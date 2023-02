Leder

Ikke ny kraft for enhver pris

FORESLO VINDMØLLER LANGS VEI: Energikommisjonen kom med sin rapport 1. februar. Der var det enighet om at vi trenger mye ny kraft fort. Men det er oppstått krangel om hvor mye i etterkant av rapportleveringen.

NHO og LO har slått seg sammen og vil ha store mengder ny kraft koste hva det koste vil. Men vi må velge det som gjør Norge rikere og grønnere.

Fagbevegelsen og NHO har slått seg sammen. – Vi har vært forbannet, sier LO-sekretær Are Tomasgard til Dagens Næringsliv. – Utvikling av grønn industri var en viktig del av mandatet, sier fungerende politisk direktør Per Øyvind Langeland i NHO.

De posisjonerer seg før rapporten til Energikommisjonen legges ut på høring.

LO og NHO var representert i kommisjonen, som var enig om retningen: Mer kraft, mer nett og mer energieffektivisering fort.

SKAL NÅ PÅ HØRING: Leder for Energikommisjonen, Lars Sørgard, og olje- og energiminister, Terje Lien Aasland under fremleggelsen av Energikommisjonens rapport 1. februar.

Der de skilte lag på å tallfeste hvor mye ekstra kraft vi skal ha innen 2030. Flertallet i kommisjonen satte høye, konkrete mål.

Mindretallet i kommisjonen var derimot ikke med på det. Blant dem var kommisjonens leder Lars Sørgard, som er kilden til frustrasjon i NHO og LO.

Etter levering har Sørgard gjort rede for sitt syn. I en kronikk i DN skrev han at «ny grønn industri bør ikke være et mål i seg selv».

Han sier i et intervju med DN at det er uheldig om vi på lang sikt ender opp med å subsidiere kraft for å bygge opp ny norsk industri.

Og det har irritert LO og NHO.

– FORVIRRENDE: LO-sekretær og utvalgsmedlem Are Tomasgard er kritisk til at Energikommisjonens leder Lars Sørgard har frontet mindretallets syn i offentligheten.

Men Sørgard og mindretallet er inne på noe.

Det konkrete målet som ble satt, virker lite realistisk. I landene rundt oss foregår en storstilt utbygging av fornybar energi, men i Norge står det stille. Å få til så mye ekstra kraft på så kort tid vil gi store naturinngrep og kan kreve subsidier.

Vi trenger mer kraft. Men hvorfor skal Norge med utsikter til kraftunderskudd subsidiere mer kraftkrevende industri som batterifabrikker? Vi er også skeptisk til at det tas for gitt at alt offshore skal elektrifiseres.

Arbeidslivets lobbyister vil sukre pillen ved å love massevis av nye arbeidsplasser i den andre enden.

Problemet med for eksempel nye batterifabrikker er at de ikke kutter egne utslipp, at de krever støtte og at de øker kraftbehovet.

Prosjekter som dette vil gå på bekostning av annen industri som er lønnsom.

Å planlegge hva vi skal leve av etter oljen, er rimelig oppskrytt. Men subsidiert næring er definitivt ikke et av svarene på det.

LO og NHO derimot vil nok gjerne ha store mengder subsidiert kraft, og bruker høystemt retorikk om at folk flest ikke vil gå med på klimakutt om de ikke har en jobb å gå til. Regjeringen er på samme galeien, og lover et grønt industriløft.

For tiden er det mer enn nok å drive med i Norge. Olje og gass støvsuger opp arbeidskraft. I en slik situasjon med mangel på folk å ansette, hvorfor skal vi stimulere frem så mange nye prosjekter?

Sørgard har helt rett i at ny, grønn industri ikke bør være et mål i seg selv. Målet må være å gjøre Norge renere og rikere, ikke fattigere.