BRUMMER MOT BARTH EIDE: – Norge har nå mistet all anstendighet når det gjelder forvaltning av våre rovdyr, skriver kronikkforfatteren.

Ekstremt, Barth Eide!

Klima- og miljøministeren viser med sitt bjørnevedtak at han ikke er egnet til å håndtere den alvorlige naturmangfoldkrisen som verden står i.

ALETTE SANDVIK, daglig leder i Foreningen Våre Rovdyr

Espen Barth Eide har nå vedtatt å skyte en binne med to unger i Snåsa. Dette vedtaket bryter med en rekke prinsipper i norsk naturforvaltning og er kanskje noe av det mest ekstreme vi har sett fra en Klima – og miljøminister i landet vårt.

Ministeren overkjører med dette vedtaket sitt eget fagdirektorat og viser at han ikke er egnet til å håndtere den alvorlige naturmangfoldkrisen som verden står i.

Brunbjørn er en sterkt truet art som ligger langt under bestandsmålet i Norge. I vedtaket som ministeren nå har gjort så bryter han et viktig prinsipp om å ikke felle binne med unger.

Det står i alle vedtak om felling av bjørn og er nøye begrunnet av fagfolk i Miljødirektoratet og norske forskningsmiljø. Binnene i den norske bjørnebestanden er ekstremt viktige å ta vare på. I Trøndelag står det ekstra ille til ettersom bestandsmålet er på 3 årlige ynglinger og status i dag er at vi har kun 1,4 årlige ynglinger.

Den konkrete binnen med unger som Barth Eide har bedt SNO om å skyte så raskt som mulig er en av de viktigste binnene i hele Trøndelag. Hun går under betegnelsen NT 125 og har vært kjent siden 2016.

NT 125 har levd store deler av året innenfor forvaltningsområdet for bjørn i Nord-Trøndelag, men så dårlig på kart og forvaltningsplaner som hun er så går hun også på utsiden av» forvaltningsområdet». Hun har holdt til mye rundt et fjell som heter «Bjønnhifjellet», noe som tyder på at dette historisk sett er et veldig egnet område for bjørn.

NT 125 er en utrolig viktig binne for bjørnebestanden i regionen. Hun er en av få binner i reproduktiv alder og befinner seg bare noen kilometer fra området der bjørnene skal få yngle med to små unger.

De siste årene har det blitt skutt altfor mange bjørner både i Trøndelag, men også på svensk side av grensen, noe som har ført til en katastrofal utvikling for denne sterkt trua arten.

Fredag 21. juli kom landets Klima – og Miljøminister på banen og vedtok at binna nå skal skytes. Vi har allerede en totalt uforsvarlig forvaltning av bjørnebestanden i landet vårt, og når vår høyeste myndighet innen miljøspørsmål kommer på banen, så er det for å gjøre det enda verre? Det er faktisk ikke til å tro.

Ved alle avgjørelser som tas i forvaltningen så skal kunnskap ligge til grunn. Også når det gjelder rovdyr. Det er slått fast i naturmangfoldloven § 8.

KLD skriver i sitt vedtak for å felle denne binna med unger at de har kunnskap. Om hvor liten bjørnebestanden er, at vi er langt under bestandsmålet både nasjonalt og regionalt.

De har kunnskap om at det er binner som er den mest begrensende faktoren for å få bestanden til å vokse og at ved å skyte denne binna med unger så vil det bli vanskelig å nå dette målet. Likevel faller Klima – og miljøministerens avgjørelse ned på at de skal skytes.

Vi så alle Norges Klima – og miljøminister skrive under den viktige naturavtalen i Montreal i fjor. Men vet han egentlig hva han har forpliktet seg til? Naturavtalen handler om å stanse og reversere naturtapet og tapet av arter.

Den handler om å sikre levedyktige bestander av trua arter og sørge for å snu den dramatiske utviklingen for verdens naturmangfold. Det valget han nå har tatt viser at han ikke har forstått alvoret og faktisk ikke ønsker å oppnå de målene som vi har forpliktet oss til.

Norge har nå mistet all anstendighet når det gjelder forvaltning av våre rovdyr.