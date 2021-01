TYNT DEMOKRATI? – Vi kan dessverre ikke avvise muligheten for at mange nordmenn også vil være villige til å fire på demokratiske prinsipper i et mer polarisert samfunn, skriver kronikkforfatteren. Foto: Terje Bringedal

Hvor dypt stikker vår støtte til demokratiet?

Vi vet ikke nok om hvor trofaste nordmenn virkelig er mot demokratiske verdier.

SIRIANNE DAHLUM, førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitet i Oslo og seniorforsker ved PRIO

Mange pustet lettet ut da helikopteret med Donald Trump lettet fra plenen utenfor Det hvite hus for siste gang i hans president-periode. Etter fire år med Trump vet vi nå at det amerikanske demokratiet på ingen måte er immunt mot anti-demokratiske krefter. En stor andel av den amerikanske befolkningen har stått last og brast bak Trump selv etter at han har vist seg mer enn villig til å undergrave grunnleggende demokratiske prinsipper – for eksempel ved å forsøke å utfordre et demokratisk valgutfall, oppmuntre til vold mot politiske motstandere, angripe frie medier eller bryte med rettsstatsprinsipper.

For mange amerikanske velgere er tilsynelatende demokratiske spilleregler noe som kan fires på for «sin» politiske kandidat.

Vi tar det som selvsagt at norske velgere aldri ville gitt makt til en autokratisk politiker. Men hvor dedikerte er nordmenn egentlig til demokrati? Det skorter i hvert fall ikke på selvtillit på vegne av eget demokrati, og som vist i NRK-serien «Sånn er Norge» troner demokrati på toppen av det vi anser som «typisk norsk».

Hvert år finner vi da også Norge i toppen av internasjonale demokrati-rangeringer som Economist Intelligence Unit og Varieties of Democracy-prosjektet. Samtidig svarer en overveldende andel nordmenn i spørreundersøkelser at de foretrekker demokrati som styreform, og stadig færre nordmenn sier at de mener sterke, autoritære ledere er en bra ting – i kontrast til andre land hvor innbyggere har utrykt økende støtte til slike ledere.

Men vi vet også fra internasjonale studier at uttrykt støtte til demokrati ikke nødvendigvis sier noe om hvor dypt forpliktelsen til demokrati egentlig stikker, og det er gjerne utfordrende å komme til bunns i hvordan innbyggere dypest sett tenker om demokratiske prinsipper.

For det første er vi alle sosiale vesener, og våre svar formes av våre forventninger om hva som er mest sosialt akseptabelt å si – selv i en spørreundersøkelse. Dette var en av grunnene til at de fleste eksperter spådde at Hillary Clinton kom til å vinne presidentvalget i USA i 2016: Mange amerikanske velgere var ikke villig til å innrømme i en telefonundersøkelse at de planla å stemme på Trump. Selv hans tilhengere antok at det var mer sosialt akseptabelt å uttrykke Trump-motstand.

I Norge står demokratiet som sosial norm usedvanlig sterkt. Mange knytter selve den norske identiteten opp mot det å være tilhenger av demokrati. Dette kan selvsagt være verdifullt for det norske demokratiet: Nordmenn har en oppfatning om at demokrati er viktig for alle andre, og dette kan regulere adferd i demokratisk retning. Men dette gjør også at det er vanskelig å avdekke hvor grunnleggende den enkelte innbyggers interne, private forpliktelse til demokrati egentlig er. Når en norsk innbygger offentlig fordømmer en politiker som går på akkord med demokratiske spilleregler kan dette være delvis drevet av et bevisst eller ubevisst ønske om å ikke avvike fra normen.

Det koster lite å si at demokrati er bra når man blir spurt om det i en undersøkelse, og ingenting annet står på spill. Men i politikken står det ofte mye annet på spill i tillegg til demokratiske prinsipper. Hvordan stiller vi oss til udemokratiske politikere som vi ellers er enige med? Mange velgere har hjertesaker som de er villige til å strekke seg langt for å få gjennomslag for – som klima, innvandring, ulikhet eller bompenger.

Det store spørsmålet er hva norske velgere ville gjort dersom hjertesaken kom i konflikt med demokratiske prinsipper, for eksempel i møte med en politisk kandidat eller et parti som er villig til å fire på demokratiske prinsipper, men vil sikre drømmepolitikken på andre områder. Hva med, for eksempel, en radikal omveltning i klimavennlig retning i bytte mot litt maktforskyvning på bekostning av Stortinget? Eller hva med en kandidat eller parti som lover å fjerne alle bompenger på dagen i bytte mot litt oppfordring til vold mot opposisjonen? Hvorfor ikke overkjøre demokratiet litt for å få bukt med ulikheten?

Nyere eksperimentelle studier fra USA avdekker at amerikanske velgere både på høyre- og venstresiden i overraskende liten grad er villige til å «straffe» politiske kandidater for udemokratiske tendenser – dersom disse kandidatene tilbyr en politikk på andre områder som disse velgerne ellers prioriterer, eller representerer velgernes foretrukne parti. Selv om vi vet at norske borgere mener demokrati er «bra», vet vi ikke hvordan norske velgere ville oppført seg i lignende scenarier. Hvor stor den politiske kostnaden av udemokratisk adferd er har vi liten innsikt i.

Så og si å si all vår kunnskap om norske innbyggeres demokratiske sinnelag er basert på et politisk landskap slik det er i dag, hvor politiske ledere og eliter omfavner demokratiets spilleregler, og samfunnet er relativt homogent og samlet – i hvert fall etter internasjonal målestokk.

Men det finnes tegn nå til polarisering – langs dimensjoner som by-land, utdanning og holdning til innvandring. Vi kan dessverre ikke avvise muligheten for at mange nordmenn også vil være villige til å fire på demokratiske prinsipper i et mer polarisert samfunn, hvor man har mer å tape på å gi politiske motstandere gjennomslag for politikk.

Per i dag står det norske demokratiet i liten fare for å forvitre. Men vi har ikke nok forskning på hvor bunnsolid den norske demokratiske kulturen egentlig er. Selv har jeg fått støtte fra det norske forskningsrådet til å gjennomføre eksperimenter i utvalgte europeiske land – inkludert Norge, for å grave dypere i nettopp nordmenns demokratiske sinnelag. Forhåpentligvis kan slik forskning hjelpe oss til å forstå hvor robust det norske demokratiet vil være i møte med fremtidige stress-tester, og avdekke hva som er våre sårbare punkter. Det kan finnes omstendigheter hvor det ikke er «typisk norsk» å forbli trofast mot demokratiske idealer.

Kronikkforfatteren leder forskningsprosjektet «When will citizens defend democracy?» og er sammen med professor Carl Henrik Knutsen leder for den pågående «Tilstandanalyse av det norske demokratiet», på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.