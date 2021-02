Leder

Kinas Nobel-frykt

NOBEL-NOMINERT: Martin Lee kalles «demokratiets far» i Hongkong. Nå står han tiltalt for å ha brutt Kinas nye sikkerhetslover. Foto: JAMES POMFRET / X04229

To Høyre-politikere får det glatte lag i kinesisk partipresse etter at de nominerte den Hongkong-baserte demokratiforkjemperen Martin Lee til Nobels fredspris.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Forslaget fra stortingsrepresentantene Mathilde Tybring-Gjedde og Peter Frølich er betimelig. Og selv om den 82-årige aktivisten ikke skulle nå helt opp hos Den norske Nobelkomite, har nominasjonen i seg selv skapt internasjonal oppmerksomhet.

Ikke minst takket være paranoia-refleksen hos kinesiske myndigheter. Ved å møte et demokratisk innspill til en uavhengig institusjon på denne måten, bekrefter diktaturets klakører i Beijing sin genuine uvitenhet om demokratiets prinsipper.

Kommunistregimets reaksjon er i så måte som forventet. Et system bygd på undertrykkelse, menneskerettighetsbrudd og ringeakt av individuell vilje, kan ikke tillate at en person som representerer demokrati og frihet blir hedret.

Det passer kinesiske myndigheter usedvanlig dårlig, faktisk, om verdens øyne igjen ble rettet mot en symbolsterk tom stol i Oslo rådhus, som i 2010, da Liu Xiaobo fikk fredsprisen.

les også Stortingspolitikere stemplet som «nobodies» etter fredspris-nominasjon

Prisutdelingen finner som kjent sted sted i desember. Det er bare noen uker før OL-åpningen i Beijing. Allerede har Kina fått en forsmak på hva OL kan innebære av omdømme-utfordringer.

Det blir stadig vanskeligere å bortforklare regimets systematiske overgrep mot de muslimske uigurene i den nordvestlige Xinjiang-provinsen. Selve PR-marerittet er et scenario der ikke bare en forfulgt demokratiforkjemper i Hongkong får Nobels fredspris, men også TV-reportasjer som handler mer om konsentrasjonsleirer og tvangssterilisering av uigurer fremfor den tilstøtende olympiaden. I ytterste fall kan det ende med boikott av OL-arrangementet. Et større prestisjetap for Beijing kan knapt tenkes.

Men kommunistregimet har seg selv å takke for all negativ oppmerksomhet Kina nå blir gjenstand for. I strid med internasjonale avtaler presset de i sommer gjennom en ny sikkerhetslov i Hongkong. En gjengs oppfatning var at den brøt med Kinas løfte om frihet for den tidligere kronkolonien etter at Storbritannias styre opphørte i 1997.

les også Kinas trusler tester demokratiene

Kina på sin side svarte at det nye regimet kun var en sikkerhetsforanstaltning, og at den ikke ville bli brukt mot dissidenter og opposisjonelle. Det tok mindre enn et halvt år før nettopp det skjedde. I mellomtiden er også demokratiaktivister blitt arrestert. Blant dem Martin Lee, som er satt under tiltale for å ha organisert det myndighetene kaller «ulovlige forsamlinger».

Før helgen ble det kjent at en amerikansk Kongress-komité tverrpolitisk har foreslått hele demokratibevegelsen i Hongkong til Nobels fredspris. Det er likevel den norske nominasjonen av en 82-årig katolikk kineserne frykter.

Fordi Nobel-heder til den prominente juristen Martin Lee vil virvle opp så mye grums for Beijing. Ikke bare om Hongkong, men også profilerte menneskerettighetssaker han har ført mot Kina. Og fremfor alt massakren på Tianmen i 1989, der han forsvarte studentene – en hendelse som offisielt ikke finnes i kinesiske historiebøker.