitt stadig vanskeligere for pressen å drive fri og kritisk journalistikk. Foto: Andrzej Lange / PAP

I Polen blir landets frie presse systematisk undergravet. Det er en utvikling som må bekjempes.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

I dag er verdens pressefrihetsdag. Norge er landet med størst pressefrihet i verden. Vi er samtidig et av verdens mest velstyrte, rike, lykkelige og progressive land. Disse tingene henger sammen.

Det norske demokratiet, i likhet med ethvert annen velfungerende demokrati, hviler i stor grad på pressefriheten. Altså friheten til å uten forhåndskontroll og sensur bringe opplysninger og fremsette kritikk, blant annet av offentlige myndigheter. En av pressens viktigste oppgaver er å gå makten etter i sømmene.

Derfor er det som har skjedd med pressefriheten i Polen de siste årene så urovekkende.

Polen har rast på rankingen på World Press Freedom Index. I 2013 var landet verdens 22. mest pressefrie land. I 2021 havner det på en 64. plass.

Polen er i vårt nabolag. Vi har en stor, norsk befolkning med polsk bakgrunn. De polske myndighetenes dreining mot en mer autoritær og nasjonalistisk stat bør uroe. Ikke bare er landets demokratiske institusjoner, kvinners abortrettigheter og rettighetene til homofile under angrep – det samme er den frie journalistikken.

Polske journalister er blitt angrepet på jobb. Kritikere trues med rettssaker og fengselsstraff. En forfatter er nylig tiltalt for å ha kalt president Andrzej Duda for en idiot. Den høyrevridde populistiske regjeringens retorikk har ført til utstrakt hets mot journalister i sosiale medier og i andre statsvennlige medier. Det har potensialet til å sette liv i fare.

Men pressen angripes også indirekte. Den systematiske undergravingen blir omtalt som «repolenisering». Under dekke av patriotisme er utenlandske eiere av store polske mediehus blitt presset ut av landet. Det statseide oljeselskapet Orlen har kjøpt opp 20 av landets 24 regionale aviser som var eid av et tysk medieselskap.

Også pressens inntjeningsmodell tas i bruk for å kneble kritisk journalistikk. Det skjer ved at statlige annonsekroner tilfaller statsvennlige medier. I tillegg er det foreslått en skatt på annonseinntekter. Dette sees på som enda et forsøk på sensur av pressen.

En annen effektiv metode for å bli kvitt kritiske medier er å overvelde dem med grunnløse rettssaker.

Den frie polske presse er i ferd med å tvinges over til digitale plattformer som enten er abonnementsbaserte, eller har base i utlandet. Bare slik sier de at det er rom for å drive fri og kritisk journalistikk om forholdene i Polen.

Velfungerende statsapparater og gode ledere skal tåle en fri og uavhengig presse. Det er en sykdomstegn når pressen knebles. Temmes vaktbikkjen står grunnleggende rettigheter for fall.