FOR HISTORIEFAGET: – Alle borgere i samfunnet må ha en felles referanseramme, en forståelse av hvordan og hvorfor samfunnet er organisert, hvordan folk har levd og bygd stater og verdenssamfunnet. Jeg er helt sikker på at jeg har Guri Melby på min side i dette, skriver Venstres Erling Moe.

Nei, Guri Melby skroter ikke historie!

Det er synd at debatten om en kunnskapsreform er blitt kunnskapsløs.

ERLING MOE, Venstre-politiker og historielektor

Debatten ville blitt bedre om historieprofessorer, samfunnsdebattanter og opposisjonspolitikere leste regjeringens stortingsmelding, og statsråd Guri Melbys svar på kritikken, før de dryppet pennen i blod. Historie og samfunnsfag fjernes ikke. Ingen fag fjernes, ingen lærere mister jobben. Allmenndannelse blir like viktig som før. Ingen endringer settes i verk uten omfattende utredninger, der skolens folk blir helt sentrale.

Hvorfor alt bråket, hvis det er så enkelt? Fordi Melby i et intervju i VG lørdag omtalte noen fag som «mindre». Dermed ble det full fyr i teltet. Fagfolk trodde «mindre» var «lite viktige», ikke «fag med få timer». Melby har presisert at det var det siste hun mente.

Noen ser seg tjent med å ikke lytte til dette. Regjeringen foreslår også å redusere timene i fellesfag, men det står ikke i meldingen at fag skal fjernes. Likevel velger for eksempel Dagsrevyen den useriøse innfallsvinkelen å intervjue lærere som stryker historie, naturfag, samfunnsfag og religion fra tavla.

Svært mange fullfører ikke videregående skole. På yrkesfag gjelder er det bare 67 prosent som fullfører. Og det gjelder spesielt gutter og innvandrere. Frafallet er en flere ti-års politisk unnlatelsessynd. Det er forstemmende å se politikere fra Ap og Sp angripe reformen. De to partiene har et betydelig ansvar for at det ikke er tatt tak i dette før. Dette gjelder også den tunge veien med allmennfaglig påbygging for elever fra yrkesfag.

Jeg har vært med på å bygge opp et privat gymnas i Trondheim, og vet godt hvilken teorikvern yrkesfagelever må igjennom for å få studiekompetanse. Som skole gjorde vi gode penger på dette. Og på at elever brukte opp retten sin i det offentlige systemet. At retten nå beholdes i et lengre utdanningsløp er en revolusjon i skoleverket.

Ap-politikere burde jublet for dette. I stedet debatterer de en ikke-sak. Det er rett og slett pinlig.

De som går ut videregående i dag er også dårlig rustet til å møte studiene. Forskning dokumenterer at de har liten evne til kritisk tenkning og lite dybdekunnskap. Da bør man gjøre noe med det. 67 prosent av timetallet på studiespesialisering er fellesfag. Det er umulig å både få mer dybde uten å redusere fellesfag.

Hvordan det skal gjøres skal utredes, ingen fag fjernes, noen fag kan samordnes. Og det vurderes også at noen fellesfag kan omgjøres til programfag. Det kan for eksempel bety at for noen elever får de mer fordypning i historie.

Som utdannet historielektor for 39 år siden, og 35 år i skolen på heltid/deltid, er jeg «inhabil» når det gjelder fagets plass i skolen. Men jeg kommer til å kjempe til døden tar meg for historie som et fellesfag i skolen. Hver gang jeg møtte en ny klasse fortalte jeg at de kunne glemme matte, der har to pluss to blitt fire i hele menneskehetens historie.

Historie er det viktigste faget. De forteller hvorfor verden er som den er. Alle borgere i samfunnet må ha en felles referanseramme, en forståelse av hvordan og hvorfor samfunnet er organisert, hvordan folk har levd og bygd stater og verdenssamfunnet.

Jeg er helt sikker på at jeg har Guri Melby på min side i dette.

Min utfordring til både politikere og lærere er å bidra til å skape en videregående skole der flere fullfører, flere blir forberedt til studier, flere går yrkesfag og får fagbrev og der allmenndannelsen og forståelsen av samfunnet og historiske sammenhenger blir ivaretatt.

Regjeringen har nå kommet med et debattutkast. Opposisjonen har så langt ikke vært i stand til å svare.