Mer konflikt etter 22 .juli

Måten politikerne forholder seg til 22. juli bidrar til å splitte den norske befolkningen.

LARS ERIK BERNTZEN, postdoktor ved Universitetet i Bergen

Norske politikere har forholdt seg til 22. juli på to grunnleggende forskjellige måter. Den ene tilnærmingen har vært å betone fellesskap og samlet motstand mot ekstremisme.

Den andre tilnærmingen har derimot vært preget av gjensidige anklager om skyld, ansvar og misbruk av 22. juli, med Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet som hver sin motpol.

Hvordan påvirkes nordmenn generelt av disse to motstridende måtene politikerne har forholdt seg til 22. juli og hverandre på? Skaper det splittelse eller samhold i befolkningen?

Lars Erik Berntzen

Dette har jeg undersøkt i to påfølgende studier som en del av forskningsprosjektet «Democracy in an age of populism» ved Institutt for sammenliknende politikk i Bergen. Studiene baserer seg på eksperimenter og spørsmål besvart av et representativt utvalg av den norske befolkningen i Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen.

Funnene er tydelige og peker i samme retning. De indikerer at striden som har pågått i kjølvannet av 22. juli bidrar til polarisering og en økt opplevelse av konflikt.

Det første studiet publisert i tidsskriftet Politics and Governance tar for seg hvordan anklagene som ledende politikere i Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har rettet mot hverandre påvirker folks sympatier – hvem man liker og misliker.

Utgangspunktet var utspillet fra Sylvi Listhaug i 2018 hvor hun la ut et foto av IS-krigere med teksten «Ap mener terroristers rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet», hvorpå Jonas Gahr Støre svarte at Listhaug «bevisst, kalkulert, nører oppunder akkurat det hatet som tok så mange liv 22. juli».

Resultatene tyder på at utspillene de har kommet med har hatt konsekvenser for hva folk synes om vanlige tilhengere av disse to partiene. Akkurat hvordan folk reagerer er avhengig av i hvilken grad de har autoritære personlighetstrekk.

Personer med klart autoritære personlighetstrekk ble mer sympatisk innstilt ovenfor Fremskrittsparti-velgere. De som ikke har autoritære personlighetstrekk, ble på sin side mer sympatisk innstilt ovenfor Arbeiderparti-velgere.

Personer som havner i mellomkategorien mellom disse to ytterpunktene, altså personer med litt autoritære personlighetstrekk, ble både mer sympatisk innstilt ovenfor Fremskrittsparti-velgere og mer fiendtlig innstilt ovenfor Arbeiderparti-velgere.

Vi ser altså umiskjennelige tegn til det man på fagspråket kaller affektiv polarisering. Ettersom personlighetstrekk er forholdsvis stabile, vil det si at denne konflikten har ringvirkninger som kan sette langvarige spor. Den setter altså ikke bare spor i politikken, men mellom vanlige folk.

Det andre, pågående studiet ser på om nordmenns opplevelse av 22. juli som kilde til konflikt påvirkes av hvordan politikerne uttrykker seg. Hvor mye har det å si hvis de enten retter anklager mot hverandre eller uttrykker samhold?

For å teste dette ble deltakerne tilfeldig delt inn i tre ulike grupper med til sammen 2 287 respondenter. Den første gruppen fikk lese et felles samholdsbudskap fra statsminister Erna Solberg (Høyre) og Ina Libak (AUF, Utøya-overlevende). Den andre gruppen fikk lese gjensidige anklager mellom Miriam Einangshaug (MdG, Utøya-overlevende) og Siv Jensen (FrP, daværende leder).

Den tredje kontrollgruppen ble ikke bedt om å lese noe budskap. Alle tre gruppene fikk deretter spørsmål om de opplever at 22. juli bidrar til politisk konflikt i dag.

Resultatet viser at det å eksponeres for en episode med anklager og strid øker opplevelsen av konflikt. Effekten er betydelig og står seg uavhengig av folks politiske tilhørighet, kjønn, alder og utdanningsnivå. En del vil gjerne tenke at dette ikke var noe overraskende resultat, men å finne en så betydelig effekt i et survey-eksperiment er nokså uvanlig.

Hva da med samlende budskap om forsoning mellom framtredende politikere? På samme måte som at en episode med gjensidige anklager og strid bidrar til en økt opplevelse av konflikt skulle man kunne forvente seg at et samlende budskap ville dempe opplevelsen av konflikt.

Det gjør det ikke. Samlende budskap har ikke noen som helst effekt på opplevelsen av konfliktnivået.

Det virker altså som om det skal mindre til for politikere å øke folks opplevelse av konflikt enn å senke den. Sammen med funnet fra det første studiet som tyder på at striden rundt 22. juli også bidrar til polarisering, tilsier dette at ringvirkningene fra ett enkelt terrorangrep kan være betydelige.

Så skal det understrekes at det ikke er entydig at en viss grad av polarisering og politisk konflikt er negativt.

Som oftest drives politisk endring og holdningsendringer i befolkningen nettopp fram av slik konflikt med steile fronter. Det er også på denne måten man befester hvor grensene går - hva som er tabu og ikke. Slik holdningskamp er som oftest ikke kostnadsfri, uavhengig av hvilken sak det dreier seg om.

På et overordnet nivå er Norge også fortsatt blant de minst polariserte samfunnene i Vesten. I lys av de overnevnte funnene er spørsmålet som reiser seg likevel hvor mange flere slike kriser det norske samfunnet kan klare før det begynner å knake i føyningene. Spørsmålet er ikke så hypotetisk som man kunne ønske. Det er bare to år siden Manshaus’ mislykkede terrorangrep på moskéen Al-Noor Islamic Centre i Bærum.