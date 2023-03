Kommentar

Modis dristige øvelse

For å smøre den russiske krigsøkonomien selger Russland billig olje til India og Kina. I løpet av det første krigsåret ble disse landene de største kjøperne av russisk råolje.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Når vestlige land bryter avhengigheten av russisk olje og gass velger Indias statsminister Narendra Modi å gjøre det motsatte. Han handler russisk olje og gass som aldri før. Det er dristig å styrke handelen med et mer isolert og aggressivt Russland.

Men Modi tror vel at han som en slangetemmer kan unngå å bli bitt. Og dessuten er russisk olje på billigsalg.

Modi ønsker gode forbindelser til både Russland og USA. Hans balansekunst er blitt mye vanskeligere på grunn av Putins krig og det iskalde forholdet mellom øst og vest.

At India og Kina kraftig øker oljeimporten fra Russland svekker effekten av de vestlige sanksjonene. Russlands økonomi falt mindre enn forventet i 2022 og den viktigste årsaken er at russerne fant nye markeder for råvareeksporten.

VARMT: Vladimir Putin besøkte statsminister Narendra Modi i New Delhi i desember 2021 for et årlig russisk-indisk toppmøte.

Det er kjøpers marked. I mangel på andre store kunder oppnår India og Kina gunstige prisavtaler. India kjøper så mye de kan få. På ett år har Russland gått fra å være en liten leverandør til India til å bli det aller viktigste. Og bare USA og Kina bruker mer olje enn India. I januar mottok India daglig 1,4 millioner fat russisk råolje.

India og Kina tar offisielt ikke stilling til Vladimir Putins angrepskrig i Ukraina. De avstår fra å stemme når resolusjoner om Ukraina kommer opp i FN. De vil heller ikke være med på sanksjoner mot Russland. Men å gjøre business med Moskva er helt greit.

Det er ikke overraskende at Kina i praksis tar Putins parti. De to landene har et strategisk partnerskap. Kina gjengir den russiske fortellingen om krigen. Den som legger skylden på USA og vestlige land.

Indias rolle er mer komplisert. Inderne gjennomskuer russisk propaganda.

I New Delhi la utenriksminister Sergej Lavrov ansiktet i alvorlige folder, sa at krigen var de vestlige landenes skyld og at Russland forsøkte å stanse den. Men Lavror hadde feilberegnet sitt publikum. De brøt ut i hånlatter over Lavrovs åpenbare omskrivning av historien.

Modi ønsker å styrke forsvarssamarbeidet med USA, som også er en viktig handelspartner. Men Modi legger samtidig vekt på å opprettholde gode forbindelser til Russland. India kjøper ikke bare råolje fra Russland. I mange år har Russland forsynt India med store mengder våpen.

FREDSMEGLER: Italias statsminister Giorgia Meloni var denne uken i India. I et møte med statsminister Narendra Modi oppfordret hun India til å spille en aktiv rolle som fredsmegler i Ukraina.

USA og Kina er to mektige motpoler i dette århundre. Hvordan India posisjonerer seg på det globale scene blir viktig for maktforholdet.

India og Kina har et anstrengt og, i perioder, fiendtlig forhold. De to representerer svært ulike samfunnssystemer. India kaller seg verdens største demokrati. Modi er en hindunasjonalist som har styrt landet i illiberal retning siden 2014.

I 2022 rapporten fra Reportere uten grenser (RSF) om pressefriheten i verden rangeres India som nummer 150 av 180 land. Pressefriheten er i krise i det som kalles verdens største demokrati, mener RSF, og viser til vold mot journalister, konsentrasjon av medieeierskap og politisk partiske medier.

Men Modi er, i motsetning til Kinas president Xi Jinping, avhengig av å bli gjenvalgt av folket. Xi styrer ettpartistaten Kina på ubestemt tid og kineserne har ikke noe valg. Og Kina er nær bunnen på RSFs pressefrihetsindeks, på en 175. plass.

India og Kina har en omstridt 3000 km lang grense hvor det iblant er blitt i utkjempet blodige kamper. De to asiatiske stormaktene er rivaler, militært, økonomisk og til og med i romfart.

Kina er Asias største økonomi. India er nummer tre, etter Japan. Begge land har atomvåpen. Etter USA er det Kina og India som har de største forsvarsbudsjettene i verden.

På ett område overgår India alle. I år kommer India til å passerer Kina som verdens mest folkerike nasjon. Det indiske økonomien er i solid vekst, men er fortsatt langt mindre enn den kinesiske.

INGEN ENIGHET: Statsminister Narendra Modi oppfordret utenriksministrene i G20-landene til å vise handlekraft, men det ble ikke oppnådd enighet om en felles uttalelse fra møtet i New Delhi.

Da utenriksministrene for G20-landene møttes i New Delhi denne uken klarte de ikke å bli enige om å kritisere Russlands angrepskrig i Ukraina eller samle seg om en unison fordømmelse av trusler om bruk av atomvåpen.

India, som for tiden har presidentskapet i G20, sa at avstanden er så stor at alle forsøk på brobygging mislyktes. Russland blokkerer selvsagt for kritikk av krigen. Det samme gjør Kina. India forsøker imidlertid å spille en mer uavhengig rolle.

Torsdag var Italias statsminister Giorgia Meloni i India. Hun ba Modi spille en viktigere rolle for å stanse krigen i Ukraina. Meloni mener India kan legge til rette for fredsforhandlinger. Modi svarte, ganske uforpliktende, at India støtter et fredsinitiativ som bygger på diplomati og dialog.

Russlands angrepskrig i Ukraina splitter verden mellom en håndfull land som støtter Putin, noen andre som forholder seg nøytrale og et overveldende flertall som fordømmer et åpenbart brudd på folkeretten.

Under åpningen av G20 utenriksministermøtet denne uken sa Modi at det globale samarbeidet er i krise. At ledere og institusjoner har sviktet i møte med presserende globale utfordringer. Det ville vært et godt poeng hvis India hadde vist handlekraft i møte med dagens mest alvorlige internasjonale krise, Russlands krigføring. Da er ikke nøytralitet svaret. Å avstå fra å ta stilling vitner ikke om handlekraft.