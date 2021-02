Leder

Frykten for folket

Vladimir Putins trakassering av opposisjonen er talende.

En karikatur på ledersiden i den britiske avisen The Times, tegnet av norske Morten Mørland, viser president Putin omgitt av svartkledde stormtropper fra opprørspolitiet, mens han gneldrer mot demonstrerende russere: «Jeg er ikke redd dere!»

Men det er akkurat det han er. Hvorfor ellers arrestere 5000 landsmenn fordi de talte ham midt imot og tok til gatene for å si sin mening? Hvorfor ellers kjøre en parodi av en rettssak mot landets fremste systemkritiker, som systemet etter alle solemerker forsøkte å ta livet av – og mislykkes? Hvorfor ellers avstå fra offentlige debatter, slå ned på politisk opposisjon med statens voldsmidler og forfølge dissidenter som var han den inkarnerte kommunist-despoten Stalin?

Hvorfor ellers dømme Aleksej Navalnyj til tre og et halvt år i fengsel?

Det er mange grunner til at folk nå velger å utsette seg selv for bitende russisk vinter og politiets langkøller for å kunne trosse Vladimir Putins demonstrasjonsforbud. Økonomien krymper, pandemien brer om seg, levekårene forverres for den jevne kvinne og mann. Mens hverken corona, sanksjoner eller nedgangstider synes å bite på oligarker, Putin-venner og den politiske elite.

Aleksej Navalnyjs korrupsjonsanklager mot landets ledelse har fyrt opp under en trykkoker allerede på bristepunktet. Måten Moskva møter denne kritikken på bekrefter en vedvarende negativ utvikling. Putins behandling av Navanljyj og hans kone Julia er i så måte «gaven» som fortsetter å gi og gi til opposisjonen og alle som trenger syn for sagn om Kremls demokratiske instinkter.

Det finnes helt sikkert saklige innsigelser mot Navalnyjs reservasjonsløse beskyldninger og metoder. Et rasjonelt regime ville kunne utfordret ham på fakta og presisjonsnivå. Men det rasjonalet glimrer med sitt fravær i dagens Kreml. Å møte opposisjonens påstander om maktmisbruk med mer maktmisbruk er som å lese Russlands klassiske bidrag til verdenslitteraturen. Bare at herskeren ikke bor i St. Petersburg.

Etter to tiår ved makten, og med en selvbestaltet rett til presidentpalasset i ytterligere 15 år, har Putin transformert Boris Jeltsins famlende demokrati til et autoritært regime. Det er klart han frykter folket. Den førnevnte russiske litteraturen gir en god pekepinn på hvordan disse historiene ender. Begynnelsen på slutten er gjerne folkelig oppstand. Derfor må folkets vilje bekjempes.

Vladimir Putin så hvordan oransjerevolusjonen i Ukraina i 2004 spente bein for vennen Viktor Janukovytsj og siden skapte grobunn for hans endelige fall og landflyktighet i februar 2014. Fem dager senere invaderte maskerte militære parlamentsbygningen i Sevastopol, og et par uker etterpå annekterte Putin hele Krimhalvøya. Det er Vladimir Putins sanne ansikt.

Når den russiske presidenten synes å ta Navalnyj-saken personlig, kan han ha grunn til det. Innerst inne er også Putin smertelig klar over at folkeoppbudet i russiske gater ikke nødvendigvis er støttedemonstrasjoner for Aleksej Navalnyj. Det er en protest mot ham selv.